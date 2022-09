Megszólalt Ursula von der Leyen, ugrik a gázár

A hidrogén kiemelten fontos szerepére is gondolni kell a mostani helyzet kezelésére, a RepowerEU is megcélozta már a 2030-ra az évi 10 millió tonnás termelést, ezért egy új hidrogénpiacra is szükség van. Ennek megteremtése érdekében egy új hidrogénbank létrehozását javasolja a Bizottság, amely az Innovációs Alapból használhat majd forrásokat.