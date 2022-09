Példátlan válság közeleg, a teljes világgazdaság beleremeghet

Csődközelben lévő ingatlanfejlesztők, sztrájkoló jelzáloghitelesek, elapadó források és bizonytalan ideig szünetelő építkezési projektek, iparágakon átívelő likviditási problémák - komoly bajban van a világ második legnagyobb gazdaságának legfontosabb szektora, azaz a kínai ingatlanszektor. Már csak egy kérdés maradt: a teljes amerikai részvénypiac méretét meghaladó ingatlanszektor bezuhanása a Lehman Brothers bedőléséhez hasonló, globális gazdasági válságot okozó esemény lenne? Többek között ezt a kérdést járjuk körbe elemzésünkben, illetve annak is utánajárunk, hogy mégis hogyan fajulhatott idáig a helyzet.

Sztrájkolnak a jelzáloghitelesek

Kína az utóbbi időben a világszerte tapasztalt trendektől eltérően, és az elemzőket is meglepve csökkentette a kamatokat, elsősorban a zéró Covid-politika gazdasági hatásait igyekeznek ezzel csökkenteni és az egyre kilátástalanabbnak tűnő ingatlanválságot próbálják kezelhetőbb mederbe terelni. Kérdéses persze, hogy a szigorú lezárások és az aszály okozta áramkorlátozások és ellátásláncbeli problémák közepette elégséges lépés lesz-e a kamatemelés és az infrastrukturális állami beruházások növelése a politikai vezetés részéről,

a legfrissebb ingatlanpiaci fejlemények tükrében alapos ok van a kételkedésre.

A közelmúltban Kína-szerte végrehajtott jelzáloghitel-sztrájkok sorozata rávilágított a piacon az elmúlt két évtizedben felhalmozódott jelentős kockázatokra. A tüntetések még az év elején kezdődtek egy olyan csoport körében, akik a csőd szélére sodródó Evergrande egyik projektjében vásároltak lakást, de azóta Kína más ingatlanfejlesztő-ügyfelei is sztrájkolnak.

Nem hivatalos felmérések szerint eddig több mint 300 sztrájkcsoport alakult és tagadták meg

együttesen 150 milliárd és 370 milliárd dollár közötti összegű lakáshiteleik kifizetését.

A tiltakozókban egy dolog közös: olyan házakra fizettek (vagyis most épp nem fizetnek) jelzáloghitelt, gyakran 5-6 százalékos kamattal, amelyekben soha nem is laktak. Ezeket az ingatlanokat még a megépítésük előtt adták el nekik az úgynevezett elővásárlási rendszerben, ami az ingatlanvásárlás elterjedt módja Kínában.

Az elővásárlási rendszerben a vevők még az ingatlan megépítése előtt befizetik a pénzt az ingatlanfejlesztő számlájára. A kínai bankok és a helyi hatóságok elméletileg kötelesek ellenőrizni és jóváhagyni, hogy a fejlesztők hogyan használják fel ezeket az összegeket, a fejlesztők pedig nem férhetnek hozzá egyszerre az összes pénzhez, amíg az építési folyamat során el nem érnek bizonyos előre meghatározott mérföldköveket.

Az országszerte zajló sztrájkok kiváltó oka az a tiltakozók körében elterjedt meggyőződés, hogy a lakástulajdonosok által az ingatlanfejlesztések építőinek előre befizetett összegekkel visszaéltek a nagyvállalatok és a pénzintézetek. Az általános feltételezések szerint számos bank - nem világos, hogy a helyi hatóságok tudtával vagy anélkül - már azelőtt hitelt nyújtott a fejlesztőknek, hogy a munkálatok előírt szakaszát elérték volna.

A kínai ingatlanfejlesztési ágazatban egyébként általánosan megfigyelhető minta, hogy a fejlesztők földterületeket vásárolnak, azokat a bankoknak zálogba adják hogy hitelhez jussanak, ezt követően elindítják a projekteket, megkezdik az előértékesítési folyamatot a vevőkkel, majd a tőlük érkező forrást más projektekhez szükséges földterületek megvásárlására használják fel. Az ágazatban a közelmúltban kialakult, Evergrande-vezette likviditási válság azonban számos projektet megakasztott, mivel

az érintett fejlesztőknek egyszerűen nincs elegendő forrásuk ahhoz, hogy folytassák az építkezéseket.

