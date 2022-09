Szárnyal a Gloster részvénye

Nemrég közzétette első féléves gyorsjelentését a Gloster, a befektetők magas forgalom mellett kezdték el zsákolni a vállalat részvényét a kereskedés első órájában.

Közzétette legfrissebb számait a Gloster, jelentősen növekedő bevételről és profitról számolt be a társaság. Az elmúlt egy év sikeres felvásárlásainak következtében a nehéz világgazdasági helyzet dacára is gyorsabban növekszik a vállalat a tervezettnél, az árbevétel közel harmada pedig már exportból származott az idei első félévben.

A társaság a jelentésben több ponton hangsúlyozza: az eredmény döntő részét várhatóan a második félévben fogja realizálni, ugyanis sok ügyfelénél a IT eszközök beszerzése és az évközben igénybe vett szolgáltatások elszámolása, számlázása az év végén aktuális. A vállalat vezetősége szerint a sikeres félév közlése után a további növekedés feltételei is adottak. Az év második felében – amikorra az év végi szállítások beérkezési ideje már pontosabb képet mutat – a menedzsment közzé fogja tenni a 2022-es évre vonatkozó eredmény-várakozásait is.

A gyorsjelentés után valósággal rávetették magukat a befektetők a részvényre, jelenleg 9,5 százalékos a plusz.

Kimondottan magas forgalom mellett zsákolják a papírt, szűk egy órával a kereskedés megkezdése óta már az elmúlt 30 nap átlagos volumenének közel fele értékéért vásároltak.

Címlapkép: BÉT