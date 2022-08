Erste: lefelé mutató kockázatok

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban az Erste Alapkezelő írását olvashatják:

"Az elmúlt hetekben tovább erősödtek a kamatemelési várakozások az Egyesült Államokban és az Eurózónában is, ami nem tett jót sem a részvénypiacoknak, sem a kötvénypiacoknak. A befektetők többsége már azzal számol, hogy az amerikai irányadó kamat jövőre 4 százalék környékére emelkedik, az Európai Központi Bank pedig 2-2,5 százalék közé húzza fel a rövid kamatokat. A jegybankok az inflációs kockázatokra hivatkoznak, amik különösen Európában aggasztóak az energiaárak elszállása miatt.

A globális inflációs kilátások terén amúgy néhány pozitív fejleményről is be lehet számolni. A legutóbbi beszerzési menedzserindexek alapján a szállítási idők rövidülni kezdtek és a beszerzési árak emelkedése is lassulni kezdett, néhány esetben megfordult. Az árupiacokon bizonyos agrártermékek, ipari fémek és az olaj jegyzése már alacsonyabban van, mint az év első felében. Ennek következtében a havi árindexek növekedése számos országban lassulhat a korábbihoz képest. A kedvező hírek ellenére több tényező (deglobalizáció, demográfia) arra utal, hogy az infláció közép- és hosszútávon magasabb marad a jegybanki célokban rögzítettnél.

A növekedési kilátásokkal kapcsolatban viszont egyelőre semmiféle pozitív fordulat nem látszik. A legfontosabb előrejelző indikátorok lényegében minden országban és szektorban (feldolgozóipar, szolgáltatások) tovább süllyedtek augusztusban. Különösen aggasztó az aggregált kibocsátás csökkenő trendje és a feldolgozóipari új megrendelések alacsony szintje. Mindeközben a kínai gazdaság idei növekedésére vonatkozó prognózisok már 3 százalék környékére zuhantak vissza a koronavírussal kapcsolatos lezárások és az ingatlanpiac mélyrepülése miatt.

A jelentős recessziós kockázatok, a restriktívvé vált jegybanki politikák és a súlyosbodó geopolitikai feszültségek miatt a portfóliónkban továbbra is óvatosak vagyunk: a globális részvények súlyát a hosszútávon semlegesnek gondolt szint közelében tartjuk, a feltörekvő piacokon belül egyedül Ázsiában és a nagyon olcsóvá vált hazai tőzsdén van kitettségünk. A részvénypiacokon némi reménysugárt a viszonylag kedvező második negyedéves vállalati eredmények és a továbbra is stabil munkaerőpiaci adatok jelenthetnek. A kockázatok azonban inkább lefelé mutatnak. A legrosszabb forgatókönyvek elleni biztosítékként továbbra is tartjuk nyugat-európai és amerikai álllamkötvény-pozícióinkat, továbbá arany- és egyéb árupiaci kitettségünket. A 3-5 éves futamidejű hazai kötvények a jelenlegi szinteken már reálhozamot is képesek lehetnek biztosítani a lejáratukig, hacsak az inflációs kilátások nem durvulnak el még jobban."

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.