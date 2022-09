Kimegy-e az elementáris relatív erő a három technológiai behemótból?

Négy évvel ezelőtt, 2018 nyarának a végén a globális gazdasági média hatalmas izgalommal fogadta, hogy az Apple részvénypiaci kapitalizációja meghaladta az ezer milliárd dollárt. Aztán az Amazon is megugrotta ezt a mérföldkövet. Kuriózumnak és hihetetlennek tűnt akkoriban, hogy egy cég érhet ennyit.

Jelenleg a tíz legértékesebb amerikai tőzsdei vállalat tőkeérték szerinti rangsora az alábbi módon néz ki:

Eltelt négy év az első ezermilliárdos ünnepléstől, és ott tartunk, hogy a három legnagyobb amerikai tőzsdei vállalat együttes piaci kapitalizációja 5955 milliárd dollár. (Annak ellenére, hogy a 2021 végi, 2022 eleji csúcsokhoz képest masszív lejtmenetet szenvedtek el a részvénypiacok.)

Eddig összesen hat technológiai vállalat lépte át az ezer milliárd dolláros bűvös határt valamikor az elmúlt időszakban, a mai írás azonban a három legnagyobb vállalatnak (Apple, Microsoft, Alphabet-Google) a relatív erejével kíván foglalkozni. Az Amazon és a Meta Platforms azért nem képezi a mostani vizsgálat tárgyát, mert náluk a relatív gyengeség okán már az idei év elején elestek a 200 hetes mozgóátlagok, és visszatesztelték a 2020 eleji csúcsokat.



A Tesla ezzel éppen ellentétes pályát jár be, az elektromos autógyártó részvénye akkorát száguldott 2020 és 2022 között, hogy minden grafikon eltorzul akkor, ha rátesszük a Tesla számait. (Jelenleg is például a 200 hetes mozgóátlagának a dupláján forog a Tesla.)

Az 2008/2009-től a 2021/2022 fordulójáig tartó bikapiacnak a technológiai részvények szárnyalása volt a legfőbb vezető ereje. Amikor már 6-7 éve tartott az emelkedés, a 2015 augusztusától 2016 februárjáig tartó turbulenciában sokan hitték azt, hogy valahol ott majd kifullad az erő.

Hát nagyon nem ez történt.

A következő ábrán az látható, hogy a 2015-ben, illetve 2016-ban elért mélypontokhoz képest a 2021-ben és 2022-ben realizálódott csúcsig mennyit emelkedett a vizsgált három részvény, a Nasdaq-100 index és az S&P 500 index:

Maguk az amerikai indexek is szuperszonikus teljesítményt nyújtottak ebben a hat-hét éves időszakban, ám az Apple, a Microsoft és az Alphabet triójának produkciójára egyszerűen nincsenek szavak. Ha hangzatosan szeretnék fogalmazni, akkor mondhatnám azt is, hogy

ez a három vállalat a világ urává vált.

Elég ha belegondolunk abba, hogy miközben a 2010-es években a világ legerősebb kormányainak is beletört a bicskájuk a Facebook szabályozásába, addig az Apple-nek elég volt egy adatvédelmi szabályváltoztatás, és 60 százalékos szakadékba lökte az azóta már Meta Platforms nevet viselő cég árfolyamát.

Jelen pillanatban ott tartunk, hogy az Apple, a Microsoft és az Alphabet együttes indexsúlya az S&P 500 indexben 16,5 százalék, míg a Nasdaq-100 indexben 30,6 százalék. És a most következő chartokon és grafikonokon nagyon jól látszik, hogy mekkora szükség volt a három behemót kiváló teljesítményére a koronavírus-világjárvány kitörése óta is. Négy heti gyertyás árfolyamgrafikon következik egymás után. Minden ábrán lila vonal jelzi a 200 napos mozgóátlagot és zöld vonal a Covid előtti életük csúcsát. Az első ábra viszonyítási alapként az S&P 500 indexé:

A következő chart az Apple-é:

Majd jön ezután a Microsoft:

És végül az Alphabet:

Míg az S&P 500 index idén júniusban „egy erősebb napnyi esésre” megközelítette a saját 200 hetes mozgóátlagát, addig a három technológiai óriás még a közelébe sem korrigált vissza ennek a fontos indikátornak. Másrészt, míg a széles piac szintén idén júniusban közel került a koronavírus előtti csúcsok visszateszteléséhez, addig a legnagyobb technológiai papírok még mindig fent vannak az égben ehhez a szinthez képest.

Az ábrákon láthatjuk, hogy a Microsoft és az Alphabet részvények már hónapok óta gyengülőben vannak a piachoz képest. Ez részben a 2021-es kiváló teljesítményük természetes korrekciójaként is felfogható. De ha egyben vizsgáljuk a három behemót és a két kiemelt részvényindex 2021-es és 2022-es teljesítményét, akkor a piachoz képest egy teljesen egységes felülteljesítést láthatunk. Az alábbi ábrán a 2020. december 31-i záróárhoz viszonyított teljesítmények láthatóak a 2022. szeptember 12-i záróárakkal kalkulálva:

Látva a Nasdaq-100 teljesítményét, érdemes magunknak feltenni a kérdést, vajon mi lenne a nagykapitalizációjú technológiai indexszel akkor, ha nem lett volna ilyen erős az elmúlt 20-21 hónapban a három legnagyobb tagja? A három behemót 2009 és 2020 között még felfelé húzta az indexet, 2021-ben és 2022-ben pedig (együtt tekintve a két évet) stabilizálta az S&P 500 és főképpen a Nasdaq-100 indexet.

De vajon mi történne akkor, ha elszállna az erő ebből a három papírból? Kapásból rá is vághatjuk a kérdésre a választ: sok jóra nem számíthatna az amerikai piac. És még nagyon rövid az időszak, de mintha az elmúlt egy hónapban már az látszana, hogy a Microsoft és az Alphabet folytatja a relatív erejének az elvesztését, míg az Apple esetében lehet, hogy most kezdődik el ez a folyamat. Az alábbi ábrán az látható, hogy az elmúlt egy hétben hány százalékát korrigálták vissza az augusztus közepi csúcs és a szeptember eleji mélypontok közötti esésnek:

A Microsoft és az Alphabet visszapattanása elmarad az S&P 500-étól, de érdekes, hogy a tegnapi szárnyalás ellenére az Apple is alulteljesítő ebben a pár hetes ciklusban. Néhány hétből messzemenő következtetéseket levonni persze hiba lenne.

Az viszont megállapítható, hogy az Apple, a Microsoft és az Alphabet eddig kimaradt a technológiai szektort 2021 második felében és 2022-ben sújtó tisztítótűzből. És ha ez így marad, akkor az elmúlt bő évtized piaci ritmusának megfelelően vezethetik felfelé a piacot.

Ha viszont meggyengülnek, az új helyzetet teremthet az egész amerikai részvénypiac számára.

Egy esetleges gazdasági lassulásban ugyanis nem lesz könnyű indokolniuk az együttes 6000 milliárd dollár feletti piaci kapitalizációjukat. Az előttünk álló hetekben éppen ezért érdemes kiemelt figyelemmel követni a három technológiai óriás teljesítményét.

