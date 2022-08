Hold: megoldódni látszik a gázprobléma Európában

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban a Hold Alapkezelő írását olvashatják:

"A változás: Tovább növeltük a forintos kötvények arányát, bár úgy tűnik, a forint hirtelen erősödése nem egy valószínű piaci kimenet, de legalább a hozam magas. Az EU pénzek körüli tárgyalások kimenetelére nem tippelnénk, de a gáz, és így gázár problémát egyre inkább úgy tűnik, fogja tudni kezelni az európai gazdaság, úgyhogy a jelenlegi, részben pánik gázár keltette pánik forint árfolyam is enyhülhet. Enyhén csökkentettük a fejlett piaci shortokat is, talán ott is inkább már pozitív meglepetés jöhet.

Ami változatlan: Részvényeken belül továbbra is az értékalapú befektetések vannak többségében a portfóliónkban a növekedési részvényekkel szemben. Az értékalapú befektetéseken belül vannak ciklikus papírok, de nagyobb arányban olcsónak gondolt defenzív papírok: gyógyszer, telekommunikációs és biztosítással foglalkozó cégek is."

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.