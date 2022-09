Ki mentheti meg Európát a dízelpiac összeomlásától?

Az orosz-ukrán háborúnak köszönhetően energiaválság alakult ki a világban, a fogyasztók világszerte igyekeznek minél nagyobb mértékben a fölgáz alternatíváira támaszkodni, számos egyéb tényezővel karöltve ez egyfajta tökéletes vihart alakíthat ki az európai dízelpiacon. A sosem látott aszályhelyzet, a rekordalacsony tartalékok, a kínai dízelexport visszaesése, az amerikai finomítók karbantartásai és a rövidesen életbe lépő orosz importtilalom egyes elemzők szerint valószínűvé teszik a dízelpiac összeomlását. Adódik a kérdés, hogy ebben a szélsőséges helyzetben honnan jöhet a megoldás, ki pótolhatja érdemben az Oroszország felől kieső importot és mentheti meg az öreg kontinenst a dízelpiaci összeomlástól? Elemzésünkben többek között ennek a kérdésnek járunk utána.

Egyre szűkebb a piac

Ipari és lakossági fogyasztók világszerte igyekeznek minél nagyobb mértékben a földgáz alternatíváira támaszkodni, miután az orosz-ukrán háborúnak köszönhetően energiaválság alakult ki és az egekbe szöktek a gázárak. Eközben a globális dízel-és gázolajkészletek is szokatlanul alacsonyak, holott a készletek jellemzően a téli fogyasztás növekedésére való felkészülés jegyében bővülni szoktak ezekben a hónapokban.

Európai gázárak alakulása a holland gáztőzsde (TTF) alapján

A Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) ebben a hónapban elsősorban a gázüzemanyagról való váltás felgyorsulása miatt megemelte a globális olajkereslet növekedésére vonatkozó előrejelzését, a várakozások szerint Európában és a Közel-Keleten fog leginkább összpontosulni a váltás. Az Egyesült Államok nyersolajkivitele az elmúlt hetekben rekordot döntött, a növekedést a dízel vezette. Az üzemanyag irányába indult "roham" kedvez a finomítóknak, a globális gazdaságra azonban további inflációs nyomást gyakorol, emellett

Az európai aszály és a kínai dízelkivitel visszaesése még tovább súlyosbítja a hiányt.

A dízelértékesítésből származó bevételek nagyot emelkedtek Ázsiában és az Egyesült Államokban, ahol az országos finomítói készletek jelenleg több mint két évtizede a legalacsonyabb szinten vannak (a szeptemberi adatokat tekintve).

Az Egyesült Államok legnagyobb középnyugati finomítójában augusztus végén kirobbant tűz ugyancsak azzal fenyeget, hogy a már amúgy is rekordalacsony tartalékok tovább csökkenhetnek, éppen akkor, amikor a régió mezőgazdasági termelői az aratásra készülnének. Az ilyen nem tervezett üzemszünetek a tervezett szezonális karbantartások mellett azt jelzik, hogy az Egyesült Államok nem lesz képes fenntartani a rekordmagas üzemanyag-exportot az elkövetkező hónapokban, különösen, ha hideg időjárás köszöntött be északkeleten - Linda Giesecke, az ESAI tanácsadó cég elemzője szerint a fűtési szezon napi 400 000 hordóval növelheti a keleti parti gázolajfelhasználást.

Daphne Ho, a szingapúri Wood Mackenzie vezető elemzője szerint a kínai dízelexport idei csökkenése még tovább súlyosbította a kínálati nehézségeket, ezt tetézte a napi 3 millió hordónyi olajfinomító-kapacitás elvesztése az elmúlt két évben. A Bloomberg Intelligence elemzői, Horace Chan és Henik Fung elemzése szerint a szeptemberi és októberi finomítókarbantartások Ázsiában még tovább szűkíthetik a piacot.

A kulcsfontosságú kereskedelmi csomópontok kritikusan alacsony készletadatai alapján mindez valószínűvé teszi a dízelpiac összeomlását

- összegezték.

