Félelmetes vihar dúl, komoly hatása lehet az energiaárakra

Andrew Gross, az AAA közlekedésbiztonsági szervezet szóvivője a FOX Businessnek elmondta, hogy a hurrikán az atlanti hurrikánszezon negyedik ilyen vihara, de az első, amely közvetlenül fenyegeti az Egyesült Államokat. A máris 3-as kategóriájú vihar legerősebb széllökése tegap késő délután körülbelül 120 mérföld/óra volt. A vihar pályájától és a vihar által okozott károk mértékétől függően

komoly üzemanyag-ellátási problémákat okozhat az Ian, ami rövid távon felfelé nyomhatja az energiaárakat.

Az amerikai Nemzeti Hurrikánközpont (NHC) legutóbbi frissítése szerint a vihar a hét közepén éri el Florida öböl-menti partvidékét, és kedd késő estétől életveszélyes viharhullámok alakulhatnak ki Florida nyugati partvidékének nagy részén. A legnagyobb kockázatú területek Fort Myerstől a Tampa-öböl térségéig terjednek - figyelmeztettek az előrejelzők.

9/27 11am ET: Life-threatening storm surge from is increasingly likely along the Florida west coast where a storm surge warning is in effect, w/ the highest risk from Fort Myers to the Tampa Bay region. Listen to local officials & check for updates! #Ian