Gyalogos halad el a befejezetlen lakóházak mellett egy építkezésen Sanghajban, forrás: Getty Images

Bajban az ingatlanfejlesztők

A zéró Covid-politika miatti lezárásoknak és a sztrájkok okozta jelentős bevételkiesésnek köszönhetően egyre több ingatlanfejlesztő felől érkeznek baljós előrejelzések és kifejezetten rossz negyedéves számok. Legfrissebb fejleményként az egyik legnagyobb kínai ingatlanfejlesztő, a Country Garden Holdings 96 százalékos profitcsökkenésről számolt be az előző év második negyedévéhez képest, az ingatlanpiac "súlyos visszaesésére" hivatkozva, ahol - a vezérigazgató szerint -

csak a legerősebbek maradhatnak életben.

Még a hónap elején a Fitch Ratings és a Moody's hitelminősítők a Country Garden fennálló adósságának besorolását a befektetési osztályzatról "junk"-ra, azaz szemétre módosította. A közel 7 milliárd dolláros piaci kapitalizációval rendelkező Country Garden Holdings nemrég közzétett gyorsjelentése alapján a vállalat első félévi nyeresége

a 2007-es hongkongi tőzsdei bevezetése óta a legnagyobb mértékben zuhant,

a nettó nyereség az egy évvel korábbi 2 milliárd dollárról az első hat hónapban mindössze 88 millió dollárra esett vissza. A fejlesztő egyébként elsősorban abban különbözik az Evergrande-tól és számos egyéb ingatlanfejlesztőtől, hogy a relatíve olcsóbb ingatlanok iránt érdeklődő ügyfelekre összpontosít, ebben szegmensben a vásárlók a gazdasági visszaesés közepette az átlagosnál valamelyest érzékenyebbek a pénzügyi nehézségekre.

A Country Garden részvényei idén több, mint 68 százalékot zuhantak.

Milyen nagy a baj?

A kínai ingatlanpiaci válság közel egy évvel ezelőtti berobbanása óta egyes elemzők közelről figyelik a helyzet alakulását, mi is több ízben foglalkoztunk a témával. A legfrissebb körülmények tükrében most a Morgan Stanley szakértői mondtak véleményt a piacról: az elemzők leginkább arra számítanak, hogy a kínai kormány gyorsan meg fogja kísérelni megmenteni az ingatlanpiacot többek között egy jelentős támogatási alap létrehozásával, ami segíthet a fejlesztőknek befejezni a lakások építését. A megfelelő mértékű és gyorsan érkező támogatás szerintük lehetővé tenné az árak stabilizálódását az év második felében, és a szektor értékesítési számai is javulhatnának.

Ha azonban egy ilyen (egyelőre hipotetikus) alap túl kicsi lesz és más intézkedéseket nem vezetnek be, ebben az esetben az elemzők már kevésbé optimisták a kínai gazdaságra és részvényekre gyakorolt hatásokat illetően. A szakértők szerint egy ún. "stresszteszt-forgatókönyv" megvalósulása esetén a következőképpen alakulhat a helyzet, számokban:

A kínai részvényindexek a következő hat-tizenkét hónapban a jelenlegi szintről további 20 százalékkal, vagy akár ennél is jóval nagyobb mértékben eshetnek.

a következő hat-tizenkét hónapban a jelenlegi szintről további 20 százalékkal, vagy akár ennél is jóval nagyobb mértékben eshetnek. A kínai gazdasági növekedés drasztikusan lelassulhat, 2023-ban átlagosan mindössze 2 százalékos GDP-növekedést érhet el az ország.

drasztikusan lelassulhat, 2023-ban átlagosan mindössze 2 százalékos GDP-növekedést érhet el az ország. Több mint 11 millió ember veszítheti el állását, ami valószínűleg 7 százalék fölé emelné a városi munkanélküliségi rátát. A legtöbb munkahely az építőiparban, a szálláshely-szolgáltatásban és a vendéglátásban szűnne meg.

Fontos kiemelni, hogy a kínai kormány még nem jelentett be nyilvánosan semmiféle nagyszabású támogatási rendszert, amely támogatná az ingatlanfejlesztőket a lakások befejezésében - különféle nyugtató, a helyzet rendezését előrevetítő magas szintű kormányzati üzenetek azonban már érkeztek az elmúlt hetekben.

