Az AI forradalomra fogadnál? Mutatunk néhány meglepő befektetést!

Nagy a felhajtás most a tőzsdéken minden olyan sztori körül, ami akár egy kicsit is kapcsolatba hozható a mesterséges intelligenciával, legyen szó chipgyártókról, tech cégekről, szoftvercégekről vagy adatközpont üzemeltetőkről. De rajtuk kívül is vannak olyan izgalmas sztorik, amik korábban kifejezetten unalmasak voltak, az AI viszont nagy lökést adott nekik. Mutatunk több izgalmas befektetési lehetőséget.

A mesterséges intelligencia térnyerése az adatközpontok és a számításigény drámai növekedését hozza magával világszerte, de főként az Egyesült Államokban, ahol a nagy tech cégek éves szinten dollártízmilliárdos összegben ruháznak be az AI-fejlesztésekbe. Bár az AI jelenleg az összfogyasztásban nem domináns, de már most jelentős terhelést ró a helyi hálózatokra, és a következő évtizedben látványosan nőhet a mesterséges intelligencia áramigénye.

Az adatközpontok energiaigénye robbanásszerűen nőhet a következő években:

A Deloitte számításai szerint az USA-ban az AI-adatközpontok energiaigénye 2035-re több mint harmincszorosára nőhet, elérve akár 123 GW-ot, miközben 2024-ben 4 GW volt.

Az IEA prognózisa szerint az USA villamosenergia-felhasználása 2030-ra az AI használat révén olyan mértékben nőhet, hogy az adatfeldolgozás villamosenergiaigénye önmagában meghaladhatja a gyártási szektor energiafogyasztását.

A Brookings elemzése szerint az adatközpontok energiaigénye 2030-ig 130%-kal nőhet az USA-ban a 2024-es szinthez képest.

A ChatGPT-4 példája is jól mutatja, miről beszélünk, egyetlen modell betanítása akár 30 megawatt folyamatos energiát igényel, ez közel 20 ezer háztartás éves fogyasztásának felel meg.

Az előrejelzésekből az körvonalazódik, hogy míg ma az adatközpontok részaránya az energiafogyasztásban viszonylag mérsékelt, a következő évtizedben ez az arány drámai módon megnőhet, és komoly terhelést jelenthet az elektromos infrastruktúrára.

Az AI energiaigény növekedéséből többek között az amerikai közműcégek profitálhatnak.

Ezt pedig már el is kezdték beárazni a befektetők, idén az egyik legjobban teljesítő szektor az S&P 500-ban a közmű szektor, látványosan felülteljesítve a teljes benchmarkot.

Ez nagy változás ahhoz képest, amit az elmúlt évtizedekben gondoltunk a szektorról: a közműcégek hagyományosan a piaci volatilitás idején menedéket nyújtó, stabil osztalékfizető vállalatokként voltak ismertek, de 2025 eddig minden korábbi narratívát felülírt, az ágazat ma már nem pusztán defenzív menedék, hanem kulcsfontosságú növekedési platform az AI-infrastruktúra robbanásszerű terjedésében.

Unalmas szektorból lett az egyik legizgalmasabb a közmű.

A szektor részvényeinek idei jó teljesítményét két egymást erősítő tényező hajtja:

Egyrészt a piaci volatilitás és a gazdasági lassulással kapcsolatos aggodalmak miatt a befektetők ismét a stabil cash flow-t és osztalékot kínáló közműcégek felé fordultak.

Másrészt a mesterséges intelligencia adatközpontok áramigényének drámai emelkedése új, hosszú távú növekedési sztorit hozott.

A keresletrobbanás a közművállalatokat nagyszabású hálózatmodernizációs és kapacitásbővítő beruházásokra ösztönzi. Az infrastruktúra megújítása és a megnövekedett terhelés kezelése jelentős tőkekiadásokkal jár, amelyeket részben áremelések finanszíroznak, ez pedig közvetlenül támogatja a szektor vállalatainak profitnövekedését.

A sztorihoz hozzá tartoznak a nagy tech cégek és az energiavállalatok közötti stratégiai együttműködések.

A nukleáris energiatermeléssel rendelkező közműcégek különösen előnyös helyzetben vannak, mivel az ilyen forrás megbízható, folyamatos rendelkezésre álló és karbonmentes energiát biztosít, pont azt, amire az adatközpontoknak szükségük van.

Ilyen megállapodást jelentett be például a Meta és a Constellation Energy, vagy az Amazon és a Talen Energy.

Constellation Energy

A cég azzal került be legutóbb a hírekbe, hogy egy 20 éves nukleáris energiavásárlási megállapodást kötött a Metával, amely értelmében a Meta 2027-től vásárol elektromos energiát a Constellation Clinton Clean Energy Center nevű atomreaktorából Illinois államban. A megállapodás segít fenntartani az erőmű működését a jövőben, amikor lejár az állami zero emissions credit támogatási program. A Meta célja, hogy ezzel a megállapodással biztosítsa adatközpontjai energiaellátását, megfeleljen tiszta energia céljainak, és támogassa az AI-igényeit.

