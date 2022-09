Raiffeisen: nagyon valószínűnek tűnik egy recesszió az euróövezetben

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban a Raiffeisen Alapkezelő írását olvashatják:

"Szeptember elejére több részvénypiaci pozícionáltsági indikátor is erőteljes pesszimizmust jelzett a piaci szereplők részéről, vélhetően ennek köszönhetően egy kisebb felpattanás bontakozott ki a részvényindexekben. Ez azonban rövid életűnek bizonyult, a hangulat a hónap közepéhez közeledve éles fordulatot vett, összességében pedig komoly eséssel zárták a szeptembert a legfontosabb részvényindexek. A negatív teljesítményhez több tényező járult hozzá.

Egyrészt a világgazdaság növekedési kilátásai nem sok optimizmusra adnak okot: az Euróövezetben nagyon valószínűnek tűnik a közeljövőben egy recesszió az energiaárak elszállása miatt, az Egyesült Államokban sem elhanyagolható a visszaesés kockázata a következő egy évben, a Kínai gazdaság pedig már olyan mértékben lassul, hogy a döntéshozóknak élénkítő lépéseket kellett foganatosítaniuk. Miközben a makrogazdasági elemzők sok helyütt kongatják a vészharangot, a részvénypiaci EPS-várakozásokban nem minden esetben tükröződnek az előttünk álló nehéz időszak potenciális negatív hatásai.

Másrészt az infláció továbbra is nagyon magas a világ legtöbb országában, amit a jegybankok intenzív kamatemelésekkel igyekeznek ellensúlyozni, tovább fékezve ezzel a gazdaságokat. Itt érdemes kiemelni az Egyesült Államokat, ahol az inflációs statisztikák továbbra is nagyon erős árnyomásról árulkodnak, emiatt pedig a Federal Reserve gyakorlatilag kényszerpályán mozog, folytatnia kell gyors monetáris szigorítását, eltiporva ezzel azon piaci reményeket, hogy rövid időn belül véget érhet a nagy monetáris szigor. A kamatemelések és a szeptembertől magasabb fokozatba kapcsoló mennyiségi szigorítás lévén csökkenő piaci likviditás nem kedvezett a kockázatos eszközöknek és a kötvényeknek sem.

A kitartóan magas infláció és az erre adott monetáris politikai reakciók olyannyira dominálták a piaci narratívát szeptemberben, hogy a fejlett piaci kötvényhozamok évtizedes magasságokba emelkedtek. Az USA 10 éves lejáratú államkötvényének hozama például át is lépte a hónap folyamán a 4%-ot, amire legutóbb 2010 nyarán volt példa. A jelentős hozamemelkedés miatt növeltük modellportfóliónkban a nemzetközi kötvény kitettséget.

Ami viszont talán a nominális hozamszintek emelkedésénél is érdekesebb, hogy az amerikai 10 éves – kötvényhozamból és inflációs várakozásokból számolt - előretekintő reálhozam 1,5% fölé ugrott a hónap folyamán, ami már a 2008-as válság körüli időszakban látottakat idézi. Ez már egészen vonzó szintet jelent, így egyre nagyobb a fantázia az USA állampapírjaiban, hiszen hosszú távon immár nem elhanyagolható mértékű reálhozam fixálható be.

A fejlett piaci hozamokhoz hasonlóan a magyar kötvényhozamok is tovább emelkedtek szeptemberben, szintek tekintetében pedig itt is már évtizedes csúcsokról beszélhetünk. Ennek hatására kis mértékben tovább növeltük a hazai kötvény kitettséget a modellportfólióban, ugyanakkor hozzátesszük, hogy a magyar makrogazdasági helyzet (inflációs kilátások, növekedési kilátások, külső és belső egyensúlyi mutatók) tovább romlott, így rövid távon nagy kockázatot és magas volatilitást hordozhat ez az eszközosztály.

Részvénypiaci kitettségek tekintetében érdemes továbbra is némi puskaport szárazon tartani, hiszen a fent említett kockázatok nyomás alatt tarthatják ezt az eszközosztályt. Ugyanakkor a nagy esés egyes papírok esetében jó vételi lehetőséget is jelent, egy ilyen környezetben felértékelődik a részvénykiválasztás és az aktív portfóliókezelés szerepe. Általánosságban véve továbbra is az értékalapú részvénybefektetéseket preferáljuk, emiatt viszonylag magas a nagyobbrészt ilyen típusú részvényekből álló, emellett alacsonyabb árazású hazai, régiós és a fejlődő piacok súlya. Az ingatlan eszközosztályban felvett kitettségünket az emelkedő hozamkörnyezet hatására csökkentettük, ebből finanszíroztuk a magasabb kötvénykitettségünket."

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.