Rossz a helyzet Európában

Többek között az aszálynak és a kínai export visszaesésének köszönhetően az energiatanácsadó-elemző FGE szerint

Európa napi mintegy 1,5 millió hordó dízeljhiánnyal küzd,

ez a hiány pedig még tovább nőhet, ahogy a fogyasztók a földgázt olajtermékekre cserélik - és akkor még nem beszéltünk az orosz importtilalomról. Az Oroszországból az EU-ba érkező nyersolaj tengeri szállítása december elejétől tilos lesz, a gázolaj, a repülőgép-üzemanyag és más olajtermékek behozatala pedig néhány hónappal később (februárban) kerül betiltásra. Ez azt jelenti, hogy a régiónak távolabbról kell majd utánpótlást behoznia, miközben az orosz hordóknak is "új otthont kell találniuk" (ezt a témát fogjuk érinteni a következő fejezetben). A dízelpiac szűkülését okozó legfrissebb események és körülmények a következők:

Egy legalább egy szupertankhajóval rendelkező flotta jelenleg is a Közel-Keletről és Ázsiából halad Európa felé, ez azonban a Rajna sekély vízállása miatt komoly késedelemmel érkezhet majd meg.

sekély vízállása miatt komoly késedelemmel érkezhet majd meg. A brit Shell csökkentette a termelést Németország legnagyobb finomítójában az alacsony vízszintek miatt, míg

csökkentette a termelést Németország legnagyobb finomítójában az alacsony vízszintek miatt, míg az OMV Germany finomító nemrégiben arról számolt be, hogy a gázolaj- és fűtőolaj-készletek jelentősen megcsappantak

Az FGE iparági tanácsadó becslése szerint a dízel előállításából származó európai profitok a tél folyamán várhatóan 70 dolláros hordónkénti rekordszintre emelkedhetnek - az ICE Futures Europe adatai szerint a marzs jelenleg 55 dollár körül van. Emellett a nem-közúti gázolaj és a fűtőolaj iránti kereslet éves szinten napi 220 ezer hordóval emelkedhet az OECD európai régiójában az idei negyedik és az azt követő negyedévben az IEA szerint. Összehasonlításképpen: tavaly a régió kereslete a dízel típusú üzemanyagok iránt napi 6,26 millió hordó volt.

Ami pedig az orosz import fontosságát illeti, számokban: a Kpler árupiaci elemzőcég által összeállított adatok szerint augusztusban az orosz gázolajexport a tengeri piacon keresztül Európába napi 543 000 hordó volt, ami több, mint a tavalyi év azonos hónapjában szállított 520 000 hordó/nap. Az Ukrajna elleni támadás óta eltelt hónapokban az Európába irányuló orosz dízelkivitel többé-kevésbé az invázió előtti szinten maradt, az augusztusi volt a legalacsonyabb, az áprilisi pedig 681 000 hordó/nap-al a legmagasabb - de vajon

honnan jöhet a megoldás, honnan lehet pótolni a kieső importot?

Honnan jöhet a megoldás?

Az Oroszországból származó gázolaj európai importtilalma február elejétől kezdődik, és ez azonnali igényt teremt a máshonnan érkező szállításokra, Oroszország ugyanis régóta Európa első számú beszállítója volt. A vonatkozó adatok szerint úgy látszik, hogy a közel-keleti olajfinomítók nagy mértékben fokozzák az Európába irányuló gázolajszállításokat, így a kontinens akár már rövidesen bepillantást nyerhet abba, hogy miként boldogulna az oroszországi szállítások nélkül.

A "Közel-Kelet valószínűleg elsődleges szállító lesz" ezen a télen - mondta még augusztus végén Steve Sawyer, az FGE iparági tanácsadó cég finomítási igazgatója, aki arra számít, hogy az európai kereslet addigra éves szinten nagy mértékben fog emelkedni.

Most azonban még egy érdekes lehetőség is felmerült azzal a kérdéssel kapcsolatban, hogy ki mentheti meg Európát ebben a baljós helyzetben: a Kpler adatai szerint Európa igyekszik több gázolajat vásárolni az ázsiai finomítóktól, augusztusban 365 000 napi hordómennyiségnek megfelelő (bpd, barrel per day) tengeri export érkezett a régióból, ami március óta a legmagasabb érték. Az Európába történő áramlások minden bizonnyal magas szinten tartják a dízelolaj-finomítás árréseit Ázsiában: a dízel és a repülőgép-üzemanyag alapanyagául szolgáló gázolaj egy hordójának előállításából származó nyereség a szingapúri finomítókban hétfőn 42,83 dollár volt - ez 166 százalékkal magasabb, mint az Ukrajna elleni orosz invázió napján látott 16,07 dollár.

