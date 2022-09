Mégsem kényszerül térdre Európa az energiaválságtól? Mutatjuk, kiknek köszönhetjük

Már látóhatáron vannak az EU-s szankciók az orosz energiatermékekre, ezért az orosz gáz helyettesítése egyre égetőbb feladat az európai országok számára. Az egyik legversenyképesebb alternatíva a cseppfolyósított földgáz technológia lehet, a legfrissebb adatok alapján úgy néz ki, hogy elsősorban az LNG-szállításoknak köszönhetően egy jelentős részét pótolni is tudja a kontinens az orosz gáznak. Persze az ellátásbiztonság elérése érdekében a továbbiakban is egyre nagyobb hangsúly fog kerülni a technológiára, az iparág kilátásai kifejezetten pozitív jövőt vetítenek előre, mindezek tudatában az a logikus kérdés maradt, hogy hogyan lehet profitálni a Putyin háborúját potenciálisan megbuktató technológiából? Elemzésünkben a tőzsdén jegyzett, LNG kitermeléssel, szállítással és értékesítéssel foglalkozó vállalatokra fókuszáló befektetési alapokkal és az egyéni vállalatok értékeléseivel, árazásával és kilátásaival foglalkozunk.

A technológia, ami megmentheti Európát az energiahiánytól

Decemberben életbe lépnek az első EU-s szankciók, ennek fényében az orosz energiatermékek helyettesítése egyre égetőbb feladat az európai országok számára. Az egyik legkézenfekvőbb megoldás erre a cseppfolyósított földgáz, azaz az LNG kapacitások minél széleskörűbb kiépítése lehet, ezzel kapcsolatban már számos beruházás és bejelentés történt, ahogy azt a kedden megjelent elemzésünkben részletesen is taglaltuk.

A legfrissebb adatok alapján úgy néz ki, hogy elsősorban az LNG-szállításoknak köszönhetően egy jelentős részét pótolni tudja a kontinens az orosz gáznak, persze az ellátásbiztonság elérése érdekében a továbbiakban is egyre nagyobb hangsúly fog kerülni a cseppfolyósított földgázra - ami a konkrét számokat illeti, az elemzők szerint az európai LNG-behozatal január és július között meghaladta a rekordot jelentő 100 milliárd köbmétert, azaz 75 millió tonnát, és ezzel már a 2021 teljes évében elért szint közelében mozog az idei beszállítások mértéke (a lenti ábrán a májusig alakuló számok láthatóak).

Európai LNG-import havi alakulása, forrás: Global LNG Hub

Rövid távon a kereslet európai megugrása mellett a tengerentúli, az ausztrál és a nigériai üzembezárások okozta kínálati nehézségek is felfelé hajtják az LNG-piac globális árait, a szektorban tevékenykedő legjelentősebb szereplők részvényárfolyamai ennek megfelelően kilőttek az idén:

A fentiek tükrében egy olyan kérdés maradt, hogy a komoly rali után

hogyan lehet még profitálni az európai energiabiztonságot talán megoldó technológiából?

A tőzsdén jegyzett, LNG kitermeléssel, szállítással és értékesítéssel foglalkozó vállalatokra fókuszáló befektetési alapokkal (ETF) és az egyéni vállalatok értékeléseivel, árazásával és kilátásaival fogunk a következőkben foglalkozni, elsősorban az amerikai tőzsdéken jegyzett vállalatokra fókuszálva, a Nemzetközi Energia Ügynökség (IEA) legfrissebb elemzése szerint ugyanis az LNG-export növekedéséért elsősorban Észak-Amerika lesz a felelős, illetve az elkövetkező pár évben a cseppfolyósítási projektekre fordított éves befektetések is a tengerentúlon lehetnek majd a leghangsúlyosabbak.

Forrás: IEA

Diverzifikáció, diverzifikáció, diverzifikáció

Egy, az LNG-szektor iránt érdeklődő befektető talán legbiztonságosabb döntése egy-egy tőzsdén jegyzett, a technológiával kapcsolatos vállalatokra fókuszáló befektetési alap (ETF) lehet. Két alapot gyűjtöttünk ki, amik jó lehetőségek lehetnek a jelenlegi környezetben.