A Constellation Energy az Egyesült Államok egyik legnagyobb tisztaenergia-termelője és -szolgáltatója, amely főként nukleáris, vízenergia- és megújuló erőművekből álló portfóliójával több mint 30 000 megawatt kapacitást üzemeltet. A vállalat 2022-ben vált ki az Exelonból, azóta önálló, tőzsdén jegyzett cégként működik. Legfőbb tevékenysége az áramtermelés és -értékesítés, a földgázkereskedelem, valamint energia-szolgáltatási és energia-menedzsment megoldások nyújtása. A Constellation éves bevétele tavaly 23,6 milliárd dollár volt, nettó profitja pedig 3,75 milliárd dollár. A bevétele döntően az áramtermelés és -értékesítésből származik, amit kiegészítenek a földgáz-üzletág, a piaci alapú energiakereskedelem, valamint a hosszú távú PPA-szerződések (pl. a Metával kötött 20 éves megállapodás) révén befolyó összegek.

Az elemzők alacsony egy számjegyű árbevétel növekedést várnak a következő évekre, a profit idén negyedével eshet, a következő két évben viszont visszatérhet a tavaly kiemelkedően magas szintre.

A vállalat részvényeit 11 elemző vételre, 5 pedig tartásra ajánlja, eladás ajánlás a papírokra nincs.

Az elemzői célárak átlaga 2 százalékkal magasabb, mint a mostani árfolyam.

A Constellation árfolyama az elmúlt években nagyot emelkedett, idén viszont sávozást látunk. Akkor nézne ki igazán jól a grafikon, ha sikerülne a sávból, a 350-360 dollár körül húzódó zóna fölé felfelé kitörnie.

Entergy

Az Entergy egy amerikai közműszolgáltató cég, amely villamosenergia-termelést, -átvitelt és -elosztást végez főként az Egyesült Államok déli részén, elsősorban Arkansas, Louisiana, Mississippi és Texas államban. Az Entergy tevékenységei közé tartozik a saját erőművi portfólióból történő áramtermelés (gáztüzelésű, szén-, nukleáris és megújuló erőművek), valamint az áramelosztás, -átvitel és a nagykereskedelmi energiaértékesítés.

Tavalyi árbevétele 13,1 milliárd dollár, nettó profitja pedig 1,2 milliárd dollár volt. Az Entergy árbevételének döntő része szabályozott áramszolgáltatási tevékenységből származik, ezt egészíti ki a nagykereskedelmi energiatermelés és -értékesítés, valamint a hálózati infrastruktúra használatáért és fejlesztéséért beszedett díjak.

Az elemzői várakozások alapján a vállalat bevétele közel 7, profitja pedig 13-15 százalékkal emelkedhet a következő években.

A részvények P/E rátája az idei profittal 24, a jövő évre várt adózott eredménnyel pedig 21.

Az Entergy részvényeit 13 elemző vételre, 6 tartásra ajánlja, eladás ajánlás a Reuters adatbázisában nincs.

A célárak átlaga ott áll, ahol az árfolyam.

Az Entergyben a rali még 2023 októberében indult, azóta több mint megduplázódott az árfolyam, és most történelmi csúcson áll. Felfelé nehéz mit mondani most a csúcson, lefelé, ha jönne egy korrekció, akkor első körben 88, még lejjebb 80 dollár körül húzódik támasszint.

DTE Energy

A DTE Energy az Egyesült Államok egyik jelentős integrált energiaszolgáltatója, a vállalat fő tevékenysége a villamosenergia- és földgázszolgáltatás, amelyet főként Michigan államban nyújt több mint 2,3 millió villamosenergia- és 1,3 millió földgázfogyasztónak. Emellett aktív szereplő a nagykereskedelmi energiatermelésben, a megújuló energia fejlesztésében és az energia-infrastruktúra-szolgáltatások piacán is.

A DTE Energy tavaly 15,5 milliárd dolláros árbevételt ért el, nettó profitja pedig 1,3 milliárd dollár volt.

A DTE árbevétele idén közel 10, a következő években 4 százalékkal emelkedhet, profitja pedig 6-8 százalékkal bővülhet.

A részvények P/E rátája az idei profittal 20, a jövő évre várt adózott eredménnyel pedig 18.

Az DTE részvényeit 9 elemző vételre, 9 tartásra ajánlja, eladás ajánlás a Reuters adatbázisában nincs.

Az elemzői célárak átlaga 2 százalékkal magasabb, mint a mostani árfolyam.

A DTE árfolyama szép szabályos emelkedő trendcsatornában mozog, amíg ez kitart, érdemes long pozíciókat felvenni. Itt is történelmi csúcs közelében áll az árfolyam, ráadásul a 2022-es korábbi rekordszint közelében, ha sikerül ezt érdemben felfelé áttörni, akkor nagyot mehet az árfolyam.

Azok, akik nem szeretnék az egyedi részvénykockázatot futni, több ETF közül is választhatnak, relatíve alacsony költségek mellett:



Vanguard Utilities ETF, The Utilities Select Sector SPDR ETF, iShares US Utilities ETF, Invesco S&P 500 Equal Weight Utilts ETF, Fidelity MSCI Utilities ETF, First Trust Utilities AlphaDEX ETF.