Ha Európa mégis megpróbál több gázolajat importálni Ázsiából, az valószínűleg tovább növeli a haszonkulcsokat, ami végső soron

az inflációval és a gazdasági növekedéssel kapcsolatos aggodalmakat erősíti

egy olyan régióban, ahol a termikus szén és a cseppfolyósított földgáz ára is rekordmagasan van.

A piac számára az a kérdés, hogy egyáltalán van-e járható út Európa számára az orosz nyersolaj és üzemanyagok, különösen a dízel behozatalának csökkentésére. Bizonyos szempontból a nyersolaj könnyebben helyettesíthető, mivel a közel-keleti, afrikai és amerikai exportőrök képesek szállítmányokat küldeni Európába, valamint Oroszország képes több olajat küldeni az ázsiai vevőknek, különösen Kínának és Indiának.

A probléma a dízellel van, és a megoldás korántsem egyértelmű.

Oroszország tulajdonképpen megteheti, hogy több gázolajat exportáljon Európán kívüli országokba, különösen az afrikai országokba, akiket az Ázsiából származó rakományokért esetleg túllicitálhatnak (amint azt a következő fejezetben látni fogjuk). Az áramlásoknak ez az átrendeződése azonban valószínűleg nem jelent teljes megoldást, és minden fél számára magasabb költségeket fog eredményezni. Amire inkább szükség lenne, az a globális tengeri szállításon keresztüli nagyobb gázolajkínálat, és itt lehet Kína a kulcsszereplő.

A kínai finomított termékek exportja drámaian visszaesett idén, mivel Peking számos okból csökkentette az exportkvótákat, kezdve a finomítói ágazat konszolidálására irányuló törekvéstől a finomítás energiafelhasználásának optimalizálásáig, valamint azért is, mert a magas nyersolajárak visszatartották az importot. A kínai dízelkivitel 2022-ben tehát meredeken bezuhant, a hivatalos vámadatok szerint júliusban mindössze 360 000 tonna gázolajat szállítottak, ami körülbelül 87 000 bpd-nek felel meg. Az év első nyolc hónapjában a dízelkivitel átlagosan 85 900 bpd volt, ami a 2021-es év egészére vonatkozó 315 000 bpd-hez képest jelentős csökkenést jelent. A dízelkivitel 2020 márciusában még mintegy 680 000 bpd-es csúcsot ért el.

Ha Kína dízelkivitele 500 000 bpd körülire emelkedne, ami könnyen az ország lehetőségein belül van, az enyhítené a globális kínálatra nehezedő nyomást.

A nagyobb dízelkivitel engedélyezése gazdaságilag érdeke lenne Pekingnek, mivel olcsó orosz nyersolajat vásárolhatna, és a finomított üzemanyag exportjával nagyobb árrést érhetne el, a pénznél többről van itt szó. Az orosz vezetéssel szoros barátságot ápol Peking, Moszkvában pedig vélhetően nem szívesen látják, hogy a kínai állam segít Európának csökkenteni Oroszország energiaexportból származó bevételeit. Ugyanígy Pekingnek az sem érdeke, hogy az energiaárak által kiváltott globális recesszió jöjjön létre, mivel az ország feldolgozóipara elsősorban a nyugati országokba irányuló exporttól függ.

Hova kerül az orosz gázolaj?

A háborút kirobbantó Putyin-kormány gazdasági ellehetetlenítése céljából az Egyesült Államok betiltotta az orosz nyersolaj és a vonatkozó termékek importját, míg az Európai Unió tilalma is rövidesen életbe léphet, az első konkrét lépések az év utolsó hónapjaiban érkeznek majd.

A Trafigura energiavállalat ugyancsak azon cégek közé tartozott, amelyek közölték, hogy elfordulnak Oroszországtól, a szingapúri cég azonban a jelek szerint segíthet abban, hogy az orosz gázolaj Latin-Amerikába jusson - az árutőzsdei kereskedő a Marlin Aventurine nevű hajón mintegy 262 000 hordó gázolajat szállít az ecuadori Petroecuador állami olajtársaságnak, a helyzetet ismerő személyek szerint. A szállítmány jól mutatja, hogy

az orosz olaj továbbra is kering a globális piacokon az állam bojkottjára vonatkozó felhívások ellenére.