Elsőként a 172 millió dolláros nettó eszközállománnyal rendelkező USCF Midstream Energy Income Fund-ot lehet érdemes megfontolni, az alap 25 vállalat részvényét tartalmazza – a legnagyobb arányban a Cheniere Energy részvényei találhatóak meg az alapban (9,34 %), aminek már a tickere is beszédes a témánk apropóján, a vállalat tőzsdei jelzése ugyanis az LNG betűhármas. Az ETF által követett vállalatok legalább nyolcvan százaléka az Egyesült Államok és Kanada területén szerzi bevételeit, ami pedig az árfolyam alakulását illeti, a mögöttünk álló 12 hónapban közel 20 százalékkal került feljebb a jegyzés, míg idén 16,5 százalékos pluszról beszélhetünk.

Jó választás lehet még a közel egymilliárd dolláros nettó eszközállományú MLP & Energy Infrastructure ETF is. Az MLPX a Solactive MLP & Energy Infrastructure Indexet követi, az alapban a hivatalos leírás alapján 27 olyan energetikai vállalat található meg, amelyek az energiaárakra kevésbé érzékeny infrastruktúra-egységekben, például csővezetékekben és tároló létesítményekben érdekeltek. A legnagyobb arányban az Enbridge papírjai szerepeltetik magukat az ETF-ben. Az elmúlt 12 hónapot tekintve 17,9 százalékkal került feljebb a jegyzés, idén pedig 15,4 százalékos a plusz.

A befektetési alapok mellett az egyéni részvénybefektetési lehetőségekkel is érdemes foglalkozni, ha az ember jobban bele szeretné magát ásni a témába.

Milyen egyéni cégek közül választhatunk?

Először is a legnagyobb piaci kapitalizációval rendelkező, elsősorban amerikai tőzsdéken kereskedhető cégeket gyűjtöttük ki, a szektor tizenegy legfontosabb szereplője a lenti ábrán látható. Fontos kiemelni, hogy az európai Shell és a TotalEergies is szerepel a listán, holott ezek a nagyvállalatok közel sem csak az LNG-iparban érdekeltek, de kulcsfontosságú szereplői az infrastruktúrának, ezért nem lett volna reális kihagyni őket a felsorolásból.

A bevételek és az egy részvényre jutó eredmény (EPS) várható alakulása mentén a szóban forgó részvények árazását vizsgáltuk meg első körben. Ez alapján kifejezetten olcsónak tűnhet az Energy Transfer és a Chesapeake Energy részvénye, illetve érdemes kiemelni, hogy az elmúlt hónapok szárnyalásának dacára a Cheniere Energy részvénye sem tűnik drágának.

Ezt követően a Reuters adatbázisából nyert elemzői ajánlások alapján rangsoroltuk a vizsgált cégeket – ahogy a mellékelt ábra is mutatja, az elemzők kimondottan pozitívak a kilátásokkal kapcsolatban. Két részvényre is csak vételi ajánlat érkezett és több papírál is láthatunk 80 százalék fölötti vteli arányt, míg mindössze egy esetben nem igazán javasolják vételre a szakértők az adott részvényt (Kinder Morgan).

Végül az elemzői célárak átlaga alapján képzett felértékelődési potenciálokat néztük meg az egyes részvények esetében, összességében elmondható, hogy az elmúlt hónapok komoly raliját követően továbbra is pozitívak a szakértők. A részvények döntő többségénél két számjegyű emelkedés jöhet az előttünk álló évben, míg kiugróan a legjobb kilátások a Cheaspeake Energy-nél vannak.

A bevételek várható alakulása és a felértékelődési potenciál alapján is kimondottan vonzónak tűnik a szektoron belül a Cheaspeake Energy és az Energy Transfer részvénye. Az európai ellátási helyzethez kapcsolódó relenaciáját és az LNG-piacba való mélyebb integráltságát is figyelembe véve az utóbbi vállalat részvényének kiértékelése mellett döntöttünk.

Jó választás lehet az Energy Transfer?

