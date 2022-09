Marad az üzemanyagár-stop - Mi lesz a Mollal?

A kormány az év végéig meghosszabbította az üzemanyagár-stopot, annak ellenére, hogy az iparági szereplők – köztük a legnagyobb, a hazai nagykereskedelmi piac nagy részét ellátó Mol - az intézkedés káros hatásaira hívták fel a figyelmet, súlyosbodó ellátási gondokra, üzemanyaghiányra, és főként a kis kutak működésének ellehetetlenülésére figyelmeztetve. A kormány viszont úgy látta, hogy továbbra is rá lehet tolni az árstopok miatt keletkező veszteséget a kútüzemeltetőkre, és leginkább a nagykereskedelmi piacon meghatározó Molra, az ugyanis továbbra is hozzájut a relatíve olcsó orosz olajhoz, ami pedig lehetővé teszi az árstop fenntartását is. A Mol szempontjából egyértelműen negatív a hír, amit azért előzetesen már el is kezdtek beárazni a befektetők.

Marad az árstop

Szombaton tartott Kormányinfót Gulyás Gergely és Szentkirályi Alexandra, ahol többek között azt is bejelentették, hogy az élelmiszer- és benzinárstopot december 31-ig meghosszabbítják. A miniszterelnökséget vezető miniszter úgy fogalmazott, hogy a háború és az arra adott szankciós válaszok brutális áremelkedéshez vezettek, ennek következtében elszabadult az üzemanyagár is - és amíg a szankciók hatályban vannak, addig nincs reális esély a helyzet javulására, ezért hosszabbítják meg az árstopokat.

Gulyás azt is hozzátette, hogy kisebb fennakadások eddig is voltak a benzinellátásban, de általánosságban mindenki tudott tankolni. Szerinte az a jobb megoldás, ha időnként vannak is fennakadások, mindenki tud 480-as áron tankolni, mint az, ha nem lenne fennakadás, cserébe viszont megugrana a benzinár.

Nagy Márton is kommentálta a döntést, a gazdaságfejlesztési miniszter elmondta, hogy ő is támogatta az árstopok meghosszabbítását, de hozzátette, hogy ezek nem normál piaci beavatkozások. Ugyanakkor most sem egy normál piaci helyzetben vagyunk – fejtette ki. Jelenleg az inflációban nem látja a kormány a fordulópontot, az MNB előrejelzése szerint is tovább emelkedhet az infláció a következő hónapokban. Így nem indokolt az árstopok kivezetése, de előbb-utóbb ezeket ki kell majd vezetni - tette hozzá.

Ez az árstop már nem az az árstop

Mivel az üzemanyagárstop kezdetektől fogva nehezen fenntarthatónak, illetve a piaci viszonyokat erősen torzítónak bizonyult, ezért a kormány az elmúlt hónapokban több körben átdolgozta, egymás után vonva ki az árstop hatálya alól a fogyasztók egyre nagyobb részét. A kormány még tavaly november 15-én rendelte el a 480 forintos hatósági árat, amit több lépcsőben, most már az év utolsó napjáig meghosszabbított. Időközben szűkítette a kedvezményes áron vásárlók körét, kirekesztve többek között a nehézgépjárműveket, a külföldi kisteherautókat, a külföldi rendszámú személyautókat, illetve a céges autókat is:

Március elején egyre hangosabbak lettek a hangok a Magyar Közúti Fuvarozók Egyesületének irányából, amik az ellátási lánc zavaraira hívták fel a figyelmet, erre a kormány reagált is, egy kormányinfón ugyanis ismertették a kormány lépéseit, melyek az üzemanyagpiacot voltak hivatottak érinteni azzal a céllal, hogy fennmaradjon a benzinárstop és az ellátás biztonsága. Egyéb intézkedések mellett első ízben szűkítették a 480 forintos rögzített benzinárra jogosultak körét, egész pontosan a 7,5 tonna feletti magyar gépjárművek és a 3,5 tonna feletti külföldi járművek is csak a nagy nyomású oszlopoknál tankolhattak ezt követően, piaci áron.