Még áprilisban jelentette be a társaság, hogy az EU május 15-i határideje előtt leállítja az orosz állam által támogatott Rosznyeft-től származó nyersolajra vonatkozó szerződések aláírását, és jelentősen csökkenti az olajtermékek vásárlását. Természetesen számos egyéb nyersanyagkereskedő is közölte, hogy leállítja az új üzleteket Oroszországgal, többek között a svájci székhelyű ciprusi Gunvor Group és a svájci Glencore is. A Trafigura szóvivője a nemrég napvilágra került ügylettel kapcsolatos kérdésre válaszolva e-mailben azt mondta, hogy a vállalat nem kommentálja az egyedi szállítmányokat, és továbbra is teljes mértékben betartja az uniós szankciókat.

Nem ez volt az egyetlen "érdekes" körülmények között zajló szállítmány a közelmúltban, nemrégiben egy orosz kikötőből 300 000 hordó gázolajat szállító tartályhajó került Kubába. Az Oroszországgal szemben az ukrajnai invázió miatt elrendelt nyugati szankciók korlátozták a kőolaj piacát, Kuba azonban idén növelte a Venezuelából, Oroszországból és más országokból származó importot, hogy fedezze az üzemanyaghiányt, amelyet a fő olajtermináljában a múlt hónapban bekövetkezett halálos tűzvész súlyosbított. A Libéria lobogója alatt közlekedő Transsib Bridge hajó az oroszországi Nakhodka távol-keleti kikötőjében rakodott, és pénteken belépett a kolumbiai Cartagena horgonyzóhely területére, de a vonatkozó adatok szerint nem rakodott ki ott. A tartályhajó a Panama-csatornán való áthaladás után Cartagenát (egy kolumbiai várost) jelölte meg célállomásként, később azonban irányt változtatott, és a kubai Matanzas terminálra módosította úti célját. Az ország energiaügyi minisztériuma nemrég a Reutersnek azt mondta, hogy nincsenek korlátozások az országba érkező szállítmányok eredetére vonatkozóan.

Bármilyen korlátozás az üzemanyag minőségére és az engedélyezett importőrre vonatkozna

- mondta egy szóvivő.

Ugrik a tankerhajók kereslete

A Torm energia-és kőolajtermék szállító vállalat előrejelzése szerint az Európai Unió által az orosz üzemanyagimportra kivetett tilalom vélhetően növelni fogja az olajszállító tartályhajók iránti globális keresletet.

Az Oroszországból az EU-ba érkező nyersolaj tengeri szállítása december elejétől tilos lesz, a gázolaj, a repülőgép-üzemanyag és más olajtermékek behozatala pedig néhány hónappal később (februárban) kerül betiltásra. Ez azt jelenti, hogy a régiónak távolabbról kell majd utánpótlást behoznia, miközben az orosz hordóknak is "új otthont kell találniuk" (ezt a témát érintettük a fenti fejezetben).

Az orosz olajtermékekre vonatkozó uniós tilalom 2023 februárjától az olajkereskedelmi ökoszisztéma újrakalibrálását fogja kiváltani

- áll a Torm közleményében, hozzátették: "Ennek a kereskedelmi újrarendeződésnek egy része már meg is kezdődött." A vállalat becslése szerint az olajtermékek kereskedelmének átrendeződése 7 százalékos ugrást fog okozni a hajózási ágazat legfontosabb keresleti mérőszámának számító tonnakilométerben (ton-mile). A Baltic Exchange adatai szerint a finomított üzemanyagok fuvarozási díjai már az év eleje óta ugrásszerűen megemelkedtek.

A tartályhajók iránti kereslet növekedését az importra szoruló régiókban - részben a zöld energiára való átállás és a Covid-járvány okozta csapás miatt - bezárt finomítók és az exportőröknél épülő új kapacitások is támogatják. A Torm elmondta, hogy nagymértékben nőtt az import Ausztráliából, Új-Zélandról és Dél-Afrikából, ahol a közelmúltban finomítókat zártak be, és arra számít, hogy az általános tendencia folytatódik.

A tankerhajók iránti kereslet megugrása már a gyakorlatban is látszik: az olajszállító tartályhajók tulajdonosai olyan hajókat kezdtek el nagy volumennel vásárolni, amik használatával leküzdhetőek lehetnek a téli hajózási nehézségek. A londoni E.A. Gibson Shipbrokers adatai szerint májustól augusztusig mintegy 1 milliárd dollárt költöttek használt "jégosztályú" (ice-class) tankerekre (vessels), ami nagyjából ötszöröse az egy évvel korábbi összegnek.

Címlapkép: Getty Images