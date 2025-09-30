  • Megjelenítés
Egy betegség, ami minden magyarnak fáj: évtizedek óta küzdünk vele
Egy betegség, ami minden magyarnak fáj: évtizedek óta küzdünk vele

Portfolio
Megjelent a Portfolio Checklist keddi adása. Műsorunk első részében Bod Péter Ákos közgazdász, a Corvinus Egyetem professzora, a Magyar Nemzeti Bank korábbi elnöke a vendégünk, aki ma megjelent írásában azt állítja: Magyarországon „fiskális alkoholizmus” rögzült – krónikusan magas hiány, növekvő adósság, és olyan költekezési reflexek, amelyek egy kis, nyitott gazdaságban különösen kockázatosak. De mi áll a sorozatos hiánycél-emelések mögött, mit üzen a jelenlegi alapkamat, és hogyan kerülhetne vissza a gazdaság fenntartható pályára? Erről is kérdezzük a neves közgazdászt, aki vendégünk lesz egy hét múlva, a Budapest Economic Forum 2025 konferencián is. 

A folytatásban beszámolunk arról, hogy a mesterséges intelligencia után - hatásában és méretében egyelőre jóval visszafogottabban -, de részvényárak szintjén ugyanolyan dinamikát mutatva új trend  kezd kibontakozni a tőzsdéken, ez pedig a kvantum-számítástechnikai rally. Ez több kiváló befektetési lehetőséget is rejt, hiszen már most látszik, hogy milyen iparági szereplők és részvények lehetnek a nagy nyertesek. A részleteket Kaszab Balázzsal a Portfolio részvénypiaci elemzőjével tekintjük át.
A műsor már meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

Főbb részek:

  • Intro – (00:00)
  • Népbetegség Magyarországon: a fiskális alkoholizmus - (01:35)
  • Kik lehetnek a kvantum-számítástechnikai rally győztesei? - (18:53)

