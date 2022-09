Egy ügyért küzd DiCaprio, Matt Damon és Jay-Z - Hogy lehet beszállni a harcba?

Az orosz háború, a világszerte egekbe szökő infláció és az energiaválság mellett szembe kell néznie az emberiségnek egy másik, egyre égetőbb problémával, ez nem más, mint a globális vízhiány. A közeljövőben élesen el fog válni egymástól a vízkereslet és a kínálat, mintegy 3000 milliárd köbméter víz fog hiányozni a rendszerből 2030-ra az előrejelzések szerint. A vészharangot nem csak az elemzők és az iparági szakemberek kongatják, de a legnagyobb hírességek, például Matt Damon és Leonardo DiCaprio is időt, energiát és pénzt nem kímélve küzd a súlyos probléma megoldásáért. Ha valaki úgy dönt, hogy a sztárok nyomdokaiba lépve be szeretne szállni a globális vízhiány elleni harcba, akkor ezt befektetőként minden további nélkül megteheti, ennek a lehetőségeit tárgyaljuk elemzésünkben.

Fenyegető krízis

A tiszta ivóvíz egyre inkább luxusterméknek számít világszerte, a legfrissebb elemzések szerint a kereslet és kínálat drasztikus szét fog válni a jövőben. A világ legnagyobb civil természetvédelmi szervezete, a WWF szerint világszerte mintegy 1,1 milliárd ember nem jut jelenleg vízhez, és összesen 2,7 milliárd ember az év legalább egy hónapjában vízhiánnyal küzd. Egy múlt héten megjelent elemzésünkben foglalkoztunk már részletesen az elképesztő vízhiány okairól, és arról, hogy milyen hatása lehet ennek a hétköznapjainkra, és az egyre tarthatatlanabb energiakrízisre. A brit Környezetvédelmi Ügynökség szakértője szerint 2050-re a világ lakosságának több mint fele az év legalább egy részében súlyos vízhiányt fog tapasztalni, a túlnépesedés mellett többek között a gazdasági fejlődés alakulása is fontos szerepet játszik az édesvíz-kereslet kilövésében.

A kínálati oldalról pedig a globális felmelegedés a mumus, ami nagy mértékben közrejátszik a vízhiány súlyosbodásában. A Meteorológiai Világszervezet jelentése szerint egyre nagyobb az esélye annak, hogy a globális hőmérséklet a következő öt évben átlépi a kutatók által meghúzott kritikus határvonalat, az 1,5 Celsius fokos küszöböt, ha pedig a bolygó átlaghőmérséklete a kritikus emelkedés felett tartózkodik hosszú ideig, az óhatatlanul is olyan változásokat indíthat el, amelyek visszafordítására már nincs lehetőség. Az éghajlatváltozási Kormányközi Testület (IPCC) szerint az 1,5 fokos felmelegedés elérése és tartós fennmaradása esetén

A VILÁG SZINTE MINDEN GLECCSERE ELTŰNIK, 350 MILLIÓ EMBER TARTÓSAN SZENVEDNI FOG VÍZHIÁNYTÓL, A SZÁRAZFÖLDI FAJOK 14 SZÁZALÉKA PEDIG KIPUSZTUL.

A kereslet és a kínálat fenti okok miatt várható látványos szétválása következtében az Európai Környezetvédelmi Ügynökség elemzése alapján a vízhiány globálisan 3000 milliárd köbméter lehet 2030-ra.

A globális vízkereslet-és kínálat várható alakulása 2030-ban, forrás: EEA

Leonardo DiCaprio és Matt Damon is felhúzta a kesztyűt

A vízválság tehát rövidesen mindenkit érinteni fog - és bár néha úgy tűnik, hogy a hírességek nem ismerik a világuk (a mi világunk) valós problémáit, néhányan közülük mégis rengeteg időt, energiát és pénzt áldoznak arra, hogy hozzájáruljanak az olyan súlyos problémák megoldásához, mint a vízhiány.

Ha van ikonikus arca az ivóvízhez és a higiéniához való hozzáférésért, mint emberi jogért folytatott küzdelemnek, akkor az Matt Damon, aki a Water.org szervezeten keresztül küzd a vízválság ellen, amelyet Gary White vezérigazgatóval és társalapítóval közösen alapított, és amely több száz közösségnek segített Afrikában, Dél-Ázsiában és Közép-Amerikában tiszta és biztonságos vízhez jutni. A szervezet három különböző kontinens 17 országában van jelen.

