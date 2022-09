Találtak egy jó befektetési lehetőséget Magyarországon a hazai profik

Miközben a recessziós félelmek, az energiaválság és a magas infláció árnyékolja be a befektetési piacokat, a friss portfólió-ajánlókban a magyar vagyonkezelők találtak egy igen magas hozamot biztosító befektetési lehetőséget itthon. A modellportfólióban sosem látott szintre emelkedett a kötvénybefektetések aránya, a részvényeké pedig rekord alacsony szint közelébe csökkent.

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló modellportfóliót. Az ajánlók az augusztusi helyzetnek megfelelően készültek el, a felmérésünkben tizenkét alapkezelő szerepeltette magát. A portfólió-ajánlókat a következő cégek bocsátották rendelkezésünkre: Aegon Alapkezelő, Accorde Alapkezelő, Amundi Alapkezelő, MKB Alapkezelő, Diófa Alapkezelő, Erste Alapkezelő, Eurizon Asset Management, Equilor Alapkezelő, KBC Asset Management, Hold Alapkezelő, Raiffeisen Alapkezelő, OTP Alapkezelő.

A kötvények a nyerők?

Az e havi portfólió-ajánlók keretében több hazai portfóliómenedzser is kifejtette, hogy a jelenlegi medvepiaci rali kifulladni látszik, hiszen augusztus közepe óta egy kisebb, 5% körüli, korrekcióba esett az S&P 500 kurzusa. Az egyik szakértő szerint ez teljesen megalapozott, hiszen a gazdasági kilátások egyáltalán nem adnak okot az optimizmusra. Ugyan még recesszióban az amerikai gazdaság, az adatok mégis azt mutatják, hogy közel van ehhez: az amerikai hozamgörbén a kétéves hozam továbbra is magasabb a 10 éves hozamnál, ami történelmi tapasztalatok szerint a közelgő recesszió egyik legjobb előjele – fejti ki ajánlójában egy másik szakértő.

Európában talán még rosszabb a helyzet, amit a beszerzési menedzser indexek is jól mutatnak, hiszen az eurozóna gazdasági aktivitása továbbra is rosszabbodik – írja egy másik vagyonkezelő. A nagy szárazság további problémákat okoz, miután lassul a vízi szállítmányozás, ami gátolja a nyersanyag szállítást, valamint az atomerőművek hűtését. Az energiaárak emelkedése és az euró gyengülése ugyan fűti az inflációt, de a magas energiaárak végeredménye a gazdasági aktivitás zuhanása és az infláció visszaesése lehet.

A magyar gazdaságról sem festenek túl rózsás képet a megkérdezett portfóliómenedzserek. A forint védelmében agresszív kamatlépésekre kényszerülő MNB már regionális összehasonlításban is kiemelkedő hozamszinteket alakított ki, a magas hazai kockázati felárban az EU-s források körüli hercehurca is jelentős szerepet játszik. Van, aki arra számít, hogy jövő év közepére a hosszabb hozamok már csökkenhetnek – de nem kizárt, hogy ehhez az út egy stresszes válságepizódon keresztül vezet.

Ennek ellenére sokan egyetértenek abban, hogy a hazai kötvényhozamok vonzóak. A forintra fedezett rövid futamidejű devizás kötvények akár 15% feletti forinthozamokat is elérhetővé tesznek már most is. Ezzel párhuzamosan azonban a hosszú kötvényektől egyelőre még óvva intenek páran, mivel a nemzetközi kötvénypiacokon is a rövid kamatok érdemi emelkedése várható, de kellő inflációs nyomás esetén a recesszió ellenére akár tovább is emelkedhetnek a hosszú kötvényhozamok.

Megint mások úgy látják, hogy inflációs környezetben a reáleszközök tartása és a kötvényalapú befektetések alulsúlyozása lehet a jobb befektetési döntés. Az alternatív befektetések közül néhányan az árupiaci termékekben is látnak még fantáziát.

Szinte csak a hazai kötvények

Tovább folytatták a mostani modellportfóliók kialakításában a részvénybefektetések súlyának csökkentését a portfóliómenedzserek, gyakorlatilag mindegyik alkategóriában csökkent a kitettség. Mindeközben a kötvénybefektetések jelentősen megugrottak még júliushoz képest is, elsősorban a hazai kötvényekben, ezen belül is a rövid hozamú termékekben látnak fantáziát a magyar szakértők.

A mintaportfóliókon belül jelentős előnyre tettek szert a hazai kötvények, ezeket csak jóval lemaradva követik a második helyen a pénzpiaci befektetések, majd a nemzetközi kötvények. A részvények több kategóriája is csak a sor végén kullog.

Augusztusban 39%-ra ugrott a kötvénybefektetések modellportfólión belüli aránya, ilyen magas számot még egyszer sem tapasztaltunk a portfólió-ajánlók elindítása óta. Mindeközben a részvények súlya jelentősen csökkent, ennél alacsonyabb szintet csak 2020 áprilisában mértünk.

