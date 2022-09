Equilor: nem hazudtolta meg magát a szeptember

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban az Equilor Alapkezelő írását olvashatják:

"A szakma tényként veszi, hogy az összes hónap közül a szeptemberi jár átlagosan a legrosszabb hozamokkal. Ez most sem volt másképp. Eddig az S&P 500 közel 6%-ot csökkent, miután egyre nagyobb a recessziótól való félelem. A Federal Reserve 75 bázisponttal (3% - 3,25%) emelte a kamatokat a szeptemberi ülésén, ami várható volt, viszont Jerome Powell kommentárja elvette a befektetők kedvét. A jegybankár elmondta, hogy mindent meg fognak tenni annak érdekében, hogy letörjék az inflációt, ami további agresszív kamatemeléseket jelenthet. Jelenleg a piac 4,3%-os kamatszintet áraz be év végéig, illetve 2023-ban elérheti 4,55% is, ami pesszimistább képet fest a korábban várt 3,5%-os csúcshoz képest. Az USA-ban a foglalkoztatottság még mindig nagyon stabil, hiszen jelenleg 10,6 millió betöltetlen állás van, viszont csak körülbelül 6 millió munkanélküli, illetve a participációs ráta is emelkedett. A legfrissebb adatok alapján az órabérek elkezdtek csökkenni, ami talán javíthat a helyzeten. A jegybankárok szavai alapján arra következtethetünk, hogy a magas kamatkörnyezet egy jó ideig velünk maradhat, hiszen ugyan az infláció elkezdett csökkenni, a maginfláció (6,35%) 0,4%-kal emelkedett havi bázison, illetve felülmúlta az elemzői várakozásokat is.

Európában véleményünk szerint sokkal rosszabb a helyzet, hiszen a háború tovább eszkalálódhat, miután Putyin bejelentette, hogy katonai mozgósítást vezet be, ami azt jelenti, hogy 1 – 1,2 millió oroszt sorozhatnak be az elkövetkezendő hónapokban. A jelenlegi álláspont szerint Putyin Zaporizzsja, Herszon, Donyeck és Luhanszk megyéket szeretné Ukrajnától elcsatolni, ami további vérengzéssel fog járni. Számításaink szerint, ha az összes tartalékait felhasználja Oroszország, akkor akár két évig is bírhatja a háborúskodást. Meglátásunk szerint télen lesz elég nyersanyag, hogy ne fagyoskodjunk, hiszen a tárolók töltöttsége jól áll és EU-s szinten megközelíti a 90%-ot, azonban ipari létesítmények korlátozása elképzelhető lehet egy átlagosnál hidegebb tél bekövetkezése esetén. Fogósabb kérdés, hogy jövőre orosz gáz nélkül hogyan fogja feltölteni Európa a gáztározóit.

Összességében pesszimisták vagyunk a globális piacokkal kapcsolatosan, viszont úgy gondoljuk, hogy bekövetkezhet egy kisebb felpattanás az elkövetkező hetekben. Ennek oka a túlzott pesszimizmus lehet, hiszen a Fear & Greed index most már extrém félelmet mutat, illetve az S&P 500 is túladottá vált. Ha a Put & Call rátát megnézzük, eléri az 1,1-et, ami szintén az extrém negatív álláspontot támasztja alá. Azonban a hosszabb távú véleményünk továbbra is pesszimista a háborús kilátások miatt, illetve úgy gondoljuk, hogy további agresszív kamatemelésekre lehet szükség az infláció letörésének érdekében.

Kisebb változtatást hoztunk létre az októberi havi ajánlásunkban. A külföldi kamatemelések következtében csökkent az euró és a forint közötti kamatkülönbözet, így még a korábbiaknál is jobban preferáljuk a magyar kötvényeket, hiszen már akár 13%-ot is megkereshetünk kockázatmentesen, míg a külföldi kötvények visszafedezésével járó hozam viszont a carry miatt lecsökkent. A másik nagyobb változás pedig a részvény oldalon történt. Ahogy fentebb említettük várunk egy kisebb felpattanást, főleg a fejlett piacokon, így megemeltük kitettségünket. Fontos, hogy ez csak egy taktikai allokáció változtatás, így nem várunk hosszabb távú felpattanást. A magyar és régiós részvénykitettségünket lecsökkentettük, hiszen egyre komorabb a hangulat, illetve a háború kitolásával a régiós papírok is rosszul teljesíthetnek."

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.