Történelmi nap az Ethereum számára, megtörtént a Merge

A Merge névvel illetett esemény során az Ethereum blokklánca átállt az energiaigényes Proof-of-Work konszenzusmechanizmusról, miután a mainnet összeolvadt a Beacon Chain néven ismert új Proof-of-Stake konszenzusréteggel.

Mit jelent ez? Röviden annyit,

hogy az Ethereum-hálózat már Proof-of-Stake modellel működik.

Ami a két modell közti különbséget illeti:

Egyszerűen fogalmazva, az Ethereum nagy átalakítása azt jelenti, hogy sokkal kevesebb energiát igényel majd a tranzakciók ellenőrzése, és az energiafogyasztás több mint 99 százalékkal csökken, ami nagyban hozzájárul ahhoz, hogy az intézményi befektetők belépési korlátja is csökkenjen.

A tényleges folyamat körülbelül 12 percet vett igénybe, ezalatt körülbelül 150 fejlesztő állt készenlétben, hogy az esetlegesen felmerülő problémákat orvosolja.

Mint a Decrypt írja, a merge eredetileg az "Ethereum 2.0" nevet kapta, de ezt a nevet nyugdíjazták az egyes következő fejleszési lépcsők rímelő nevei javára: merge, surge, verge, purge és splurge.