Leonardo DiCaprio klímaváltozás elleni harcáról is többet lehetne írni, mint ami ennek az elemzésnek a keretébe belefér. Az Oscar-díjas színész és rendező elkötelezettségének példái közé tartozik az 1998-ban alapított "Leonardo DiCaprio Alapítvány", ami az éghajlatváltozás elleni küzdelem és a veszélyeztetett ökoszisztémák védelmét célzó projekteket támogatja, valamint a "Before the Flood" című dokumentumfilm, illetve a tavaly év végén bemutatott "Ne nézz fel!" című szatirikus sci-fi.

Leonardo DiCaprio a 2014-es Our Ocean konferencián beszél, forrás: Smart water magazine

Többek között "A farkasokkal táncoló" főszerepéből ismert Kevin Costner nemcsak több millió eurót fektetett be különböző olaj-víz szétválasztó technológiákba, de emellett partner az Ocean Therapy Solutions környezetvédelmi cégben is, ami az olajjal szennyezett víz tisztítására szolgáló berendezések fejlesztését végzi, melyeket a Mexikói-öbölben történt szennyezés visszaszorítására használták.

Chris Long, a Philadelphia Eagles sztárvédőjében egy tanzániai útja után fogalmazódott meg egy cél: hogy tiszta, biztonságos ivóvízhez való hozzáférést szeretne biztosítani a kelet-afrikai közösségeknek. Amikor Long visszatért az Egyesült Államokba, megalapította a Water Boys nevű szervezetet, ahol az NFL sztárjátékosaival együtt a fejlődő országok tiszta vízellátásáért gyűjtenek pénzt. A Water Boys névsorában szerepel az All-Pro védőjátékos Calais Campbell, a visszavonult sztárelkapó Anquan Boldin és Chris testvére, Kyle, a Chicago Bears támadójátékosa is.

2004-ben a brazil modell Gisele Bündchen szemtanúja volt annak, hogy az Amazonas-menti őslakos közösségek hogyan harcolnak a folyók szennyezése ellen, és ez arra inspirálta, hogy saját vízvédelmi projektet indítson. Emellett 2009 óta ő az ENSZ Környezetvédelmi Programjának nagykövete.

Jay-Z is tisztában van a vízkészletek fontosságával: még 2006-ban csatlakozott az ENSZ és az MTV által indított "Water for Life" elnevezésű kezdeményezéshez, aminek keretében naponta készített videókat, ahol vízválsággal küzdő területeket látogatott meg. A közösségeknél olyan fiatalokkal találkozott, akik nem jutnak tiszta és biztonságos vízhez, sőt, gyalog megtette ugyanazt az utat, amit a fiatalok minden nap megtesznek, hogy vízhez jussanak. "Ahogy elkezdtem körülnézni és keresni a lehetőséget, hogyan tudnék segíteni, a legalapvetőbb dologgal kezdődött - a vízzel, egy olyan egyszerű dologgal, mint a víz" - mondta az ENSZ székházában tartott sajtótájékoztatón a rapper.

Nagyon kevés, tényleg nagyon kevés kellett ahhoz, hogy lássam ezeket a számokat

Hiányzik a rendszerszintű tudatosság

Akit a számok és az előrejelzések nem is, azokat DiCaprio és Matt Damon már talán meggyőzte arról, hogy valóban egy világszerte égető problémáról van szó, ami nemcsak a mindennapjainkra lesz (van) érzékelhető hatással, de alaposan hozzájárul az energiaválság elmélyüléséhez is. De mi a helyzet azzal az iparággal, am megoldást igyekszik nyújtani a problémákra?

Stephen Brooke, a brit Hambro Perks befektetési vállalat partnere szerint az alacsony politikai és közösségi tudatosság és érdeklődés mellett a vízipar helyzetét az innováció hiánya is nehezíti, a vízkészletek optimálisabb kihasználása érdekében azonban egyre inkább előtérbe kerülnek a technológiai fejlesztések.

Ezek közé tartoznak az egyelőre rettentően energiaigényes sótalanító üzemek hatékonyságát javító technológiák, vagy a szennyvíztisztító üzemek kapacitásának növelését célzó biológiai tisztítási eljárások, amelyek növelik az ipari és mezőgazdasági felhasználásra rendelkezésre álló víz mennyiségét, valamint a csővezetékek szivárgását jelző intelligens érzékelők. Az i2O brit vállalat például egy olyan fejlett nyomásszabályozó rendszert fejlesztett ki, ami a különböző napszakok nyomásigényét megismerő és azt automatikusan a szükségletekhez igazító érzékelők segítségével vizet takarít meg. Ezt a technológiát a 2018-as, példátlan fokvárosi aszály idején vetették be első ízben, és a városi vízellátás kiszáradásának megakadályozásához szükséges keresletcsökkentési cél 70 százalékát sikerült elérnie. Természetesen ezen kívül számos új fejlesztés van a kezdeti szakaszokban vagy már működési fázisban, például itt lehet olvasni a legújabb, vízhiány leküzdését hivatott technológiákról.

