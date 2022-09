MKB: a „hard-landing” irányába tart a világgazdaság

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban az MKB Alapkezelő írását olvashatják:

"A gyengülő növekedési kilátások ellenére a fejlett piaci jegybankoknak folytatni kell a kamatemelési ciklust. A lassabban tetőző amerikai inflációs folyamat negatív meglepetést okozott. A fogyasztói árindex csökkent ugyan, de az elemzői várakozásoknál kisebb mértékben, és a kamatemelési ciklus szempontjából relevánsabb maginfláció a várakozásokkal ellentétben még emelkedett is augusztusban. A piacok egy optimistább szcenáriót áraztak, arra számítottak, hogy az inflációs folyamatok egyértelmű tetőzést jeleznek, és a jegybank elkezdheti csökkenteni a kamatemelések mértékét. Ezzel szemben a várt feletti inflációs számokra a FED is határozottabban reagált. Szeptemberi ülésén sorozatban a harmadik alkalommal újabb 75 bázisponttal emelte az irányadó kamatlábat, és fenntartotta annak lehetőségét, hogy a következő ülésen is újabb 75 bázisponttal emelhet. A ciklus végére várt USA kamatszint 4,5% közelébe emelkedett, de pesszimistább forgatókönyvek szerint akár 5-6% is lehet. Más fejlett piacokon is folytatódott a szigorítás. A svájci jegybank 75 bázispontos kamatemelését követően az alapkamat kijött a negatív tartományból, és az angol jegybank is 50 bázisponttal emelt. A tőkepiacok feszültségét jól jelzi, hogy a BOE kénytelen volt elcsúsztatni kötvényeladási programjának elindítását mivel az új brit kormány gazdasági ösztönzőcsomagjának finanszírozási hiánya markáns hozamemelkedést okozott, ami egyes nyugdíjpénztári formáknál pénzügyi problémákat és újabb kötvényeladásokat eredményezett, így átmenetileg kötvényvásárlásba kezdhet az angol jegybank.

A drasztikusan szigorodó monetáris politika nem kedvez a növekedési kilátásoknak. Az USA-ban több ágazat esetében már erős visszaesés látszik, viszont a munkaerőpiac még feszes, a lakosság a covid-időszakban felhalmozott megtakarításaiból próbálja szinten tartani fogyasztását. A szigorodó jegybanki politikák eredményeként újra felerősödtek a recessziós félelmek, a gazdaság kemény földetérésének („hard-landing”) valószínűsége. A makrogazdasági folyamatok mellett a geopolitikai kockázatok is nyomasztják a piacokat. Az Ukrajna keleti részére kiírt orosz népszavazás és a nyugati országok szerint a nemzetközi jogszabályokba ütköző oroszországi csatlakozásuk eszkalálhatja a konfliktust.

A kötvény és a részvénypiacok eséssel reagáltak a növekedési és a geopolitikai kockázatok felerősödésére, viszont a recessziós félelmek ellenére a fejlett piaci hozamokat felfelé tolta a szigoróda monetáris politika, a kamatemelési ciklus. A vállalati szféra értékesítése és profitabilitása valószínűleg tovább romlott, amiről az októberi gyorsjelentési időszakban kaphatunk képet.

Rövid távú kitekintésben az erősen túladottá vált részvénypiacokon kisebb pozitív impulzusok hozhatnak ugyan átmeneti medvepiaci emelkedést, de a gyengülő konjunktúrakilátások miatt célszerű az óvatos portfólió tartása, magas cash és alacsony részvényaránnyal. Míg a tavalyi évben érdemes volt megvenni a mélypontokat („buy the dip”), addig idén egyelőre célszerű eladni a csúcsokat („sell the peak”). A recessziós félelmek további erősödése és az inflációs pálya tetőzése, valamint ezzel összefüggésben a kamatemelések dinamikájának várható mérséklődése kedvezhet a kötvénybefektetéseknek, a magasabb fejlett piaci állampapírkitettség növelésének.

Hosszabb távú portfóliószemléletben gondolkodva indokolt lehet lassú és fokozatos részvénykitettség-építésbe kezdeni. Az infláció tetőzése elkezdődhetett, így a jegybankok is lazíthatnak a fékezésen. "

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.