Megjelent az új lakossági állampapír! Itt vannak a részletek

Megjelent az új Bónusz Magyar Állampapír ismertetője, a 3 éves konstrukció legfontosabb feltételeit szedtük össze alábbi cikkünkben. A lényeg, hogy az új papír a 3 hónapos Diszkont Kincstárjegyek hozamát követi 1 százalékpontos kamatprémiummal és negyedévente fizet kamatot. Az első kamatperiódus esetében az évesített kamat mértéke 11,32% lesz.

Megjelent az új, 3 éves lakossági állampapír, a Bónusz Magyar Állampapír (BMÁP) ismertetője. A konstrukció lényegében az eddigi, 2019. júniusa óta már nem értékesített bónusz állampapírok újradolgozott változata. Több ponton is eltér azonban elődjeitől az új papír.

Az ismertetőből többek között kiderül, hogy a papír az alábbi napokon fizet majd kamatot:

2022. december 30.

2023. március 30.

2023. június 30.

2023. szeptember 30.

2023. december 30.

2024. március 30.

2024. június 30.

2024. szeptember 30.

2024. december 30.

2025. március 30.

2025. június 30.

2025. szeptember 30.

Egy évben tehát négy kamatfizetési időpont is van, a papír negyedévente számol majd el.

A kamat megállapítására évente tehát négy alkalommal, a kamatperiódus kezdő időpontját megelőző negyedik munkanapon kerül sor a következő kamatperiódusra vonatkozóan.

Ebből már sejteni lehet, hogy az előző BMÁP sorozatoktól eltérően az új papír nem a 12 hónapos DKJ aukciós átlaghozamait veszi majd figyelembe a kamatbázis meghatározásakor, hanem a 3 hónapos DKJ-aukciókat:

"A kamatbázis megegyezik az adott kamatperiódusra alkalmazandó kamatmérték meghatározásának napján és ezt megelőzően tartott összesen négy eredményes, 3 (három) hónapos hátralévő futamidejű Diszkont Kincstárjegy aukción kialakult átlaghozamok adott aukción elfogadott mennyiségekkel súlyozott számtani átlagával, amely a kerekítés szabályai szerint, 0,01%-ra kerekítetten kerül meghatározásra, azzal, hogy amennyiben ez az érték nulla vagy negatív lenne, akkor a kamatbázis 0%-kal, azaz nulla százalékkal egyenlő."

Az ÁKK meg is jegyzi a közleményében, hogy "a forgalmazókkal történt egyeztetést követően a korábbi előzetes bejelentéshez képest az ÁKK változtatott a kamatbázis meghatározása során alkalmazott vetítési alapon. A korábban közöltekkel ellentétben nem a 12 hónapos Diszkont Kincstárjegyhez, hanem a 3 hónapos Diszkont Kincstárjegyhez köti a kamatbázist."

A közleményből kiderül az is, hogy a 2023. január 1-jétől kizárólag a Bónusz Magyar Állampapírnál és a Prémium Magyar Állampapíroknál az ÁKK értékesítési korlátot vezet be.

Egy forgalmazó egy típusú állampapír-sorozatból maximum 250 millió forint együttes névértékű állampapír-sorozatot értékesíthet egy befektető számára.

Mennyi lesz a kamat?

A frissen elérhető dokumentáció szerint az első kamatperiódus esetében az évesített kamat mértéke 11,32%.

Ez a kamatbázisból és a kamatprémiumból tevődik össze:

A kamatbázis az első kamatperiódus esetében 10,32%

A kamatprémium pedig 1% lesz.

Ennek a 11,32%-nak az időarányos részét, 2,86%-ot fizeti ki decemberben az adósságkezelő.

Az előzetes várakozásokhoz képest sűrűbb kamatozással dobja piacra az ÁKK az új bónusz állampapírt, ami egyben azt is jelenti, hogy sokkal hamarabb és rugalmasabban tudja lekövetni a piaci kamatváltozásokat a konstrukció. Emelkedő kamatkörnyezetben ez előny lehet, hiszen ha tovább emelkednek a rövid kamatok, azt hamarabb tudják a zsebükben érezni a befektetők is a magasabb DKJ-s átlaghozamok miatt. Ha viszont időközben a rövid állampapírok kamata visszaesik, a papír kamatozása is hamar a rosszabb irányba tud fordulni.

Címlapkép: Getty Images