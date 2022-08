Diófa: a hazai magas kötvényhozamok már kedvező befektetést jelenthetnek

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban a Diófa Alapkezelő írását olvashatják:

"Az elkövetkezendő hónapokban érdemben romolhat a világgazdasági helyzet, ezért nagyon óvatosnak és megfontolnak kell lenni a portfólió összetétel kialakításában. Ugyan a nyár közepén a részvénypiacok az amerikai infláció tetőzése miatt emelkedni tudtak, azonban előretekintve kifejezetten magasak a kockázatok. Egyfelől, ha az amerikai infláció tetőzött is, azonban továbbra is magas, ahogy az inflációs várakozások sem alacsonyak. Emiatt – ahogy azt több amerikai jegybankár is nyilatkozta – akár huzamosabb időn keresztül magas kamatokra van szükség és az is egyre valószínűbb, hogy reálgazdasági áldozatok nélkül nem lehet a cél közelébe vinni az inflációt. Európában pedig a 250-300 EUR/Mwh melletti gázárakkal újabb érdemi inflációs nyomás, de talán még nagyobb reálgazdasági áldozat várható. Kínában pedig a vírus miatti lezárások, az aszály és az ingatlanpiaci válság együttesen meglehetősen borús képet festenek. A fentiek miatt a következő hónapokban mind a profitkilátások, mind a kamat oldaláról nyomás alá kerülhetnek a részvények.

A nemzetközi kötvénypiacokon a rövid kamatok érdemi emelkedése várható, de „megfelelő” inflációs nyomás esetén a recesszió ellenére akár tovább is emelkedhetnek a hosszú kötvényhozamok. Emiatt még a hosszú kötvények kerülendőek. Azonban a rövid lejáratú állampapírok, mint biztonságos menedék – a mostani helyzetben – vonzó lehetőségnek tűnnek.

Hazai oldalon az általános európai helyzethez hasonlóan meglehetősen borús a kép. Ha tartósan 250-300 EUR/Mwh körüli áron maradnak, akkor a folyó fizetési mérleg hiányunk olyan mértékben romlik, amivel a mostani 400 körüli EURHUF kifejezetten erős árfolyamnak számít. Ráadásul a magas gázárak a gazdaságban leállásokhoz és egyéb negatív hatásokhoz vezetnek, amin keresztül a növekedési kilátások is érdemben romlanak. Az inflációs kilátások pedig a magas energiaárak miatti átárazások miatt tovább romolhatnak a következő hónapokban, de akár 2023 egészében is. Emiatt a jegybank tovább emelheti a kamatokat és még azt sem lehet kellő biztonsággal kijelenteni, hogy 15%-nál megállhat a kamatemelési ciklus. Egy ilyen környezetben a hosszú hozamok – bár historikus összehasonlításban magasak – még időzítés szempontjából nem számítanak a legjobb befektetésnek. Emiatt haza fronton is a rövid kötvény a preferált választás."

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.