A több mint 12 ezer alkalmazottat foglalkoztató, dallasi központú Energy Transfert 1995-ben alapították, a New York-i tőzsdén (NYSE) 2006 óta találatóak meg a vállalat részvényei. Az LNG-szállítási üzletágban betöltött fontos szerepe mellett a vállalat tevékenységei közé tartozik a földgáz midstream, valamint az USA-n belüli szállítás és tárolás, az államközi földgázszállítás és a finomított termékek szállítása is.

Legfrissebb fejleményként a csővezeték-üzemeltető bejelentette, hogy

20 évre szóló megállapodást kötött évi 2,1 millió tonna cseppfolyósított földgáz szállításáról a Shell-el.

Az építés alatt álló louisianai létesítményből történő szállításokról szóló megállapodásra augusztus végén került sor. A Shell egyépként eleinte részt vett a létesítmény fejlesztésében, amely 2015-ben kapta meg az amerikai engedélyeket évi 16,4 millió tonna (MTPA) cseppfolyósított üzemanyag előállítására. A brit olajipari óriás azonban két évvel ezelőtt, a koronavírus berobbanásakor kiszállt a projektből. Az Energy Transfer a közelmúltban egy sor megállapodást írt alá potenciális vevőkkel mintegy 8 millió tonna LNG szállítására, a Shell-megállapodás szerint az első LNG-szállítások a szerződés értelmében már 2026-ban megkezdődhetnek. A vállalat legfrissebb, befektetőknek készített prezentációját itt lehet megnézni.

Elemzői ajánlások tekintetében valamelyest javult a kép a mögöttünk álló bő hat év során, érdemes kiemelni, hogy a vizsgált időszak alatt nem érkezett eladási javaslat a részvényre. Jelenleg 16 elemző javasolja vételre a papírt,egy szakértő pedig tartásra ajánlja a részvényt.

A bevételek tekintetében a 2011 óta tartó adatbázisunk szerint az idei évben rekordot érhet el a vállalat, a 2021-es szinthez történő ugrás után óvatos emelkedést prognosztizálnak az elemzők 2024-ig. Ezzel szemben jelentősen szűkülhetnek az idei évre a profitmarzsok az Energy Transfernél, adózott eredmény tekintetében ugyanis mintegy 600 millió dollárral alacsonyabb számot várnak az elemzők a 2021-es eredményhez képest. Érdemes azonban megjegyezni, hogy a vállalat intenzív akvizíciós stratégiát folytatott a közelmúltban, ez is ronthatta a nyereségességet. Mindenesetre adózott eredmény tekintetében komoly emelkedés jöhet az elemzők szerint, 2024-ben már 5,4 milliárd dolláros rekordprofitot érhet el a vállalat.

Ami pedig a célárak alakulását illeti, az elmúlt öt év során rendre kisebb-nagyobb különbséggel lekövette az árfolyam a várakozásokat, nagyobb eltérést legutoljára idén júniusban és láthattunk - azóta azonban rövid időn belül nagyot emelkedett a jegyzés míg a célárak átlaga kisebb ütemben nőtt csak. A jelenlegi szinten 44,5 százalékos felértékelődési potenciállal kecsegtet a részvény az elemzői konszenzus alapján.

Mit mutat a grafikon?

Az Energy Transfer árfolyama a szektortársakhoz hasonló relatív erőt mutat a szélesebb piachoz képest. A 2020-as mélyponttól indított hosszútávú emelkedő trendvonal továbbra is kitart, ezt egyelőre nem tűnik úgy, hogy bármi fenyegetné. Rövidebb távon azonban úgy tűnik, hogy komolyabb ellenállásba ütközött a papír 12,45 dollárnál, ami már májusban és júniusban is megállította az emelkedést. Ami további óvatosságra ad okot, hogy a CMF indikátor divergenciát mutatott az árfolyammal a legutóbbi lokális csúcs elérésekor, ami potenciál trendfordulót jelenthet – ebben az esetben a 10,8 dolláros támaszt, illetve a hosszútávú emelkedő trendvonal szintjét érdemes figyelni. Ellenkező esetben, ha az árfolyam áttöri a 12,45 dolláros szintet, akkor 13,8 dolláros ellenállás jelentheti a következő megállót. Mindenesetre a Bollinger-szalagok alapján a következő időszakban nőhet a papír volatilitása, vagyis jöhetnek izgalmak.

Címlapkép: Felix Cesare via Getty Images