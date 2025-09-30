Befektetők, figyelem: érik a nagy fordulat az év egyik legjobb tőzsdei sztorijában

Mindenki az aranyra figyel, pedig...
Az elmúlt hónapokban kiemelt figyelmet kapott a tőkepiacokon az arany, ami egyáltalán nem meglepő, hiszen a vámháborús feszültségek, a recessziós és stagflációs félelmek, a dollárgyengülés és az amerikai kamatcsökkentési kilátások mellett az orosz–ukrán háború elhúzódása is növelte a menekülőeszközök vonzerejét.
Ennek eredményeként az arany jegyzése idén már közel 50 százalékkal került feljebb, többször új történelmi csúcsot döntve, például ma is.
Egy másik, az aranynál bizonyos szempontból sokkal izgalmasabb eszközre már jóval tompábban esik az a bizonyos reflektorfény,
Signature Pro-val ezt a cikket is el tudnád olvasni!
Ez a cikk folytatódik, de csak Portfolio Signature előfizetéssel olvasható tovább. A Signature PRO szolgáltatás havi díja 2 990 forint. A hozzáférés egy évre is megvásárolható, amelynek díja 29 845 forint, az éves előfizetés keretében tehát 10 havi díjért cserébe 12 havi szolgáltatást kapnak olvasóink. További információ és csatlakozás az alábbi gombra kattintva!
Már előfizetőnk vagy? Bejelentkezés