Aztán május végén jött a bejelentés, hogy Magyarország eltérő üzemanyagárakat szab meg a külföldi rendszámmal, illetve a magyar rendszámmal rendelkező járműveknek. A magyar rendszámú gépjárművek, köztük a magyar okmányokkal rendelkező traktorok és mezőgazdasági gépek a piaci áraknál (akkor) 60-70 százalékkal alacsonyabb hatósági árakon tankolhattak. Ezzel szemben az összes, külföldi rendszámmal rendelkező gépjármű elvesztette jogosultságát a csökkentett árú üzemanyagra. Ezzel a döntéssel kapcsolatban egyébként eljárást indított Magyarország ellen az Európai Bizottság: felszólították a magyar hatóságokat, hogy tartsák be az áruk és szolgáltatások – köztük a közlekedési szolgáltatások – szabad mozgására, a letelepedés szabadságára, a polgárok és a munkavállalók szabad mozgására, a megkülönböztetésmentesség elvére, valamint az egységes piac átláthatóságáról szóló irányelv szerinti értesítési szabályokra vonatkozó uniós jogi rendelkezéseket.

Végül július végén újabb korlátozás jött, a 480 forintos árat azóta csak a magántulajdonú gépjárművekre, taxikra és mezőgazdasági erőgépekre tartják fent. A szigorítás előzményeként a Molnál bejelentették a százhalombattai finomító karbantartás miatti leállítását, amivel nehezebb helyzetbe került a benzinellátás az országban – Gulyás megfogalmazása szerint az ellátás két útja az import és a stratégiai készletek elővétele lehet, utóbbi csak egy bizonyos mértékig lehetséges, az importból való fedezés pedig nem volt opció, mert a külföldi cégeknek ezen a hazai rögzített áron nem érte meg Magyarországra exportálni. A kormány ezért úgy döntött, hogy a készletek egy részének felszabadítása mellett a 480 forintos árat csak a magántulajdonú gépjárművekre, taxikra, mezőgazdasági erőgépekre tartják fent, ezzel tulajdonképpen kizárták a céges autókat - nem sokkal később kormányközeli forrásokból úgy értesültünk, hogy a személygépkocsik mintegy 20 százaléka lehet céges üzemben tartású autó, ez mintegy 800 ezer autót jelenthet.

Komoly torzulásokat okoz a rendszerben

Bár egyre nagyobb megkötésekkel és egyre szűkebb körben, de továbbra is fennmarad tehát a 480 forintos rögzített üzemanyagár, miközben a piaci átlagárak a benzinnél és a gázolajnál 630-755 forintos literenkénti áron mozognak, de a 850-es árszint sem volt messze pár hónapja. Az árstop megjelenésével jelentősen megugrott a forgalom a hazai benzinkutakon, márciusban például voltak olyan napok, amikor az átlagos forgalom háromszorosát regisztrálták, aminek az oka részben az üzemanyag-turizmus, részben a pánikvásárlás és a nemzetközi tranzitforgalom megjelenése volt, de a nagykereskedelmi vásárlók is a kutakra mentek tankolni. A bő 10 hónapja velünk lévő benzinárstop

kétségtelenül jelentős nehézségeket okoz a rendszer fenntarthatósága szempontjából, számos ellátási problémára figyelmeztető felhívás és benzinkútbezárásról szóló hír érkezett

a hónapokban:

A Magyar Közúti Fuvarozók Egyesülete márciusban figyelmeztetett, hogy az üzemanyaghiány miatt veszélybe került az ellátási lánc, ami a gyakorlatban azt jelenti, hogy leállhatnak a magyar személy- és áruszállító vállalkozások, mert nem jutnak üzemanyaghoz, ez pedig komoly problémákhoz vezethet az üzletek készleteinél, vagy akár a vállalati munkaerőszállítás területén is.

Ugyancsak márciusban Bujdos Eszter, a Holtankoljak.hu ügyvezetője úgy fogalmazott, hogy az árstop-helyzet a hazai töltőállomások mintegy tizedét, mintegy kétszáz egységet végleg tönkretett. A szakember az OMW schwechati üzemében történt balesete okán is megszólalt június végén, elmondása szerint a baleset miatt nálunk is számíthatunk üzemanyaghiányra.

A Független Benzinkutak Szövetségének elnöke április végén úgy nyilatkozott, hogy szerinte tömegesen zárhatnak be a benzinkutak júniustól, amennyiben nem kerül átalakításra a támogatási rendszer. A májusi körszűkítés (csak a magyar rendszámmal rendelkező autósok tankolhatnak itthon hatósági áron) apropóján aztán nyílt levelet intézett a szövetség Orbán Viktorhoz, mely szerint a rendelet több szempontból értelmezhetetlen és betarthatatlan, illetve veszélybe sodorja az üzemanyagellátás biztonságát.

