Befektetők, figyelem: érik a nagy fordulat az év egyik legjobb tőzsdei sztorijában

2025 eddig nem szűkölködött drámai tőzsdei fordulatokban: Donald Trump visszatérése és a vámháború újraéledése alapjaiban rázta meg a piacokat, miközben az arany és az aranyhoz kötődő eszközök látványos ralival hálálták meg a rendszerszintű bizonytalanságot. Ám miközben minden reflektorfény az aranyra vetült, egy másik, jóval kisebb piaci kapitalizációjú eszköz még annál is meredekebb emelkedést produkált. Mostanra azonban több jel is arra utal, hogy a befektetői eufória a tetőfokára hágott – és ezzel egy jelentősebb korrekció veszélye is egyre valószínűbbé vált.
Mindenki az aranyra figyel, pedig...

Az elmúlt hónapokban kiemelt figyelmet kapott a tőkepiacokon az arany, ami egyáltalán nem meglepő, hiszen a vámháborús feszültségek, a recessziós és stagflációs félelmek, a dollárgyengülés és az amerikai kamatcsökkentési kilátások mellett az orosz–ukrán háború elhúzódása is növelte a menekülőeszközök vonzerejét.

Ennek eredményeként az arany jegyzése idén már közel 50 százalékkal került feljebb, többször új történelmi csúcsot döntve, például ma is.

Egy másik, az aranynál bizonyos szempontból sokkal izgalmasabb eszközre már jóval tompábban esik az a bizonyos reflektorfény,