És ha mindez nem lenne elég, a Morgan Stanley legfrissebb elemzése szerint még ha a kínai kormány képes is stabilizálni valamilyen módon a lakáspiacot, a népesség elöregedése várhatóan nagy mértékben csökkenteni fogja a lakások iránti keresletet.

Többtényezős a történet

Szektorspecifkusan nem csak az egyre szélesebb körű sztrájkok ártanak a kínai ingatlanpiaci kilátásoknak, sőt, a sztrájkok inkább az okozatai a problémának, semmint az okai. Az értékesítések alakulása és a fejlesztők forráshoz jutási lehetőségeinek beszűkülése a legnagyobb probléma - azt azért érdemes tudni, hogy amolyan "a tyúk vagy a tojás volt-e előbb" kérdéskörről beszélünk, az alacsonyabb értékesítési számok és ezáltal a profitabilitás csökkenése miatt romlik ugyanis a vállalatok megítélése a hitelintézetek felől (főleg, ha még a hitelminősítők is végzik a dolgukat), ennél fogva rosszabb feltételek mellett kapnak hitelt a cégek, ami ugyancsak csökkenti a nyereségességet, ez pedig könnyen belátható módon egy öngerjesztő ördögi kör.

Hogy mindezt számokkal és ábrákkal is alátámasszuk: a lenti ábra az ún. kínai ingatlanpiaci "klímaindex" alakulását mutatja, ami a földterület-értékesítés és az ingatlanügyletek terén végzett összesített üzleti tevékenységet, aktivitást méri. Ahogy az látható,

az új házak értékesítése idén jelentősen visszaesett,

az értékek az előző év júniusig tartó időszakához képest az idei első félévben 22 százalékkal csökkentek (sárga vonal).

A kínai ingatlanpiaci klímaindex és az új házak értékesítésének alakulása 2021-hez képest, forrás: The Conversation, National Bureau of Statistics of China

A gyenge piac és a romló iparági kilátások jelentősen csökkentették a fejlesztők rendelkezésére álló finanszírozás mértékét, amint azt az alábbi ábra is mutatja. A fejlesztők pedig pénz hiányában szüneteltetik az építkezéseket, ami miatt a lakástulajdonosok sztrájkolnak és nem fizetik a jelzáloghiteleket (ahogy arról korábban már volt szó).

Az ingatlanfejlesztők számára elérhető finanszírozás alakulása éves szinten (YoY), forrás: The Conversation, National Bureau of Statistics of China

A piaci megítélések alakulása mellett a szigorodó hitelfeltételek is fontos szerepet játszanak a helyzet eszkalálódásában: kulcsfontosságú szakpolitikai változás történt ugyanis a kínai kormány 2020 augusztusában bevezetett "három vörös vonal" rendeletével, ami aszerint kategorizálja a fejlesztő vállalatokat, hogy mennyi adósságuk van, ami aztán meghatározza, hogy évente mennyi hitelt vehetnek fel és milyen feltételekkel.

A fejlesztők több mint 60 százaléka 2021-re elérte a szabályozók által meghatározott adósságküszöbök legalább egyikét, amint azt az alábbi ábra is mutatja. Körülbelül 10 százalék - köztük a csőd szélén álló Evergrande - már mindhármat átlépte; ha ez megtörténik, akkor az érintett fejlesztő nem vehet fel új hitelt az adott évben.

Az Evergrande-szituációból eredő hitelválság sok fejlesztőt hozott mintegy dominószerűen fizetésképtelen helyzetbe,

egyre több nagyvállalat nem tudja teljesíteni a fizetési kötelezettségeket.

A fejlesztők aránya a különböző kategóriákban 2021-ben a "három piros vonal" keretrendszerében, forrás: The Conversation, National Bureau of Statistics of China

Fontos kérdések

Ha arra a kérdésre keressük a választ, hogy vajon a 2008-as Lehman-csődhöz hasonlóan az Evergrande bedőlése lehet-e egy olyan esemény, ami globális válságot okoz, több kérdést is meg kell vizsgálni: első körben fontos a bajban lévő iparág mérete és a visszaesés kínai gazdasági növekedésre gyakorolt hatása, emellett érdemes tudni, hogy milyen egyéb kapcsolódó ágazatok kerülhetnek problémás helyzetbe egy komolyabb iparági visszaesés esetén. Egy nagy valószínűségű átfertőződés ugyanis gyorsan nem-országspecifikussá teheti a problémát, ebben az esetben átterjedhet a csődhullám akár mondjuk a tengerentúlra vagy Európába is.