elnöke április végén úgy nyilatkozott, hogy szerinte tömegesen zárhatnak be a benzinkutak júniustól, amennyiben nem kerül átalakításra a támogatási rendszer. A májusi körszűkítés (csak a magyar rendszámmal rendelkező autósok tankolhatnak itthon hatósági áron) apropóján aztán nyílt levelet intézett a szövetség Orbán Viktorhoz, mely szerint a rendelet több szempontból értelmezhetetlen és betarthatatlan, illetve veszélybe sodorja az üzemanyagellátás biztonságát. Jelenleg nem tudjuk biztosítani azt a színvonalú üzemanyag-ellátást a benzinkutakon, amelyet a fogyasztók korábban megszokhattak – mondta Grád Ottó, a Magyar Ásványolaj Szövetség főtitkára augusztus közepén, a szakértő szerint érdemes felkészülni, hogy mindennapos lesz az üzemanyaghiány a benzinkutakon. Legfrissebb fejleményként pár napja a főtitkár úgy fogalmazott, hogy ki kell vezetni az üzemanyagárstopot, Grád Ottó szerint az elmúlt 10 hónapban az intézkedés elérte célját, ezért nincs más alternatíva. A szakember szerint a veszteségeket már nem lehet finanszírozni, az ágazatnak komoly károkat okozott az intézkedés, hazai és regionális ellátási problémák vannak, ezért mérsékelni kell a túlfogyasztást. Hozzátette, hogy nem akarnak abba belegondolni, hogy hónapokkal meghosszabbíthatják az árplafont, ami akkor még október 1-ig volt érvényben – akkor még.

A Mol legutóbbi negyedéves gyorsjelentéséből kiderült, hogy az olajvállalat a saját termelését továbbra is harmadik féltől történő vásárlásokkal támogatja, azonban a mennyiségek elsősorban a belföldi piacokra irányultak a rendkívüli keresletnövekedési csúcsok során.

Az árstop miatt az üzemanyagárak nem túlságosan ösztönözték az autósokat a fogyasztás visszafogására, az idei első félévben az üzemanyagok iránti kereslet 16 százalékkal nőtt Magyarországon, jóval nagyobb mértékben, mint más régiós országokban, a Mol értékesítése pedig 30 százalékkal nőtt a hazai piacon.

A vállalat múlt héten azt is közölte, hogy az ország üzemanyag igényét több mint 80 százalékban ők fedezik.

Az olajcég álláspontja szerint van elég üzemanyag a rendszerben, de azért az beszédes, hogy az új partnereiknél korlátozzák az üzemanyagellátást. A vállalat március eleje óta 258 új partnerrel, közöttük számos független benzinkúttal kötött nagykereskedelmi szerződést, amelyek azelőtt nem a Moltól szerezték be az üzemanyagot. A vállalat nemrég arra figyelmeztette ezeket a partnereket, hogy ettől a héttől kezdve csak a megállapodásukban szereplő üzemanyag 25 százalékát kaphatják meg.

Az üzemanyagellátás biztonságának kérdéskörében érkezett tegnap egy kedvező hír, befejeződött a százhalombattai Dunai Finomító tervezett nagyleállásának első fázisa, a Mol tartotta az ütemtervet és minden üzemet újraindított, így ismét teljes kapacitással gyártja az üzemanyagot.

Még mindig jön az olcsó orosz olaj

Azt, hogy az üzemanyagárstop a jelenlegi formában továbbra is fenntartható, nagyrészt annak köszönhető, hogy a Mol továbbra is relatíve olcsón tud olajat beszerezni Oroszországból, az Erste várakozása szerint a vállalat még évekig hozzájuthat a relatíve olcsó kőolajhoz. Miközben az európai olajcégek többsége az Oroszországgal szemben kivetett szankciók vagy önkéntes korlátozások miatt nem vásárol orosz olajat, a Mol a Barátság kőolajvezetéken keresztül még mindig hozzájut a REB-hez (Russian Export Blend, egy export keverék), amely nagyjából az ukrajnai háború kitörése óta jóval olcsóbb, mint a nyugati, Brent típusú olajfajta. Az árkülönbözet hordónként már a 37 dollárt is meghaladta, de jelenleg is 23 dollár felett áll.

A második negyedévben szállított bődületes rekordok jól mutatják, hogy milyen brutális profitot tudott eredményezni a Molnál a magas termékár és az olcsó orosz olaj kombinációja, az így kitágult marzsoknak köszönhetően az egy évvel korábbi azonos negyedév dupláját hozta az olajcég EBITDA soron. A vállalat április óta nem tesz közzé információt a finomítói árrés alakulásáról, a második negyedévre sem közöltek adatokat, pedig a hordónként 30 dollár felett stabilizálódó Brent-Ural spread alapján vélhetően továbbra is kiemelkedően magas lehetett az árrés, ami márciusban hordónként közel 35 dollár volt.

