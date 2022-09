OTP: borús időszak jöhet Magyarországon

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban az OTP Alapkezelő írását olvashatják:

"A tőkepiacokon historikusan gyenge időszaknak tartott szeptember idén is elbánt a részvénybefektetőkkel. A hónap elején egy rövid, túladottságra támaszkodó rallyt követően visszatértek csökkenő trendjükre a tőzsdék. A kötvénypiacokon a recessziós és geopolitikai félelmeknél erősebbnek bizonyult az inflációs nyomás, a hozamok szinte mindenhol jelentősen emelkedtek. A devizapiacokon a Fed kamatemelése után új lendületet véve továbbra is a dollár volt a favorit, a geopolitikai kockázatok, valamint a fejlett világ többi részének energiaimport-függősége miatti versenyképességromlás több évtizedes csúcsra vitte az amerikai devizát a főbb devizapárokban. Az erős dollár és a növekedési aggályok mellett az európai gázkészletek elégségesnek látszó szintje is erős szembeszelet jelentett a nyersanyag és energiapiacoknak.

A nagy jegybankok alig enyhülő inflációs nyomás alatt folytatták a szigorítást: mind a FED, mind az EKB a korábbi várakozásoknál nagyobb kamatemelést lépett. Ugyanakkor a globális tendenciával ellentétben a régió visszafogni látszik a szigorítást. A cseh és lengyel monetáris döntéshozók is a kamatemelések lassításáról, szüneteltetéséről nyilatkoztak. Végül az MNB is csatlakozott: meglepetésre a vártnál azért nagyobb kamatemelés mellé bejelentette, hogy a kamatciklus az elért 13%-on csúcsra ért és a kamattranszmisszió erősítésével és a likviditásszűkítéssel szigorít tovább. A bejelentés a kötvénypiaci hozamalakulás dinamikáját is átalakítja és a forint árfolyamkockázatát is újraértékelheti.

A hazai EU-s források ügyében ellentétes impulzusok érkeztek, de a kialakuló konszenzus valószínűsíti, hogy előbb-utóbb megkapjuk a forrásokat. A bizonyosság csökkenthetné a forinteszközök kockázati prémiumát és védhetőbbé tenné a jegybank újonnan bejelentett kamatpolitikáját, de a lassuló gazdasági környezet, romló ikerdeficit (a módosításra kerülő 2023-as költségvetéssel) és a várhatóan 20% körülre érő infláció borús időszakot vetít előre Magyarországon.

Az allokáción nem változtatunk. Befektetéseinkben – az előző hónapokhoz hasonlóan – továbbra is a hazai pénzpiaci és kötvény eszközöket preferáljuk. A részvénypiacokat figyeljük, az értékeltség már több régióban és szektorban is vonzó, a vételekkel azonban egyelőre kivárunk, a szigorító jegybankok és a recessziós félelmek miatt még további eséstől tartunk. Az EURHUF árfolyam a következő hónapban várakozásaink szerint a kialakulni látszó széles új sávban csaponghat, 390 és 415 között, ugyanakkor pozitív impulzusok nélkül a heti közel 1 Ft-os carry ellenére érzékenyen reagálhat a kockázati megingásokra."

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.