Art Photo Budapest: Továbbra is kiemelt figyelmet kap a fotóművészet

Az Art Market Budapest jóvoltából néhány napra az idei évben is Budapest válik Európa egyik legvonzóbb kortárs képzőművészeti találkozóhelyévé: 2022. október 6-9. között a vásár 4 kontinens közel 30 országából érkező 116 kiállítója 500 feletti művész több ezer alkotásával várja a közönséget a Bálna Budapest épületében. A rendkívüli kiállítói érdeklődésre is tekintettel Közép- és Kelet-Európa vezető művészeti vására az idei évben a népszerű Duna-parti épület négy emeletén összesen mintegy 8.000 négyzetméteren épül fel. A művészeti seregszemle számtalan kísérőprogramja között ugyancsak a Bálna Budapest ad otthont Art Photo Budapest néven Közép- és Kelet-Európa egyetlen nemzetközi fotóművészeti vásárának, az Inside Art nemzetközi művészeti konferenciának, illetve a 360 Design Budapest design kiállításnak is. Az Art Market Budapest díszvendége 2022-ben Szerbia, Maja Gojković szerb miniszterelnök-helyettes, Kulturális és Tájékoztatási Miniszter védnökségével MOST.SERBIA címen a vásáron résztvevő tucatnyi kiállító mellett külső helyszíneken létrejövő kiállításokkal és eseményekkel kiegészített művészeti fesztivál jön létre. Az Art Market Budapest továbbra is a kiemelkedő gazdagságú és minőségű Liszt Ünnep Nemzetközi Kulturális Fesztivál partnere, a fesztivál kiemelt nemzetközi képzőművészeti elemeként jelentősen hozzájárul Budapest kulturális turisztikai vonzerejéhez.

TOVÁBB GYARAPSZIK A MŰVÉSZETI VÁLASZTÉK

Az elmúlt években a nemzetközi művészeti vásárok mezőnyét jelentősen átrendezték a pandémia okozta nehézségek, a mindkét évben sikerrel megrendezett Art Market Budapest azonban ennek ellenére tovább erősítette nemzetközi pozícióját. Az idén 12. alkalommal megnyíló vásárral szembeni nemzetközi szakmai bizalom és a hazai művészeti piac stabilitása egyaránt hozzájárul ahhoz, hogy minden korábbinál nagyobb számú és a járvány előtti területi igényeket messze meghaladó kiállítói jelentkezés érkezett az idei évben az Art Market Budapesthez, ami minden eddiginél magasabb színvonalú és szélesebb válogatásra adott lehetőséget a vásár galériatulajdonosokból álló nemzetközi szakmai testülete számára. A vásár művészeti választékának gazdagságát jól illusztrálja, hogy az idei évben a következő országokból érkeznek kiállítók a budapesti seregszemlére: Argentína, Ausztria, Bosznia-Hercegovina, Chile, Csehország, Dél-Afrika, Egyesült Királyság, Finnország, Franciaország, Görögország, Horvátország, Japán, Kolumbia, Magyarország, Montenegró, Németország, Olaszország, Románia, Spanyolország, Svájc, Szerbia, Szlovákia, Szlovénia, Törökország, Ukrajna, USA. A rendkívül széles nemzetközi választékban Magyarország valamennyi számottevő kortárs képzőművészeti galériája is jelen van, miközben néhány új hazai szereplő is bemutatkozik.

Bár a jelentkezők kiállítási igényeinek így is csak töredékét sikerül kielégíteni, az Art Market Budapest minden korábbinál nagyobb alapterületen épül fel, a Bálna Budapest épületének 4 emeletén mintegy 8 ezer négyzetméteren 26 ország 116 kiállítójának köszönhetően 500 feletti művész több ezer alkotása válik hozzáférhetővé a látogató és vásárló közönség számára.

Forrás: Art Market Budapest

DÍSZVENDÉG: SZERBIA

Különleges csemegének ígérkezik az Art Market Budapest idei díszvendége, Szerbia bemutatkozása. A Bálna Budapest területén a vásár valamennyi szekciójában kiállító tucatnyi szerb galéria és művészeti intézmény által garantált rendkívül széles választék MOST.SERBIA címmel művészeti fesztivállá bővül, és külső budapesti helyszíneken létrejövő kiállításokkal egészül ki. A nemrégiben nyílt Andrássy úti magánmúzeum, a Q Contemporary a nemzetközileg talán legismertebb szerb kortárs alkotó, Mira Brtka életművéből válogat, a Magyar Képzőművészeti Egyetem épületében a Belgrádi Szépművészeti Egyetemmel együttműködésben létrehozott kiállítás lesz látható, szerb magángyűjtemények anyagából Collecting Serbia – Public Hobby címmel a különleges adottságú kiállítóhelyként most bemutatkozó csepeli Szőke Gábor Stúdió mutat be egyedülálló tárlatot, míg a Magyar Műhely Galéria kiállítása elsősorban a magyar-szerb határ két oldalán élő kisebbségek alkotóinak munkásságára koncentrál. Európa egyik legszínvonalasabb művészeti konferenciája, az Art Market Budapest hagyományos kísérőeseménye, az Inside Art külön napot szentel a szerb kortárs képzőművészetnek, amelyen a vendégország művészeti intézményeinek vezetőivel is alkalom adódik a közvetlen kapcsolatteremtésre. Szerbia díszvendégként való meghívása és az ehhez kapcsolódó MOST.SERBIA fesztivál a most Budapesten bemutatásra kerülő anyag ismeretében rávilágít arra a tényre, hogy a szerbiai kortárs képzőművészet színvonala és gazdagsága alapján joggal követel magának nagyobb láthatóságot az európai művészeti életben, és egyben megerősíti az Art Market Budapest meghatározó nemzetközi szerepét régiónk művészetének bemutatásában és támogatásában.

