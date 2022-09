Hamarosan újabb teszt elé néz a részvénypiac, ezen állhatnak vagy bukhatnak a következő hónapok

John Butters, a FactSet vezető elemzője szerint az elemzők június 30. óta 5,5 százalékponttal csökkentették a harmadik negyedéves profitnövekedésre vonatkozó becsléseiket. Ez a szokásosnál több, és 2020 második negyedéve – vagyis a Covid berobbanása – óta a legnagyobb csökkenés.

A vállalatok is egyre pesszimistábbnak tűnnek az utóbbi időben. Az S&P 500-as indexben összesen 240 vállalat említette a recessziót az előző negyedéves gyorsjelentések utáni konferenciahívásokon, ami a FactSet 2010-ig visszanyúló adatai szerint a legtöbb.

A piacok még a következő gyorsjelentési szezonra vonatkozó borús kilátások ellenére is ellenállónak tűnnek. Ez részben annak köszönhető, hogy a vállalatok várhatóan még mindig szerény profitnövekedésről számolnak be az év hátralévő részében, és más adatok, például a foglalkoztatás és a fogyasztói kiadások továbbra is a gazdaság erejét mutatják. A befektetők és az elemzők azonban figyelmeztetnek, hogy a részvények közelmúltbeli emelkedése sebezhetőnek tűnik, ha az adatok a következő hónapokban rosszabbra fordulnak.

Van ez a nagyon kellemetlen kombinációja a nagyon magas inflációnak, a már lassuló gazdaságnak és a gyorsan szigorító központi banknak

- mondta Dave Grecsek, az Aspiriant befektetési stratégiai és kutatási ügyvezető igazgatója. Grecsek hozzátette, hogy a részvények értékeltsége továbbra is magas. A FactSet szerint az S&P 500 12 hónapos előre tekintő P/E rátája 17-es, ami ugyan az ötéves átlag alatt van, de a második negyedév végén mért érték felett található, ami annak köszönhető, hogy a részvényárak emelkedtek, miközben a profitvárakozások csökkentek.

"Mindent összevetve, nem igazán érzem úgy, hogy ez egy jó időpont lenne arra, hogy kockázatot vállaljunk" - mondta Grecsek.

Az S&P 500 az elmúlt heti emelkedés és a rövid nyári rali ellenére 15 százalékos csökkenést mutat az év elejéhez képest. A Dow Jones emellett 12 százalékos mínuszban van az év során.

Az biztos, hogy a vállalatok nagyrészt ellenállóbbnak bizonyultak a lassuló növekedéssel és a magas inflációval szemben, mint amitől a befektetők tartottak. A Home Depot a múlt hónapban rekord eredményről és bevételről számolt be a második negyedévről, részben annak köszönhetően, hogy a fogyasztók minden egyes tranzakciónál többet költöttek, mint egy évvel ezelőtt.

A fogyasztók "rugalmasabbak voltak, mint amire az év elején számítottunk" - mondta Richard McPhail, a vállalat pénzügyi igazgatója. Más, erősen a fogyasztókra összpontosító vállalatok, mint például a Dick's Sporting Goods, a Walmart, és a Kroger szintén a vártnál erősebb eredményt értek el.

Sok befektető attól tart, hogy végül azok a vállalatok, amelyek eddig az áruk és szolgáltatások árának emelésével tudták átvészelni a költségek emelkedését, egyre kevésbé lesznek képesek erre, mivel a Fed tovább szigorítja a monetáris politikát. A Fed világossá tette, hogy eltökélt szándéka, hogy kamatemelései révén csökkentse az inflációt, még akkor is, ha ez a gazdasági növekedés rovására megy.

Ha a bevételek csökkennek, de a munkaerő-, anyag- és egyéb költségek még mindig kihívást jelentenek, az valódi ellenszelet jelenthet a profitokra nézve

- mondta Anujeet Sareen, a Brandywine Global portfóliómenedzsere. Sareen csapata idén általában csökkentette a kockázatosabb eszközökkel szembeni kitettséget, és olyan vállalatokra összpontosított, amelyek mérlegei a legerősebbnek tűnnek.

Eddig a profitvárakozások csökkenése ellenére a vállalatok nem kezdtek el veszteséget termelni. A FactSet szerint az S&P 500 vállalatai a harmadik negyedévre még mindig 3,7 százalékos profitnövekedést várnak. Ez a 2020 harmadik negyedéve óta a leglassabb növekedési ütemet jelentené.

Bár egyes befektetők a csökkenő eredményvárakozásokat baljós jelnek tekintik, Jonathan Golub, a Credit Suisse vezető amerikai részvénystratégája szerint a magas inflációs időszakokban a vállalati eredmények historikusan mindössze két hónappal a recesszió kezdete előtt tetőztek. Ez azt jelenti, hogy a profitbecsléseknek sokkal nagyobb mértékben kellene csökkenniük ahhoz, hogy a gazdasági visszaesés közeledtét jelezzék - mondta.

Címlapkép: Getty Images