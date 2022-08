Műtárgygyűjtés a gyakorlatban – szeptemberben visszatér az Art Collector Workshop

2022. szeptember 26-án a műtárgy.com és az Art Advisory Budapest folytatja úttörő workshopját, amelyet műtárgyvásárlóknak, műgyűjtőknek és a gyűjtés iránt érdeklődőknek indít immár ötödik alkalommal. Az öt részes Art Collector Workshop exkluzív, limitált létszámú és interaktív képzést kínál azoknak, akik érdeklődnek a műgyűjtés iránt és gyakorlati tudást kívánnak szerezni. A képzés interaktív, amely lehetőséget biztosít a számtalan kérdés megválaszolására, ami egy műtárgyvásárlóban megfordul és a legjobb platform egy egyedülálló networking kialakítására a gyűjtők és a szakma kiválóságai között. Az előadássorozaton élőben és online is részt lehet venni.

A nagynevű műgyűjtők és műtárgypiaci szakértők vezette alkalmakon megtudhatjuk milyen előkészületek szükségesek az aukción és a galériában történő vásárláshoz; milyen szempontok szerint alakíthatjuk ki gyűjteményünket, és hogy a műtárgyvásárlás során milyen befektetési szempontokat érdemes követnünk. A workshop magában foglal egy szakmai tárlatvezetést az Art Market Budapest kortárs képzőművészeti vásáron, ahol a gyakorlatban is kipróbálhatjuk, tesztelhetjük tudásunkat és felhasználhatjuk a workshopokon megszerzett ismereteinket. Az Art Collector Workshop másfél órás alkalmainak első részében a résztvevőket egy szakértő által vezetett interaktív előadás vezeti be az aktuális témába, a szünetekben pedig networkingre, véleménycserére nyílik lehetőség. Az alkalmak második felében az előre kiküldött, gyakorlati felkészítő feladatok kerülnek közös megbeszélésre, úgy, hogy minden egyéni kérdésre is választ kapjunk. A képzés elsősorban a gyakorlati műtárgypiaci tudást keresőknek szól, akik szeretnék kiscsoportos workshopok és személyre szóló tanácsok mentén bővíteni a műtárgypiaci tudásuk.

szeptember 26.18:00Motivációk és stratégiák a kortárs művészet gyűjtéséreElőadó: Ébli Gábor - MOME Design- és művészetmenedzsment MA szakvezető

Sokféle motivációból fordulnak a kortárs művészet felé az érdeklődők, vásárlók. Igényes lakás- vagy irodaberendezés, izgalmas vizuális üzenet, személyes kapcsolat az alkotókkal, a jelen kényes témáinak komplex megfogalmazása, presztízs a baráti körben. De ugye nem baj, ha közben az ízlésünk, szempontjaink is megváltoznak? Szeretném vállalni, hogy nekem ez vagy az a korai választásom már nem tetszik! Belátások érnek meg az ár-érték arányokról, a nemzetközi összefüggésekről, a műtárgypiac és a nonprofit kiállítási intézmények, múzeumok viszonyáról. És ha már több művem van, mint ami kifér, akkor műgyűjtő lettem? Ezeket a kérdéseket vizsgálja az előadás.

október 3. 18:00Mit mihez mérünk? - Viszonyítási pontok és a kánon a kortárs magyar művészetben.Előadó: Petrányi Zsolt a Magyar Nemzeti Galéria Jelenkori Gyűjteményének főosztályvezetője

A workshop célja, hogy a résztvevők közelebb kerüljenek ahhoz a problémához, hogy hogyan alakul ki a művészetben az értékek (művészek) hierarchiája, ki miért lesz elfogadottabb és ez hogyan hat a műtárgypiacra. A művészi pozícióban nagy szerepet kap a külföldi szereplés, ezért ezek hatásairól is szót ejtünk.

október 6. 17:30Szakmai tárlatvezetés az Art Market Budapest nemzetközi kortárs képzőművészeti vásáronTárlatvezetést tartja: Sipos Tünde, művészettörténész

Az október 6-9 között megrendezésre kerülő nemzetközi kortárs képzőművészeti vásár olyan egyedülálló művészeti kompozíciót mutat be Európa kulturális szempontból egyik legizgalmasabb régiójában és városában, amely kiemelten kezeli az újszerű, inspiráló művészeti tartalmakat, a jövő épp most felemelkedő sztárjait és friss művészeti inspirációkra épít. A szakmai tárlatvezetésen végig járjuk a hazai kortársművészeti galériákat, testközelből megnézzük a kiállított munkákat, beszélünk a stílusokról, technikákról, árakról és megtudhatunk egy-két kulisszatitkot is.

október 10. 18:00Te mit választanál? - Kérdések és döntések a kortárs műgyűjtésbenElőadó: Spengler Katalin, műgyűjtő

Már az első vagy egyetlen műtárgy megvásárlása is számtalan kérdést vet fel. A minket körülvevő tárgyak többségével ellentétben egy műalkotás hosszabb távon válik a mindennapi életünk kísérőjévé, és szellemi kisugárzása révén akár a napi közérzetünket is befolyásolhatja. Beruházási értéke is számottevő lehet, az idő múlásával pedig jó esetben egyre jelentősebb értékké válhat. Hogyan válasszunk, és az első műtárgyak megvásárlása után hogyan induljunk el a gyűjteményépítés nehéz útján? Szükséges-e, hogy a birtokunkban lévő művek valamilyen laza egységbe, a gyűjtő által létrehozott kompozícióba rendeződjenek, s ha igen, ez hogyan valósítható meg? A „mindennapi műgyűjtés” legizgalmasabb kérdései.

október 17. 18:00Befektetési szempontok a műtárgyvásárlás során - Hogyan tájékozódjunk az árakról vásárlás előtt, illetve a gyűjtemény építése során?Előadó: Kollmann Szilvia, köszgazdász-művészettörténész, a műtárgy.com ügyvezetője

Tekinthetünk-e a műtárgyra, mint alternatív befektetési eszközre? Milyen objektív szempontokat tartsunk szem előtt, ha műtárgyat nem kizárólag esztétikai szempontok szerint választunk? Milyen nemzetközi mutatókat, adatbázisokat hívhatunk segítségül? A résztvevők megkapják A magyar művészek aukciós piaca című kiadványt és bemutatjuk a kiadvány mögött felépített 50 ezer tételből álló adatbázist, illetve annak legfontosabb mutatószámait. Megnézzük egy-két magyar művész aukciós teljesítményét konkrét példákon keresztül. Elemezzük a árazási, befektetési szempontokat, amelyeket a műtárgyvásárlás során érdemes szem előtt tartani.

Bővebb információ és jelentkezés: www.artadvisory.hu/kepzesek

Címlapkép forrása: műtárgy.com