A Mol közzétett viszont egy másik adatsort, amiből a trend jól látszik, a Brent-alapú finomítói árrés az elmúlt egy év közel 1,5 dolláros értékéről annak 11-szeresére, 17 dollárra ugrott, ilyen magas ez még soha sem volt.

Az már a befektetői prezentációból derült ki, hogy az árrés a második negyedéves csúcshoz képest júliusra már jelentősen mérséklődött.

Ezen a ponton azért érdemes kiemelni, hogy a Mol brutális mértékű különadót fizet, július végén emelte meg a kormány az olajcégek által fizetett új különadó kulcsát 25 százalékról 40 százalékra, az adó alapját a Brent és az orosz olaj árának különbözete képezi (azaz: finomított mennyiség*Brent/Ural különbség*40%).

A kormány eredetileg 170 milliárd forintot várt az új különadóból idén, a bányajáradék megemelésével együtt pedig 300 milliárd forint többletbevételre számított az energiaszektorból,

A terhek döntő hányadát pedig a Mol fizeti.

Összességében tehát, amíg elérhető az olcsó orosz olaj, addig a - már karcsúsított - árstop fenntartására is van lehetőség, és addig a Mol profitját lefölöző különadó is marad, kéz a kézben.

A Mol nem örül az árplafonnak

Azzal kapcsolatban nem kell sötétben tapogatóznunk, hogy mit gondol a Mol az árplafonról, a cég vezetői az elmúlt hónapokban több alkalommal is elmondták, hogy az káros, és minél hamarabb ki kell vezetni. A vezetőség már régóta azt jelzi előre, és arra hívja fel a döntéshozók figyelmét, hogy ha nem történik érdemi változás a hazai üzemanyag-keresletben, akkor

hamarosan ellátási problémák léphetnek fel,

az európai összevetésben kiemelkedően alacsony benzin- és gázolajár mellett ugyanis egyre magasabb csúcsokra emelkedett az üzemanyagfogyasztás, az árstopok miatt nem tudott érvényesülni a magas világpiaci árak keresletcsökkentő hatása. (egyébként a Mol más operációiban, a horvát, a szerb, a bosnyák és a szlovén piacon is vezettek be valamilyen üzemanyagár.korlátozást)

Ratatics Péter, a Mol magyarországi operatív működésért felelős ügyvezető igazgatója júliusban úgy fogalmazott, hogy több szempontból is nagyon érzékeny az üzemanyag-ellátási helyzet, mivel a hazai import jelentős része kiesett, a nyár pedig egy kiemelt forgalmú időszak, 30-40 százalékkal nő a kereslet a vakációk kezdete után. A szakember hozzátette: az árplafon torzítja a piacot és visszaélésekhez vezet, ezért is fontosak az olyan kormányzati lépések, mint a benzinturizmus májusban bejelentett visszaszorítása. A szakember júliusi nyilatkozata szerint:

Pillanatnyilag nincs üzemanyaghiány, de semmi nem garantálja, hogy ez így is marad

Július végén egy interjúban úgy fogalmazott Ratatics, hogy felül kell vizsgálni az üzemanyagárstopot, hogy legyen esély növelni a szükséges import mennyiségét, a 480 forintos ár ugyanis jóval kevesebb, mint a piaci ár, ezért a külföldi beszállítók ilyen feltételek mellett hosszú távon nem lesznek érdekeltek a magyar piac kiszolgálásában.

Hernádi Zsolt Mol-vezér június elején többek között az orosz olajembargó hatásairól, a magyarországi és a régiós üzemanyag-ellátás biztonságáról, egy esetleges gázembargó hatásairól és a különadókról is beszélt egy interjúban, utóbbival kapcsolatban kiemelte, hogy a Mol az elmúlt évek beruházásaihoz nem kért támogatást, és bár most valóban magas a vállalat bevétele, de máskor meg tetemes veszteségeik vannak, ez ciklikus üzem. A cégvezér úgy fogalmazott, hogy az áremelkedés és az ellátási bizonytalanság az egész világnak gondot okoz.

Szerinte minden energiahordozó drágább lesz, és nem rövid ideig, Európa pedig igen súlyos problémát okozott magának a szankciós csomaggal. A 480 forintos hatósági árral kapcsolatban pedig azt mondta, hogy

ez kiszorítja az importot és felborítja a kereslet-kínálati egyensúlyt, szerinte az ár fixálásával az egyébként is labilis európai kőolaj- és dízelolajpiacon még egy bizonytalansági tényezőt beállítottunk.

