Itt a nagy nap - Tőzsdére ment a Porsche

Itt a nagy nap

A Volkswagen a 76,5 és 82,5 euró közötti ársáv tetején, 82,5 eurós darabáron értékesítette a Porsche részvényeit, ami 75 milliárd euróra értékeli a vállalatot,

ami ezzel egy évtized óta a legnagyobb európai tőzsdei bevezetésnek számít.

A frankfurti kereskedés ma kezdődött, miután a VW felügyelőbizottsága szerdán késő este úgy döntött, hogy jóváhagyja a végleges árat. Ezzel a Volkswagen durván 19,5 milliárd eurós forráshoz jut a Reuters szerint.

A részvényekkel a frankfurti tőzsdén a találól P911 ticker alatt indult el a kereskedés, a papír 84 eurón nyitott, majd nem sokkal később 83 eurón forgott, vagyis csak minimális elmozdulás látszik a bevezetési árhoz képest - mindenesetre az IPO-ár fölötti nyitás a gyenge tőkepiaci hangulat mellett így is sikeres debütálásnak nevezethető.

A nagy kereslet azt mutatja, hogy a befektetők bíznak a Porsche jövőjében. A tőzsdei bevezetésből származó bevétel jelentősen nagyobb pénzügyi rugalmasságot biztosít a Volkswagennek az elektromobilitás és a digitalizáció felé történő átalakulás részeként

- közölte Arno Antlitz, a VW pénzügyi igazgatója egy közleményben.

A gyártó tőzsdei bevezetése a nyilvános piacokra merész lépés. Az IPO-piac az év nagyrészében zárva volt, mivel a vállalatok az európai energiaválság, az emelkedő kamatlábak és a rekord infláció miatt ódzkodtak az új tőzsdei bevezetésektől. Viszont a tranzakció segít a Volkswagennek abban, hogy forrásokat gyűjtsön az elektrifikációra, miközben a befektetők egy szeletet kapnak a magas érzelmi töltetű márkából, hasonlóan a Ferrarihoz, amely 2015-ben szintén sikeresen levált az anyavállalatról, a Fiatról.

Ha egy ilyen nehéz piacon sikerül a tőzsdei bevezetés, az az üzlet vonzerejét mutatja. A Porsche egy érett, jól ismert vállalkozás, amelynek nincs szüksége tőkebevonásra. Teljesen kiforrott vállalkozásként piacra dobni - ezt véghezvinni elég lenyűgöző

- mondta Philippe Houchois, a Jefferies elemzője.

A Bloomberg által összeállított adatok szerint a vállalatok idén augusztusig kevesebb mint 10 milliárd dollárt gyűjtöttek IPO-kon keresztül, ami 83 százalékos csökkenést jelent a tavalyi év azonos időszakához képest. Az adatok szerint a Porsche tőzsdei bevezetése a legnagyobb Európában azóta, hogy a Glencore bányavállalat 2011-ben közel 10 milliárd dollárt gyűjtött be a londoni tőzsdei bevezetés során.

A részvényárfolyam alapján a Porsche piaci értéket nem áll messze a VW teljes piaci kapitalizációjától – amelyben továbbra is olyan márkák maradnak, mint többek között az Audi, a Skoda, a Seat és a VW.

A Bernstein elemzése szerint a Porsche piaci kapitalizációjának 80 milliárd eurónál kellene lennie - ez éppen a luxuscégek alatt, de az autógyártók felső határán van.

A luxuscégekhez képest a Porsche még mindig nagyobb volatilitást mutat az eredménynövekedés és az árrésprofil tekintetében. A Porsche csak új formátumok hozzáadásával növelte jelentősen a volument, és ez nem tűnik valószínűnek a következő években

- írta Daniel Roeska európai autóipari elemző.

A tulajdonosi struktúra

Ám minden agresszív marketingje ellenére a tőzsdei bevezetés negatív figyelmet is kapott a bonyolult struktúrája miatt. A Volkswagen a Porsche alaptőkéjét egyenlő arányban szavazati és szavazati jogot nem biztosító részvényekre osztotta fel, a német autógyártó pedig megtartotta 75 százalékos tulajdonrészét. A teljes részvénytőke mintegy 12,5 százalékát - csak a nem szavazati jogot biztosító részvényeket - nyilvánosan jegyezték, és ennek nagy része négy befektetőhöz került. A Qatar Investment Authority, a norvég állami vagyonalap, a T. Rowe Price és az ADQ együttesen 3,7 milliárd eurót vállaltak a tőzsdei bevezetésből. A nyilvános kibocsátás során legfeljebb 113,9 millió, szavazati joggal nem rendelkező elsőbbségi részvényt értékesítettek a befektetőknek.

Az összes részvény további 12,5 százalékát közvetlenül a VW legnagyobb részvényesei - a milliárdos Porsche és a Piech család - kapták meg a Porsche Automobil Holding SE befektetési társaságukon keresztül. A család már most is a VW szavazati jogú részvényeinek 53 százalékos többségét birtokolja, és a tőzsdei bevezetés feltételei szerint a Porsche AG szavazati jogú részvényeinek 25 százalék plusz 1 részvényét is megkapták, az elsőbbségi részvényekért egy kis felárat fizetve, összesen 10,1 milliárd euró értékben. A Porsche SE a tranzakciót nagyrészt 7,9 milliárd eurós idegen tőkéből finanszírozza, és a részvényvásárlást két részletben valósítja meg, a jövő hónaptól kezdődően, a második vásárlás pedig várhatóan januárban, a VW által fizetett különleges osztalék után várható.

A család 2009-ig a Porsche felét és az összes szavazati jogot birtokolta, de kénytelenek voltak eladni a sportautó üzletágat a VW-nek, miután a felvásárlási kísérlet kudarcba fulladt. A tőzsdei bevezetés visszaadja a családi ellenőrzést egy olyan vagyon felett, amely már régóta elérhetetlen volt: a sportkocsigyártó felügyelőbizottságában blokkoló kisebbséget kapnak, és a VW tulajdonosai struktúrájában betöltött szerepük megerősíti az irányítást.

A Porsche az idén 39 milliárd eurós bevételt és 18 százalékos árbevétel-arányos megtérülést tervez, ami két százalékponttal több, mint tavaly, közölte a vállalat júliusban. Hosszú távon a megtérülés 20 százalék fölé emelkedik a tervek szerint. A vállalat még mindig leginkább a 911-es modelljéről ismert, bár a Porsche az elmúlt évtizedben jelentősen bővítette kínálatát olyan népszerű sportkocsikkal, mint a kisebb Macan, valamint a négyajtós Panamera és az elektromos Taycan.

A bonyolult tulajdonosi struktúra mellett a vállalatirányítás is problémát jelent egyes befektetők szerint. A Porsche vezérigazgatóját, Oliver Blumet nemrég a Volkswagen vezérigazgatójává nevezték ki, miközben megtartotta posztját a sportautógyártónál.

Címlapkép: Shutterstock