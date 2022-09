Varga Mihály: rekordeladás az új lakossági állampapíroknál

Varga Mihály meglehetősen szűkszavú Facebook-posztot rakott ki pár perce, amelyen arra hívja fel a figyelmet, hogy a tegnaptól vásárolható új lakossági állampapír sorozatok esetében rekordeladást tapasztaltak.

Ahogyan arról mi is beszámoltunk, tegnap indult útnak több új sorozat is: egyrészről már vásárolható a megújított Bónusz Magyar Állampapír, másrészt elérhetőek a 11,75%-os éves fix kamattal indító Prémium Magyar Állampapírok is. Arról, mit kell róluk tudni, melyiket érdemes megvenni, itt írtunk bővebben:

Varga Mihály a posztja alatt továbbá kifejti, hogy az új, 11% feletti kamatozású állampapírok vásárlása miatt, túlterhelés következtében tegnap átmenetileg leállt a Magyar Államkincstár online felülete. A leállást megszüntettük, a rendszer akadálytalanul működik, az állampapírok folyamatosan vásárolhatók - tette hozzá.

A Portfolio is beszámolt arról tegnap, hogy vélhetően a nagy érdeklődés miatt átmenetileg nem volt elérhető a Webkincstár felülete:

Az nem derül ki Varga posztjából, mit jelent pontosan a rekordeladás, ma reggeli, a Kurali Zoltán ÁKK-vezérrel készített interjúnkban Kurali azt mondta, nincsenek konkrét várakozások az új értékesítésekre vonatkozóan, de szeretnének minél több lakossági befektetőt bevonzani az állampapírpiacra.