Az ingatlanpiac mérete és a kínai gazdasági növekedés

A kínai ingatlanpiac az elmúlt bő húsz évben a növekedés egyik fő hajtóereje volt a kommunista országban, jelenleg a világ egyik legnagyobb eszközosztályáról beszélünk, amelynek névleges piaci értéke 55-60 ezer milliárd dollár között mozog.

A piac mérete ezzel meghaladja a teljes amerikai részvénypiac kapitalizációját.

A kínai ingatlanpiac mérete (ezermilliárd dollárban). Forrás: ZeroHedge

Egy tavaly év végi J.P.Morgan elemzés szerint mind abszolút értékben (dollárban), mind a hazai GDP arányában kifejezve az amerikai ingatlanpiac "eltörpül" a kínai mellett, még a 2008-as pénzügyi válságot megelőző ingatlanpiaci lufi kipukkanása előtti szinthez képest is jóval nagyobb jelenleg a kínai piac mérete.

Forrás: DumbWealth, J.P. Morgan Asset Management Guide to China

A Morgan Stanley előrejelzése szerint a lakások iránti hosszú távú kereslet a fent felsorolt nehézégeknek köszönhetően 2020 és 2030 között 30 százalékkal csökkenhet. Összességében az ingatlanpiac lassulása

évente 0,1 százalékponttal fogja visszavetni a GDP növekedését, szemben azzal, hogy az elmúlt két évtizedben évente 1 százalékot tett hozzá

- közölték az elemzők.

Ahogy azt egy nemrég közzétett elemzésünkben is írtuk, az ingatlanpiaci krízis mellett több tényező is beárnyékolja a kínai gazdasági növekedés kilátásait, többek között az ipari központokat érintő áramkorlátozások okán, illetve a továbbra is fennálló zéró covid-politika miatt számos nagyobb befektetési bank véli úgy, hogy a gazdaság idén legfeljebb mintegy 3 százalékkal fog növekedni, ez 1976 óta a leglassabb ütemű növekedés lenne (ha nem vesszük figyelembe a koronavírus-járvány első évében, 2020-ban 2,2 százalékra visszazuhanó növekedési mutatót).

David Llewellyn-Smith, a melbourne-i Nucleus Wealth befektetési és vagyonkezelő cég vezető stratégája szerint a globális gazdaság gyengesége miatt a csökkenő külső kereslet lesz a következő fő gond az eddig is súlyos problémákkal küzdő kínai gazdaság számára.

Nagyon mérgező elegy alakult ki Kína számára, amit igen nehéz kezelni. Abszolút esély van arra, hogy jövőre gazdasági visszaesés lesz Kínában

– állapította meg az elemző.

Ez lenne az újabb Lehman-pillanat?

Ha az időben történő és hatékony szakpolitikai beavatkozás nem valósul meg, az ingatlanpiaci zavarok elhúzódnak, és az ingatlanszektor közvetlen értékláncán túl is hatással lesznek Kína különböző ágazataira

- áll a Fitch elemzőinek nemrég közzétett jelentésében. Egy ilyen stresszforgatókönyv esetén a hitelminősítő elemezte a következő 12-24 hónap során több mint 30 iparágra és kormányzati szervre gyakorolt potenciális hatásokat.

A cég három olyan területet talált, amelyek a legérzékenyebbek az ingatlanpiaci visszaesésre:

Vagyonkezelő cégek : Ezek a vállalatok az elemzés szerint jelentős mennyiségű olyan eszközt tartanak, amelyek mögött ingatlanokhoz kapcsolódó fedezetek állnak, így a szektor rendkívüli mértékben ki vannak téve az ingatlanpiac tartós zavarainak.

: Ezek a vállalatok az elemzés szerint jelentős mennyiségű olyan eszközt tartanak, amelyek mögött ingatlanokhoz kapcsolódó fedezetek állnak, így a szektor rendkívüli mértékben ki vannak téve az ingatlanpiac tartós zavarainak. Mérnöki, építőipari cégek (nem állami tulajdonban): Az ágazat általában véve 2021 óta nehéz helyzetben van a Fitch megítélése szerint, ugyanis versenyhátrányban vannak az infrastrukturális projektek elnyerése és a finanszírozáshoz való hozzáférés terén a kormányzati versenytársakhoz képest - áll a jelentésben.