Jann Breitenmoser szerint, aki a Man GLG befektetőcégnél a vízellátásra és a körforgásos gazdaságra összpontosító fenntartható befektetési stratégiát irányítja, gyakran nem áll rendelkezésre megfelelő forrás a vízkészletekkel kapcsolatos problémák megoldásához.

A megoldások megvannak, inkább a tőke és a tudatosság hiányáról van szó

A vízhiányra megoldásokat kínáló vállalatok azonban a kereslet várható megugrása miatt évi 5-10 százalékos strukturális növekedést tapasztalnak a szakember szerint. "Ez nem olyan, mint más ágazatoknál, ahol a növekedés ciklikusan zajlik" - tette hozzá.

Brooke becslése szerint a vízipar jelenleg egy 500 milliárd dolláros piac, ami jó befektetési lehetőséget jelent a téma iránt érdeklők számára. Azzal viszont szerinte tisztában kell lenniük a befektetőknek, hogy ezen a területen jellemzően csak hosszabb távon térül meg a befektetett tőke. Magyarázata szerint ha egy vízipari technológiát széles körben akarunk alkalmazni, akkor ezt megelőzően valószínűleg néhány évig kisebb méretben tesztüzemben lesz az adott fejlesztés, hogy kiderüljön, hogy biztonságosan tud-e működni és nem okoz korábban nem gondolt problémákat a vízhálózatban. Ezt az akár évekig tartó átfutást nem feltétlenül díjazzák a gyors profitra fókuszáló befektetők.

Szerteágazó befektetési lehetőségek

Ha valaki úgy dönt, hogy DiCaprio és Matt Damon nyomdokaiba lépve be szeretne szállni a globális vízhiány elleni harcba, akkor ezt befektetőként minden további nélkül megteheti. Az előző elemzésünkben már érintettük a talán legbiztonságosabb és legkevesebb energiabefektetést igénylő megoldást, azaz a tematikus befektetési alapokba (ETF) történő invesztálást. Most eggyel előbbre lépve megnézzük, hogy milyen aliparágak vállalatai közül választhatnak a befektetők, illetve annak is utánajárunk, hogy milyenek az aliparágak és a vezető vállalatok kilátásai.

A vízipar két legfőbb területe a vízművek és a sótalanítást is magába foglaló vízkezelési technikák, emellett a vízhatékonyság javításával foglalkozó vállalatok, a vízrendszereket működtető eszközök karbantartásával foglalkozó cégek és a vízmegfigyelő rendszereket gyártók is az ökoszisztéma részei. Az utóbbiak jellemzően a két fő szegmens részterületeként funkcionálnak, de persze lehet célzottan megfigyelőrendszert fejlesztő és karbantartó vállalatot is találni a tőzsdéken.

Vízművek

A vízművek szerepe az értéklánc valamennyi vállalatára kiterjed, a közműszolgáltatóknak pedig a gazdaságilag nehéz időkben is költeniük kell a jogszabályok által előírt alapvető szolgáltatások fenntartásához szükséges dolgokra, a lakosságnak szolgáltatott csapvíz pontosan ebbe a kategóriába tartozik.

A vízművek a 100 milliárd dolláros amerikai vízipar mintegy 40-50 százalékát képviselik a Nasdaq elemzői szerint - a legtöbbjük kis, legfeljebb 3000 embert kiszolgáló önkormányzati rendszer, a nagyobb, tőzsdén jegyzett vízművek részvényeit pedig jellemzően már kimondottan régóta meg lehet vásárolni, ezek a vállalatok az általános vélekedés szerint biztonságos befektetésnek is számítanak hosszú távon, mivel az általuk működtetett régiókban rendre monopolhelyzetben vannak.

Az 1886-ban alapított, jelenleg körülbelül 6400 munkavállalót foglalkoztató American Water Works a legnagyobb, tőzsdén jegyzett amerikai vízművállalat a maga 26,4 milliárd dolláros piaci értékével. A cég a hivatalos weboldala szerint 24 állam területén látja el 14 millió ügyfelét szolgáltatásaival, azaz ivóvízzel és szennyvíz-gazdálkodással. A vállalat legfrissebb, befektetőknek készített prezentációját itt lehet megnézni.

