Eurizon: "a rossz makroadat a jó, és a jó makroadat a rossz" volt most főszerepben

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban az Eurizon Asset Management írását olvashatják:

"Augusztus 26-án Jackson Hole-ban Powell FED elnök megtartotta éves szokásos beszédét, amivel erősen elrontotta a piacok hangulatát. Pedig semmi váratlant nem üzent azzal, hogy továbbra is a magas infláció elleni harcot tekinti a FED legfontosabb feladatának, amit csak egy szigorú, „hawkish” jegybanki politika tud jelen makroadatok alapján garantálni. A piac tehát csalódott volt a szigorúság várható mértéke miatt, de ezt leginkább a saját vágyálmaira épülő várakozásainak köszönheti, mert a FED részéről nagyjából a mostanihoz hasonló üzenetek hangoztak el az elmúlt hetekben is, amikor különböző FED kormányzók adtak interjúkat vagy szólaltak fel gazdasági eseményeken. Kivétel ez alól talán a legutóbbi, júliusi FOMC (Federal Open Market Committee) meeting utáni Powell beszéd volt, amit inkább „dovish”-nak interpretált a piac, de az enyhébb FED szigorítással kapcsolatos várakozás legfontosabb tartópillére azért a júliusi, minden szempontból kedvezőbb inflációs adat volt. Ez a kedvező adat (8,5%) azonban továbbra is jelentősen a FED cél felett van, és ugye egy javuló adat még nem mutat semmilyen értelmezhető trendfordulót, ami így elég lenne a jegybanki politikában is valamilyen fordulatra. Jackson Hole-ban Mr. Powell is főleg ezeket hangsúlyozta, és azt, hogy a gazdaság számos alrendszeréből (például az ingatlanpiacból) származó romló adatok ellenére a munkaerőpiac továbbra is elég szűk, ami még mindig jelentős kockázatot jelent az inflációs folyamatokra.

A várakozásokban szereplő 75 vagy 50 bázispontos szeptemberi FED kamatemelés azonban még mindig nem dőlt el a nagyobb javára, mert a jackson hole-i szigorúbb hangvétel konkrét iránymutatást azért nem tartalmazott, csak az infláció letörésének újból és erőteljesen megfogalmazott priorizált szükségességét, természetesen a makroadatok függvényében. A szeptemberi kamatdöntő ülés előtt viszont számos munkaerőpiaci adat mellett az augusztusi infláció is publikálásra kerül még.

Az elmúlt hetek kereskedését „a rossz makroadat a jó, és a jó makroadat a rossz” megközelítés határozta meg, vagyis alapvetően az a FED szigorítással kapcsolatos várakozás, hogy egy eleve lassuló gazdaságot a jegybanknak már kevésbé kell erőteljes szigorítással lassítani. Azt várjuk, hogy továbbra is érvényben marad ez a megközelítés, azonban az elmúlt hetekben emiatt tapasztalt tőzsdeiárfolyam-emelkedésekre ez már kevés lesz, inkább a további erodálást tudja esetleg megakadályozni. A részvénypiac szempontjából további negatív esemény lehet, hogy az Európai Központi Bank is várhatóan az erőteljesebb szigorítást, az 50 bázispontos kamatemelést lesz kénytelen meglépni a recesszióba szépen lassan belecsúszó európai gazdasági környezet ellenére. Az USA hozamgörbék is recessziót áraznak, amik minden bizonnyal az EPS várakozásokban is hamarosan látszódni fognak. A részvénypiaci kitettséget ezért csökkentjük, és ezzel párhuzamosan a kötvénykitettséget fokozatosan elkezdjük építgetni, aminek ez az első lépése."

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.