(nem állami tulajdonban): Az ágazat általában véve 2021 óta nehéz helyzetben van a Fitch megítélése szerint, ugyanis versenyhátrányban vannak az infrastrukturális projektek elnyerése és a finanszírozáshoz való hozzáférés terén a kormányzati versenytársakhoz képest - áll a jelentésben. Acélgyártók: az iparág több vállalata is már néhány hónapja veszteségesen működik, az ágazat magas ingatlanpiaci kitettségét tekintve komoly likviditási problémákkal szembesülhetnek ezek a cégek, ha Kína gazdasága továbbra is gyenge marad. A Fitch szerint az építőipar adja az acélkereslet 55 százalékát Kínában.

A fenti konkrét iparágak mellett az ingatlanpiac lassulása máris rontotta az olyan, szélesebb körű gazdasági mutatókat, mint például a beruházások mértéke, de a kiskereskedelmi forgalom részeként jelenlévő bútoreladás is megsínylette a helyzetet. A Fitch által készített elemzés egyébként azt is megállapította , hogy a nagy és a központi kormányzathoz kötődő vállalatok nagy általánosságban kevésbé sérülékenyek az ingatlanpiaci helyzet romlásával szemben, mint a kisebb vagy a helyi önkormányzatokhoz kötődő cégek. A bankok közül a Fitch szerint a kis és regionális bankok - amelyek a bankrendszer eszközeinek mintegy 30 százalékát kezelik - nagy kockázatnak vannak kitéve. A hitelminősítő azonban megjegyezte, hogy a kínai bankok kockázatai rendszerszinten is növekedhetnek, ha a hatóságok jelentősen enyhítik a bajba jutott ingatlanfejlesztőknek nyújtott hitelekre vonatkozó követelményeket.

Mindezek ellenére van egy nagyon fontos körülmény, ami a helyzettel kapcsolatban felmerül: a Natixis befektetési bank egy vezető közgazdásza szerint a kínai ingatlanfejlesztők hitelállományában viszonylag kis mértékű a tengerentúli adósság, ennél fogva a nagybanknál úgy látják, hogy a világgazdaság jelenleg nincs akkora potenciális veszélyben, mint amilyet a Lehman Brothers összeomlása okozott az Egyesült Államokban.

A számok ebben a tekintetben is érdekesek, a Reuters kimutatása szerint jelenleg a kínai ingatlanpiac 2022-ben lejáró hitelállományánk mintegy 30,9 százaléka van dollárban denominálva,

ez több mint 35 milliárd dollárt jelent.

A kínai ingatlanpiac hitelállományának felbontása, forrás: Reuters

A külföldi adósság relatív méretétől eltekintve az mindenképpen elmondható, hogy a világ GDP-jének közel egyötödét adó Kína gazdaságának mérete azt hordozza magában, hogy

egy jelentősebb visszaesés komoly hatással lehet a globális növekedésre.

"Persze, ha a kínai bankok végül nem tudják lenyelni ezt a sokkot, és a nem teljesítő hitelállományuk (NPL) masszívan megnő, és pénzügyi válság lesz Kínában, akkor a helyzet leginkább olyan lesz, mint Japán a 80-as és 90-es években. Tehát rossz hitelek, a gazdaság nagyon rosszul teljesít, defláció - ezt a forgatókönyvet tudom elképzelni.

Tehát nem egy azonnali, Lehman-típusú esemény lesz

- vélekedett Alicia García-Herrero.

Ami a potenciális kínai gazdasági visszaesés globális hatásának számszerűsítését illeti, a Világgazdasági Fórum becslése szerint a kínai GDP minden 1 százalékpontos csökkenése a globális GDP 0,3 százalékos csökkenését eredményezi. Az Egyesült Államok jegybankjának 2019-es tanulmányában pedig a közgazdászok úgy becsülték, hogy a kínai GDP 8,5 százalékos csökkenése 3,25 százalékos visszaesést eredményezne a fejlett gazdaságokban és közel 6 százalékos csökkenést a feltörekvő gazdaságokban.

Az persze nehezen jelezhető előre, hogy pontosan milyen mértékű gazdasági visszaesés következik majd be a kommunista országban az ingatlanpiaci nehézségeknek és a többi tényezőnek köszönhetően,

gyors és nagy léptű kormányzati beavatkozások híján azonban a teljes világgazdaság beleremeghet a történetbe.

Címlapkép: VCG/VCG via Getty Images