INSIDE ART: MŰVÉSZET ÉS INGATLANFEJLESZTÉS

Az Art Market Budapest idején a Bálna Budapest legfelső szintjén kialakított konferencia központban látogatható Inside Art négy napos nemzetközi művészeti és műtárgypiaci konferencia célja ezúttal is a globális művészeti életet és piacot meghatározó tendenciák jelentős nemzetközi szakemberek bevonásával történő bemutatása mellett a kifejezett trendteremtés. Ebben a tekintetben az idei programból kiemelkedik a Building on Art címmel október 7-én szervezett szakmai nap, amelynek ma Magyarországon több szempontból is különösen aktuális témája az ingatlanszakmai és művészeti közeg kapcsolata, a művészet értéknövelő hatása, deklarált célja pedig a nemzetközi példákkal alátámasztott kultúrateremtés, annak a törekvésnek a hatékony bemutatása és kiterjesztése, hogy az ingatlan-beruházásokhoz művészeti tartalmak kapcsolódjanak.

MŰVÉSZET ÉS DESIGN

Ahogy az Inside Art konferencia keretében október 8-án, úgy az Art Market Budapest más kapcsolódó programjaiban is kiemelt figyelmet kap a kortárs design és képzőművészet kapcsolata. Miközben általános szakmai jelenség a design és a képzőművészet közötti határvonalak elmosódása, a képzőművészet fogyasztói piacának bővítési lehetőségeit folyamatosan kereső Art Market Budapest különleges lehetőséget lát a design iránt fogékony közönség megszólításában. Részben ennek is köszönhető a vásár és a Magyar Divat és Design Ügynökség között 2021-ben nagy sikerrel indult együttműködés folytatása és mélyítése, amelynek leglátványosabb eleme a Bálna Budapest épületében megrendezésre kerülő 360 Design Budapest elnevezésű design kiállítás, amely a legkényesebb szakmai igényeket is kielégíti majd. Az Ügynökség és az Art Market Budapest együttműködése más területekre is kiterjed, példaértékű a külföldi újságírók egy csoportjának közös meghívása és vendégül látása éppúgy, mint a gyűjtői és VIP programok összehangolása.

A design és művészet kapcsolatát még látványosabbá teszi a BMW partneri csatlakozása, Magyarországon ugyanis első ízben az Art Market Budapest keretében mutatkozik be a bajor prémiummárka különleges művészeti programja, a BMW Art Cars kollekció, ráadásul rögtön annak egyik csúcsmodelljével: a világ talán legismertebb élő kortárs képzőművésze által tervezett BMW 8 X JEFF KOONS egy darabjával személyesen is találkozhatnak a vásár látogatói. A BMW félévszázados művészeti szerepvállalását kiválóan példázza egyébként az is, hogy a Bálna épületében szintén kiállításra kerülő BMW i7 elektromos luxuslimuzin kampányának vizuális világáért a legendás brit képzőművész és fotós, Nick Knight felelős.

Forrás: Art Market Budapest

ART PHOTO BUDAPEST: TOVÁBBRA IS KIEMELT FIGYELMET KAP A FOTÓMŰVÉSZET

Az Art Market Budapest fotóművészeti szekciójaként 2014-ben alapított Art Photo Budapest, a nemzetközi fotográfiai élet kedvelt találkozóhelye tovább őrzi különleges pozícióját, mint a közép- és kelet-európai régió egyetlen nemzetközi fotóművészeti vására. Az idei évben az európai galériák és fotóművészeti intézmények mellett többek között argentin, chilei és dél-afrikai galériák jóvoltából 3 kontinenst reprezentáló fotóvásár a fokozott érdeklődésre tekintettel ezúttal a Bálna Budapest épületének egyik kiállítási szintjét teljes egészében elfoglalja. A kiállítási programok között az egyik kimagasló érdekesség az a Magyar Divat és Design Ügynökséggel együttműködésben létrejövő válogatás, amely az alkalmazott (divat) fotó és a fotóművészet közötti kapcsolódási pontokat igyekszik láthatóvá és kézzelfoghatóvá tenni. A rendkívül változatos fotóanyagot az Inside Art konferencia immár hagyományosan egy fotóművészeti nappal egészül ki, amelynek fő témája a nők szerepe a fotóművészet történetének alakulásában.

KIEMELKEDŐ NEMZETKÖZI VENDÉGEK

Az idei Art Market Budapest vonzerejéhez a rendkívül széles kiállítói választék mellett a nemzetközi művészeti és kulturális élet néhány meghatározó személyiségének látogatása és szerepvállalása is hozzájárul. Az Art Market Budapest jóvoltából egyebek mellett Budapestre érkezik például a világ legfontosabb kortárs magángyűjtői közül James Keith (JK) Brown, a nagyhatású és trendteremtő New York-i New Museum kuratóriumi elnöke, aki kedvenc műtárgyait egy személyes tárlatvezetésen is bemutatja a vásáron. A legendás designer és építész, Piero Lissoni a Magyar Divat és Design Ügynökség partneri közreműködése révén előadást tart az Inside Art konferencia keretében. Maja Gojković szerb miniszterelnök-helyettes, Kulturális és Tájékoztatási Miniszter a MOST.SERBIA fesztivál programjait nyitja és tekinti majd meg Budapesten.

Forrás: Art Market Budapest

Címlapkép forrása: Art Market Budapest