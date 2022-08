MKB: nincs lassítás, folytatódnak a jegybanki kamatemelések

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban az MKB Alapkezelő írását olvashatják:

"A júliusi amerikai infláció üteme az elmúlt hónapok trendjével ellentétben első ízben maradt el előző havi mértékétől és a várakozásoktól. A piacok tehát fellélegezhettek, a befektetők az inflációs pálya tetőzésére utaló jelként értékelték az adatokat, ami akár azt is eredményezheti, hogy az elmúlt két 75-75 bázispontos kamatemelést követően a FED puhít szigorú monetáris politikáján. Az infláció mérséklődése mellett a növekedéssel kapcsolatos negatív hangulat is enyhült. A recessziós félelmeket mérsékelték az USA növekedésének kétharmadát adó amerikai fogyasztás dinamikájáról publikált adatok. Bár az infláció egyre több háztartásnak jelent komoly problémát, a lakosság jövedelme vásárlóerejének csökkenését a megtakarításaik felhasználásával és a hitelfelvétellel pótolja, miközben az eladósodottság historikus visszatekintésben egyelőre nem nevezhető magasnak.

A stagflációs félelmek enyhülése és a kamatemelési ciklus lehetséges lazítása a kötvény és a részvénypiacokon is erősödést hozott. Az első félév extrém pesszimizmusában kialakult esésre spekuláló pozíciók zárása és a részvénypiaci alulpozícionáltságok részleges visszatöltése az alacsony szezonális forgalomban 10-15% közötti részvénypiaci árfolyamemelkedést eredményezett.

Az optimista hangulatot és az emelkedő trendet a FED törte meg. Jackson Hole-ban tartott konferenciáján Jerome Powell jegybankelnök a várt engedékenyebb hangvétel helyett sokkal héjább üzenetet küldött a piacok számára, de hasonlóan nyilatkozott az EKB is. A FED szerint az árstabilitás helyreállításához hosszabb ideig szükség lesz a szigorú monetáris politika fenntartására és a semleges kamatszint nem feltétlenül elegendő az infláció megfékezésére. Az amerikai jegybank tisztában van a növekedési kockázatok erősödésével – bár a recesszió kifejezést kerülte -, de az inflációs várakozások letöréséhez határozott fellépésre van szükség és a szigorító politika túl korai lazítása veszélyes lehet. A határozott jegybanki üzenet megtörte a részvénypiaci visszapattanást, a tőzsdeindexek lefordultak a kétszáz napos mozgóátlag körüli szintekről.

A makrogazdasági kilátások sem túl pozitívak. A tartósan magas kamat- és hozamkörnyezet erősíti a növekedési kockázatokat. A megugró finanszírozási költségek a lakosság és a vállalati szféra számára is jelentős terhet jelentenek, amelyek valószínűleg csak a következő hónapokban éreztetik hatásukat. Elképzelhető, hogy az USA-ban tetőzik az infláció, de beragadhat a jelenlegi szintek körül, és messze meghaladja a FED célértékét is. Európában az erősebb orosz eredetű nyersanyagkitettség miatt még pesszimistábbak az inflációval kapcsolatos várakozások. A kínálat szűkössége miatt elszálló termelői árak 37%-kal emelkedtek (év/év), ami ágazattól függően jelentős terhet jelent a vállalati szféra számára, rontja a profitabilitást, de az energia áremelkedése a lakossági fogyasztást is drasztikusan lefékezheti. A fejlődő piacokon a helyi restriktív monetáris politika mellet a dollárerősödés és az amerikai kamatszintek emelkedése jelent addicionális növekedési kockázatot. A kérdés tehát, hogy a historikus összehasonlításban is kiugróan magas globális infláció letörhető-e egy komolyabb recesszió elkerülésével, nyitott marad.

A jelenlegi növekedési kilátásokkal, a ragadós inflációs várakozások és szigorodó monetáris pálya tükrében az elmúlt időszak raliját követően a részvénypiacok túlértékeltnek tűnnek, az eredményvárakozások túlzók lehetnek. A nyári gyenge forgalmú időszakot követően célszerű lehet ismét magasabb készpénzarányt és alacsony részvénykitettséget tartani, valamint a recessziós félelmek felerősödésének lehetőségére a fejlett piaci kötvénykitettség nyújthat védelmet."

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.