Középtávon azok sem fognak 480 forintért terméket behozni, akiknek hálózatuk van itthon, még akkor sem, ha van megfelelő mennyiségű üzemanyaguk. A nyomott árnak kiszorító hatása van, ebből az következik, hogy előbb-utóbb hiány keletkezik. Hernádi Zsolt szerint egy ilyen árbeavatkozás csak igen rövid távon tartható fenn, június elején úgy fogalmazott a vezérigazgató, hogy július 1 után ha nem is egy lépésben, fokozatosan ki kellene vezetni az árkorlátozást.

Hernádi július közepén ismét megszólalt az ügyben az OMV schwechati finomítójában történt baleset és a Mol százhalombattai finomítójának augusztusi karbantartása apropóján, a cégvezér elmondta, hogy

MÁR RÉGEN TÚL VAGYUNK AZON A PONTON, HOGY TARTHATÓ LEGYEN A 480 FORINTOS HATÓSÁGI ÜZEMANYAGÁR.

Akkor úgy fogalmazott a cégvezér, hogy „picit elkezdtünk hazardírozni”, mert a relatív alacsony ár fogyasztásnövekedéshez vezetett, miközben az üzemanyagimport leállt a 480 forintos árplafon miatt, az itthoni termelésnek pedig vannak korlátai, részben a szükséges karbantartások miatt, ezért szerinte ezt a helyzetet még egyszer végig kell gondolni.

Szintén júliusban Hernádi a Budapesten tartott doorstep sajtótájékoztatón kiemelte, ha az árplafon továbbra is változatlan formában fennmarad, akkor nem fog beérkezni az országba import üzemanyag. Mindez azért fontos, mert a százhalombattai finomító normál körülmények között sem tudja kielégíteni a belföldi dízel-fogyasztást. Közölte:

ARRA KÉRTE A KORMÁNYT, HOGY MINÉL ELŐBB DÖNTSÖN. VÉLEMÉNYE SZERINT OLYAN LÉPÉSEKET KELL MINÉL HAMARABB MEGHOZNI, HOGY SZŰKÜLJÖN AZ ÁRplafonnal KEDVEZMÉNYEZETTEK KÖRE OLYAN MÉRTÉKBEN, HOGY A KERESKEDŐKNEK ÚJRA MEGÉRJE MAGYARORSZÁGRA DÍZELT BEHOZNI.

Hogyan hat a Molra az árstop?

A tét nem kicsi, az üzemanyagárstop negatív hatása ugyanis az Erste egy korábbi becslése alapján EBITDA szinten akár havonta 10-12 milliárd forint is lehet.

Ha ehhez hozzátesszük, hogy tavaly 1000 milliárd forint feletti, idén pedig akár 1500 milliárd forint EBITDA-t is elérhet, akkor látszik, hogy a havi néhány tízmilliárd forint EBITDA-kiesés "még elfér", azonban a befektetők nyilván azt is árazzák ilyenkor, hogy nagyon úgy tűnik, hogy az árstop tartósan a rendszer része, és akár a következő években is velünk maradhat, ez pedig tartós eredménykiesést okoz a Molnál.

Elkezdték beárazni a befektetők

Az elmúlt napokban nagyot esett a Mol árfolyama, a technikai tényezők mellett a befektetők vélhetően az árstopok meghosszabbítását kezdték már előre beárazni. A pénteki esésben emellett az is szerepet játszott, hogy az Erste a különadókra és az iparági kockázatokra hivatkozva jelentősen visszavágta a részvényre vonatkozó célárát, valamint az ajánlását is vételről tartásra módosította. Távolabbról nézve a helyzetet ugyancsak nem volt kedvező körülmény a Molnak és általánosan egész az olajszektor számára, hogy az EU az energiaválság orvoslására azt javasolta, hogy a tagországok adóztassák meg azokat a vállalatokat, amelyek számára kifejezetten kedvezők az emelkedő energiaárak.

A fenti tényezők együttállásának miatt a Mol részvényárfolyama 2 nap alatt 6 százalékot esett, az augusztus eleji, 3000 forint feletti csúcsról pedig már közel 17 százalékot.

És hogy merre tovább? A múlt hét pénteki záróár a technikai szempontból fontos, 2500 forint körüli zónában született meg, ráadásul relatíve ritkán látható túladottság is kialakult, az RSI értéke bőven a 30-as szint alá esett, amiből könnyen jöhet egy felpattanás, az viszont kétségtelen, hogy összességében a grafikon nem néz ki jól long irányba, és a newsflow sem pozitív, így jöhetnek még újabb mélypontok. Lefelé 100 forintonként, előbb 2400-nál, majd 2300-nál érkezik izgalmas technikai szint.

