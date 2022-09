Aegon: Magyarországon az infláció a nagy mumus

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban az Aegon Alapkezelő írását olvashatják:

"Szeptemberben a befektetők azt próbálták kitalálni, hogy a FED meddig fogja emelni az alapkamatot, hogy hatékonyan fel tudjon lépni az infláció ellen. Az amerikai makró adatok még mindig egy erős, robusztus gazdaság jeleit mutatják, és ez bizony nem jó hír a tőzsdéknek. Amíg a gazdasági adatok nem gyengülnek, addig a jegybank nem fogja befejezni a kamatemelési ciklust. A regionális jegybanki vezetők megnyilvánulásai is ezt sugallják. John Williams New York FED elnök szerint is monetáris politika egy ideig restriktív lesz, ez akár 2023 egészét is jelentheti, Loretta Mester közölte, hogy 4% felett szeretné látni az alapkamatot és 2023-ban nem tervez csökkentést, Waller szerint addig nem érdemes leállni, amíg az 5 százalékos szintet nem éri el a munkanélküliségi ráta. Így nem volt meglepő, hogy szeptemberben a jegybank tovább emelte az alapkamatot 75 bázis ponttal, ami így már 3,25%, és 75-50-25 pontos további emeléseket jeleztek előre a döntéshozók. Az egyre növekvő amerikai kamatok, amik csak tovább erősítik a dollárt a deviza piacokon komoly problémák forrása lett a nemzetközi pénzvilágban. A globális monetáris szigorítás, ezen belül az ennek élén járó FED elszívja a levegőt a kockázatos eszközök és más régiók elől, erősítve a dollárt is. Az amerikai deviza néhány éves távon már reálkamatot kínál, amely számos versenytársnál nem mondható el, ez is segíti a tőkeáramlást az USA felé és gyengíti a többieket. A japán pénzügyminisztérium 24 év óta először végrehajtott devizapiaci intervenciót, hogy megállítsa a folyamatosan gyengülő jent. De az első igazi ”áldozat” az angol font volt. Az angol fizető eszköz 1985-ös szintekre gyengült a dollár ellen, és ez olyan nyomást helyezett az angol kötvény piacra is, hogy, a brit jegybank kénytelen lesz 13 napon át napi 5 milliárd fontért venni majd kötvényeket, és egyúttal elhalasztja az októberre tervezett QT programot, amely 80 milliárd fontnyi eszköz eladását jelentette volna. Amit megfigyelhettünk az elmúlt hónapban, hogy kezd repedés lenni az amerikai pénzügyi establishment között arra vonatkozólag, hogy a jegybank helyesen jár-e el a kamatemelésekkel kapcsolatban. Jeremy Siegel, a pennsylvaniai elit pénzügyi képző egyetem közgazdasági professzora, a CNBC tőzsdei csatornán kelt ki magából azzal kapcsolatban, hogy szerinte a jegybank túl magasra emeli a kamatokat, ami egy mély recesszióba fogja lökni az amerikai gazdaságot. Akit érdekel, ezen a linken meghallgathatja a professzort. A jegybanknak valóban vigyáznia kell, hogy meddig emeli a kamatokat, mert lehet, hogy a munkanélküli számokon még nem látszanak a lassulás jelei, viszont a cégek jelentésiben már megjelent. A Fedex, aminek a vezérigazgatója 2 hónapja még azt mondta, hogy szerinte a gazdasággal minden rendben van, a felére hozta le az EPS várakozását, míg a legnagyobb autó kereskedő cég azt jelentette be, hogy erőteljesen csökken az autók iránti kereslet. Ha a következő időszakban a munkanélküliségi ráta is elkezd emelkedni, talán elég lesz a jegybanknak, hogy várakozó álláspontra helyezkedjen a további kamatemelésekkel szemben.

A vártnál magasabb lett az európai inflációs adat, amely egyes centrum államokban, így például Hollandiában egészen horrorisztikus, majdnem éves 14 százalékos pénzromlást mutatott, és emiatt nem volt más választása az EKB-nak minthogy 75 bázisponttal emelje az alapkamatot, és októberre pedig újabb 50 bázispontos emelést vár a piac. Christine Lagarde szerint kettőnél több, de maximum 5 további kamatemelés jöhet, amennyiben az inflációs kockázatok ezt indokolják, akkor a következő szigorítás mértéke hasonló lehet a mostanihoz. Az európai makró adatok nem festenek fényes jövőt a kontinensnek. Az Eurozóna kompozit mutatója augusztusban negyedik csökkenést tükröző hónap után 50 alá, 48,9-es szintre esett. A korábban publikált német ZEW gazdaságkutató intézet szeptemberi hangulatjelentése szerint - amely az első átfogó állapotfelmérés - mind a jelenlegi helyzetértékelés, mind a jövőkép romlott.Kínából vegyes makró adatok érkeztek szeptemberben. A Caixin kínai feldolgozóipari PMI értéke 49,5 lett augusztusban, amely a várt 50.2-nél rosszabb érték és a KKV szektor ipari aktivitásának zsugorodására utal, de a vártnál erősebb, 55 lett a Caixin KKV cégeket mérő kínai szolgáltató szektorindexe, amely a vártnál magasabb érték. A vártnál némileg jobb, 494 lett a kínai feldolgozóipari PMI értéke augusztusban, miközben a szolgáltató szektor a vártnál gyengébben teljesített, itt csak 52,6 lett ez a mutató. Az utóbbi esetében továbbra is az ingatlanszektor szenved, a nyomott tranzakciós volumen húzza lefelé az aktivitást. A kínai vezetés 8-ról 6 százalékra csökkentette a kereskedelmi bankok kötelező deviza tartalékát, ezzel is próbálja segíteni a gazdaság felgyorsulását.

Magyarországon az infláció továbbra is jelentős probléma. A legfrissebb MNB inflációs jelentés szerint 19-22 százalékos sávba várható az infláció tetőzése, de az sem kizárt, hogy 22 százalék fölött lesz. A nagy megugrás már szeptemberben bekövetkezhet a rezsiemelés és az aszály miatt. Szeptemberben a jegybank tovább emelte az alapkamatot 125 bázis ponttal, ami így már 13% lett. Ami más volt az előző emelésekhez képest, hogy a jegybank közölte, úgy gondolják, hogy az alapkamat elért a kívánt szintre, és nem szándékoznak tovább emelni a jövőben. A forintot érzékenyen érintette ez a kijelentés, mert új mélypontra süllyedt az euróval szemben mikor átlépte a lélektanilag fontos 420-as szintet. A kérdés, amit minden hazai befektető feltesz most magának, hogy valóban elég magas-e a 13%-os alapkamat a 20%-os inflációs környezetben. A külföldi befektetők pedig arra keresik a választ, hogy a 13%-os kamatszint elég lesz-e arra, hogy a forint ne gyengüljön tovább az euró és a dollár ellen. A modell portfólión szeptemberben annyit változtattunk, hogy csökkentettük az alternatív befektetéseket, és növeltük a pénzpiaci és kötvény kitettséget. Változatlanul úgy gondoljuk, hogy a gazdaságok a recesszió fele haladnak, ezért túlsúlyban tartjuk a pénzpiaci és a kötvény kitettséget a részvény és egyéb kitettségekkel szemben."

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.