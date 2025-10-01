  • Megjelenítés
A 3%-os lakáshitel titkai: mostanra kiderült, mire kell figyelni igazán
A 3%-os lakáshitel titkai: mostanra kiderült, mire kell figyelni igazán

Portfolio
Megjelent a Portfolio Checklist október 1-jei adása. Mai adásunk első részében a pontosan egy hónapja indult Otthon Start programról, és a támogatott, 3%-os lakáshitelről volt szó. Palkó istvánnal, a Portfolio vezető pénzügyi elemzőjével megnéztük, hogy mekkora a valós érdeklődés, hogyan bírják a bankok a rohamot, hol akadtak el az ügyletek, és mit látni már most a lakáspiacon. És persze gyakorlati tanácsokat is adtunk a hitelfelvétel előtt állóknak.

A folytatásban a magyar gazdaság állapotáról kaptunk gyorsértékelést Beke Károly makrogazdasági elemzőtől, aki a jövő heti Budapest Economic Forum 2025 konferencia szervezője is. Rendszeres hallgatóink valószínűleg tudják, hogy a gazdasági növekedés jó ideje elmarad a várakozásoktól, különösen régiós összehasonlításban. De mi lehetne a megoldás, hogy látják ezt a külföldi szakértők, és mit reagálnak a magyar nagyvállalatok – különösen azok, akik a nemzetközi piacokon is érdekeltek?
Otthonteremtés 2025-2026-ban
Első kézből, szakértők segítségével, akár személyre szabott válaszok! Minden az új Otthon Start Programról!
Információ és jelentkezés

A műsor már meghallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten, a többi nagy podcast platformon, és itt, a cikkbe ágyazott lejátszóban is:

Főbb részek:

  • Intro - (00:00)
  • Egy hónapos a 3%-os lakáshitel  - (01:53)
  • Merre tart a magyar gazdaság? Gyorselemzés - (17:49)

További epizódok

