2022-ben is kiemelkedő nemzetközi szaktekintélyek teszik vonzóvá az INSIDE ART nemzetközi művészeti és műtárgypiaci konferenciát

Az Art Market Budapest a műtárgy.commal közösen az idei nemzetközi kortárs művészeti vásár kiállítási napjain (október 6-9.) és helyszínén INSIDE ART címen szervezett nemzetközi művészeti és műtárgypiaci konferenciája jelentős nemzetközi szakmai személyiségek részvételével, előadások és panelbeszélgetések formájában ad bepillantást a művészeti piac aktualitásaiba, az annak jelenét és jövőjét formáló trendekbe, jelenségekbe. A szervezők célja ezúttal is a globális művészeti életet és piacot meghatározó tendenciák bemutatása mellett a kifejezett trendteremtés Ebben a tekintetben az idei programból kiemelkedik a Building on Art címmel október 7-én szervezett szakmai nap, amelynek ma Magyarországon több szempontból is különösen aktuális témája az ingatlanszakmai és művészeti közeg kapcsolata, a művészet értéknövelő hatása, deklarált célja pedig a nemzetközi példákkal alátámasztott kultúrateremtés, annak a törekvésnek a hatékony bemutatása és kiterjesztése, hogy az ingatlan-beruházásokhoz művészeti tartalmak kapcsolódjanak.

Az idei Art Market Budapest vonzerejéhez a rendkívül széles kiállítói választék mellett a nemzetközi művészeti és kulturális élet néhány meghatározó személyiségének látogatása és szerepvállalása is hozzájárul. Az Art Market Budapest jóvoltából egyebek mellett Budapestre érkezik például a világ legfontosabb kortárs magángyűjtői közül James Keith (JK) Brown, a nagyhatású és trendteremtő New York-i New Museum kuratóriumi elnöke, aki kedvenc műtárgyait egy személyes tárlatvezetésen is bemutatja a vásáron. A legendás designer és építész, Piero Lissoni a Magyar Divat és Design Ügynökség partneri közreműködése révén előadást tart az Inside Art konferencia keretében.

INSIDE ART Konferencia 2021. Forrás: INSIDE ART

Az idei Inside Art konferencia programjában többek között az alábbi előadások és panelbeszélgetések kapnak helyet:

REFLEKTORFÉNYBEN A SZERB KORTÁRS MŰVÉSZET

Maja Kolarić, a belgrádi Kortárs Művészeti Múzeum vezetőjének előadása arra összpontosít, hogy Szerbia művészeti szcénája miként illeszkedik méltó módon a globális trendekhez, illetve simul bele szinte tökéletesen a nemzetközi esztétikai rendszerbe a különböző kollektívák, egyesületek, intézmények és az egyes művészek tevékenységének köszönhetően, akik közül ma sokan külföldön élnek. Még a legzaklatottabb években is számos szerb művésznek sikerült a hazáján kívül is ismertséget szereznie, és a nemzetközi művészeti színtéren is kiemelkednie. Bár Szerbia sokáig el volt szigetelve a globális művészeti központoktól, azonban az aktuális trendekkel párhuzamosan fejlődött, és különlegeset képes nyújtani a művészeti világnak.

HIDAT VERNI, CSATLAKOZNI A KÁNONHOZ, VAGY ÚJ SZÍNT HOZNI? - Milyen lehetőségekkel és tanulságokkal jár Szerbia beilleszkedése a globális művészeti ökoszisztémába

Szerbia számtalan különlegességgel szolgálhat a művészeti világnak, azonban úgy tűnik, ezzel még nem sokan vannak tisztában. A szerbiai művészet jelenléte a globális művészeti platformokon meglehetősen hiányos, így például nem találkozhatunk szerb galériákkal a nemzetközi művészeti vásárokon. Bár az ország az Európai Unióba való integráció felé tart, ennek jeleként Újvidéket 2022-ben Európa Kulturális Fővárosává választották, mégsem tudni, hogy a helyi művészet mennyire fog profitálni ebből az integrációs folyamatból, illetve hogy pontosan milyen szerepet játszhat a folyamat felgyorsításában és elmélyítésében. A perifériáról a művészeti világ középpontjába vezető út hosszú és kihívásokkal teli lehet, a szerb művészeti szereplők eldönthetik, milyen módon és pozícióban látják kívánatosnak a csatlakozást: egyszerűen beolvadnak az európai művészeti ökoszisztémába, vagy megpróbálják bebizonyítani, a szerb művészet egyedülálló módon gazdagíthatja a nemzetközi kínálatot, esetleg kihasználva különleges helyzetüket hídként szolgálhatnak Délkelet-Európa és a Nyugat között, szorosabb kulturális kapcsolatokat építve az együttműködés csomópontjaként.

1:1 EGY HUMANISTA MEGKÖZELÍTÉS / Piero Lissoni gondolatai folyamatban lévő és befejezett projektjeiről

Piero Lissoni a Magyar Divat és Design Ügynökség és az Art Market Budapest egyik kiemelt vendégeként az INSIDE ART és a 360 Design Budapest keretében tart előadást. Lissoni építész, művészeti vezető és tervező, akit a kortárs design világának egyik mestereként tartanak számon. Több mint harminc éve dolgozik világszerte különböző projekteken az építészet, a tájkép- és belsőépítészet, valamint termék- és grafikai tervezés területén egyaránt. Emellett az Alpi, a B&B Italia, a Boffi, a Living Divani, a Lema, a Lualdi, a Porro és a Sanlorenzo művészeti igazgatója is.