Jelenleg 16 elemző foglalkozik a vállalat részvényével, ebből 6 vételre, 8 tartásra, 2 pedig eladásra javasolja a papírt, az elemzői célárak átlaga alapján a felértékelődési potenciál jelenleg 13,2 százalék, az átlagos célár 164,7 dollár. Bevétel és profit tekintetében egészséges emelkedésnek lehetünk majd szemtanúi az elemzők szerint az idei év visszaesése után: bevétel soron a 2022-es szinthez képest 13 százalékos növekedést követően 4,3 milliárd dollárt könyvelhetnek majd el a vállalatnál 2024-ben, míg az adózott eredmény soron megközelíthetik az egy milliárd dollárt.

A cég részvényével 2008 óta lehet a Nasdaqon kereskedni, az idei év teljesítményét tekintve jelentős, 23 százalékos csökkenésről tudunk beszámolni.

Hosszabb távon nézve emelkedő trendben mozog a papír, 2017 eleje óta például már több mint duplázni tudott a jegyzés.

Vízkezelési technológiák

Ez a szegmens elsősorban az ivóvíz fertőtlenítésével, szennyvízkezeléssel és a tengervíz sótalanításával foglalkozó vállalatokat foglalja magában. Fertőtlenítés ügyben a hagyományosan használt klóros kezelésekkel kapcsolatos egészségügyi és biztonsági kockázatok miatt az amerikai vízművek egyre inkább áttérnek a fejlettebb, nem vegyi technológiákra, például az ultraibolya fényre, az ózonra és az aktív szénre, az átállás pedig rengeteg erőforrásba és szakértelembe kerül, itt jönnek a képbe a szegmens vállalatai. Szennyvíz kérdéskörben bár a szennyvízkezelés az Egyesült Államokban bevett gyakorlat, a világ szennyvizeinek azonban csupán 5 százalékát kezelik a Nasdaq elemzői szerint, ez jelentős növekedési potenciált jelent a szektor számára.

Újrahasznosítás ügyben pedig általánosan megfigyelhető trend, hogy az iparosodott országok a vízkezelésről egyre inkább áttérnek a víz mezőgazdasági öntözésre és ipari felhasználásra történő újrafelhasználására, az ehhez szükséges infrastruktúrát is ki kell építeni. A sótalanítás egy kimondottan hatékony de egyelőre nagyon költséges technológia a vízhiányos területeken - különösen a Közel-Keleten van kultúrája, a 10 legnagyobb üzem itt található, de 120 országban összesen mintegy 17 500 sótalanító üzem működik, amelyek több mint 150 millió embert szolgálnak ki.

A legnagyobb, víz-és szennyvíztisztítással foglalkozó amerikai vállalat a 44,6 milliárd dolláros piaci kapitalizációval rendelkező Ecolab. Az 1923-ban alapított, jelenleg körülbelül 44 000 munkavállalót foglalkoztató Ecolab többek között vízkezelési és tisztítási szolgáltatást nyújt számos ipari ügyfél számára, emellett az egészségügyi és élettudományi szegmensben is jelen van a vállalat a hivatalos weboldal információi alapján, illetve több, mint 9000 szabadalommal rendelkeznek jelenleg.

Bevétel és profitvárakozások tekintetében komoly emelkedésnek lehetünk majd szemtanúi a következő években az elemzői becslések alapján, előbbiben 23 százalékos emelkedéssel, utóbbiban több mint 65 százalékos plusszal számolhatunk 2024-re a 2021-es szintekhez képest. Az elemzői konszenzus által megállapított célár 179,8 dolláros, ami a jelenlegi szinthez képest 14,9 százalékos felértékelődési potenciált jelent. A vállalatot 25 elemző követi, ebből 10 vételre, 13 tartásra, 2 pedig eladásra javasolja a papírt.

A vállalat részvényével a Nasdaqon lehet kereskedni, idén januárban meredeken beesett a jegyzés, miután a globális ellátási láncok zavaraira hivatkozva jelentős áremelést jelentett be az összes szegmensének termékeire az Eolab. Ennek köszönhetően idén már 33,3 százalékot esett a részvény,

hosszú távon azonban továbbra is emelkedő trendet láthatunk, ami a koronavírus-járvány kitörésekor szakadt meg ideiglenesen.

Címlapkép: Sarote Pruksachat via Getty Images