BUILDING ON ART - A MŰVÉSZETRE LEHET ÉPÍTENI / A művészet értéke és jelentősége az ingatlan- és infrastruktúrafejlesztésben

Az esztétikai érték és vonzerő, a felhasználói élmény fokozása, a márka egyediségének és a befektetés értékének növelése, a felelős vállalati magatartásra vonatkozó CSR és ESG irányelveknek való megfelelés, a városkép, sőt, az országimázs javítása csak néhány a számtalan ok közül, amiért az ingatlan vagy infrastrukturális fejlesztésekkel kapcsolatos döntéseknek tartalmazniuk illene – és sok esetben valóban tartalmazzák is – a művészeti tartalom valamely formáját. Egy falfestmény a szálloda halljában, egy szobor a vasútállomás előtt vagy egy gondosan kiválasztott műtárgy az irodahelyiségben egyfelől a legközvetlenebb módja annak, hogy a művészetet a nyilvánosság elé tárjuk, másrészt a bevétel növelésének eszközeként szolgálhat a beruházók, az ingatlanfejlesztők és az ügynökségek számára. Annak ellenére, hogy az újonnan létrehozott ingatlanok művészeti tartalommal való felruházásának igénye szinte egyidős az emberiséggel, ez nem mindenhol tekinthető elterjedt gyakorlatnak.

INSIDE ART Konferencia 2021 Forrás: INSIDE ART

KOLLABORÁCIÓ, MINT AZ INNOVÁCIÓ MOZGATÓRUGÓJA

A Magyar Divat & Design Ügynökség design LAB inkubációs programja értékes és a szakma egészére vonatkozó következtetések levonására is lehetőséget adó tapasztalatokkal járt. A program keretében gyártó-tervező párosok kaptak támogatást innovatív termékfejlesztésre, és az együttműködések rámutattak arra, hogy a gyártói tapasztalatok, a formatervezői kreativitás és a kollektív tudásanyag ötvözése kiemelkedően versenyképes termékek fejlesztéséhez és megvalósításához vezet. A tervezők és gyártók által a közös munka során szerzett tapasztalatok az együttműködés szükségességére és hasznosságára világítanak rá, és kiemelik a designtudatos vállalkozások szerepvállalásának és innovatív eszközhasználatának jelentőségét.

METSZÉSPONTOK: ART & DESIGN

Mindkét terület szakembereit foglalkoztató, a szakmai diskurzusokban gyakran felmerülő téma a képzőművészet és a design egymáshoz való viszonya, a különbözőségek, átfedések és egybefonódások. Rohamléptekben változó és fejlődő világunkban a művészet és design közötti sajátos egymásra hatás számtalan, az önkifejezésre való törekvésekkel, a piaci igényekkel és a művészeti ágak és tudományterületek közötti határvonalak elmosódásával összefüggő kérdést vet fel.

ÖSSZEFONÓDÁSOK A MŰVÉSZET ÉS DESIGN TERÜLETÉN – DRAGA OBRADOVIC ÉS AUREL K. BASEDOW ELŐADÁSA

Draga és Aurel beszélgetése arról, hogyan hat a kortárs művészet a formatervezésre, kiemelve pályafutásuk néhány csúcspontját, beleértve személyes projektjeiket és a bútorgyártó cégekkel való együttműködéseiket egyaránt.

EU4ART ALLIANCE – A MŰVÉSZETI FELSŐOKTATÁS ÚJ STRATÉGIÁI

Az EU4ART a Magyar Képzőművészeti Egyetem kiemelt projektje, amellyel az Európai Unió Európai Egyetemek programjához kapcsolódik az egyetlen képzőművészeti profillal rendelkező egyetemi szövetségként. Az alliance a jelenlegi – pilot – stádiumban négy egyetem szövetségét foglalja magába, ezek a Magyar Képzőművészeti Egyetem, a Hochschule für Bildende Künste (Drezda), az Accademia di Belle Arti di Roma (Róma) és a Latvijas Mākslas Akadēmija (Riga), a szövetséget vezető intézmény a Magyar Képzőművészeti Egyetem.

A pályázatban vállalt cél nem kevesebb, mint a négy ország eltérő felsőoktatási jogszabályait és oktatási stratégiáját összehangolva egy megújult, bizonyos szegmenseiben merőben újszerű képzőművészeti felsőoktatási metodológia kidolgozása, gyakorlati működésének kipróbálása és alkalmazása a pilot időszakot követően.

KORTÁRS FOTÓMŰVÉSZET: NŐK KULCSSZEREPBEN / Itt az idő felismerni és elismerni a nők meghatározó szerepét a fotográfia sorsának alakításában.

A nők mindig is jelen voltak a fotográfia művészi folyamatának kibontakozásában. Hiába játszottak azonban meghatározó szerepet – múzsaként, menedzserként, partnerként, kurátorként vagy művészként – a fotográfia inspirálásában vagy tényleges létrehozásában, sokan közülük kevéssé ismertek vagy ismeretlenek maradtak, háttérbe szorultak férfi kollégáik mellett, így soha nem kapták meg a nekik járó elismerést és figyelmet. A kortárs fotográfia képes arra, hogy összekapcsolja a művészetet és a technológiai újításokat, ezzel a művészi kifejezés sokkal inkább a mindennapi élet részévé válik, így hatása és befolyása mára jelentősnek mondható. A nők pedig döntő szerepet játszottak abban, hogy a fotográfia azzá vált, aminek ma ismerjük. Itt az ideje, hogy megvizsgáljuk, bemutassuk, elismerjük és a megfelelő módon értékeljük a nők figyelemre méltó munkáját, amire talán épp csak ők voltak képesek. Ideje igazságot szolgáltatni, és belátni, hogy a fotográfia világa nem lenne ugyanaz az ő hozzájárulásuk nélkül.

Bővebb információ az INSIDE ART Konferenciáról ide kattintva érhető el.