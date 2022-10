Még mindig van egy izgalmas befektetési lehetőség Magyarországon a hazai profik szerint

Nem volt könnyű hónap a szeptember a részvény- és kötvénypiacokon sem, a hazai befektetési szakemberek azonban továbbra is kitartanak a múlt hónapban már bemutatott befektetési lehetőség mellett. A modellportfóliókban a kötvények és pénzpiaci eszközök aránya tovább nőtt, miközben az alternatív befektetéseket fokozatosan építik le a profik.

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló modellportfóliót. Az ajánlók a szeptemberi helyzetnek megfelelően készültek el, a felmérésünkben kilenc alapkezelő szerepeltette magát. A portfólió-ajánlókat a következő cégek bocsátották rendelkezésünkre: Aegon Alapkezelő, Accorde Alapkezelő, MKB Alapkezelő, Eurizon Asset Management, Equilor Alapkezelő, KBC Asset Management, Hold Alapkezelő, Raiffeisen Alapkezelő, OTP Alapkezelő.

Borús hónap volt a szeptember

Borús hónapot zártak a piacok részvény- és kötvényfronton is szeptemberben. A Portfolio-nak küldött portfólió-ajánlókban a hazai portfóliómenedzserek közül többen is megjegyzik, hogy a szakma szerint az összes hónap közül a szeptemberi jár átlagosan a legrosszabb hozamokkal, és ez most sem volt másképp.

Nem segít a részvénypiacok helyzetén, hogy a Federal Reserve 75 bázisponttal emelte a kamatokat a szeptemberi ülésén, ami várható volt, viszont Jerome Powell kommentárja elvette a befektetők kedvét. A jegybankár elmondta, hogy mindent meg fognak tenni annak érdekében, hogy letörjék az inflációt, ami további agresszív kamatemeléseket jelenthet.

Van azonban valami, ami nem változott: továbbra is a rövid futamidejű devizás kötvényekben látják a legjobb befektetési lehetőséget most sokan. A külföldi kamatemelések következtében csökkent az euró és a forint közötti kamatkülönbözet, így még a korábbiaknál is jobban preferálják a magyar kötvényeket, hiszen már akár 13%-ot is megkereshetünk kockázatmentesen – írja az egyik szakember havi összefoglalójában. Azt azonban érdemes hangsúlyozni, hogy lakossági befektetőként a fenti lehetőséget leginkább csak befektetési alapokon keresztül lehet megjátszani, mivel devizafedezeti ügyleteket javarészt az intézményi szereplők tudnak kötni.

A hazai szakértők többnyire egyetértenek abban, hogy egy recessziós környezetben a fejlett piaci kötvények menedékeszköz szerepe felerősödhet, megnövelve irántuk a keresletet. Rövid távú kitekintésben az erősen túladottá vált részvénypiacokon kisebb pozitív impulzusok hozhatnak ugyan átmeneti medvepiaci emelkedést, de a gyengülő konjunktúrakilátások miatt célszerű az óvatos portfólió tartása, magas cash és alacsony részvényaránnyal.

Likviditás és kötvények

Miközben a részvénybefektetések súlya nagyjából változatlan maradt az előző hónapi allokációhoz képest, tovább folytatták a mostani modellportfóliók kialakításában az alternatív befektetések súlyának csökkentését a portfóliómenedzserek, mindegyik alkategóriában csökkent a kitettség. Mindeközben a kötvénybefektetések és a pénzpiaci eszközök jelentősen megugrottak még augusztushoz képest is, elsősorban a pénzpiaci likvidebb befektetésekben és a nemzetközi kötvényekben látnak most nagyobb fantáziát a magyar szakértők.

A mintaportfóliókon belül továbbra is tartják jelentős előnyüket a hazai kötvények, ezeket csak jóval lemaradva követik a második helyen a pénzpiaci befektetések, majd a nemzetközi kötvények. A részvények több kategóriája is csak a sor végén kullog.

Szeptemberben már 40%-ra ugrott a kötvénybefektetések modellportfólión belüli aránya, folyamatos csúcsokat döntve az utóbbi hónapokban. Mindeközben az alternatív befektetések súlya tovább csökkent, szeptember végén már csak 24%-ot tett ki.

A pontosabb kép miatt érdemes elolvasni az alapkezelők egyedi portfólió ajánlóit is, amelyben részletesen is kifejtik véleményüket az aktuális piaci helyzetről. Az egyes ajánlókat az alábbi linkeken közvetlenül is elérheti:

A portfólió-ajánlók célja, hogy iránymutatást nyújtsanak a Portfolio olvasóinak, milyen tényezőket érdemes fontolóra venni egy közepes kockázatvállalású, hosszú távú portfólió összeállításakor. A portfóliók így csupán tájékoztató jellegűek, és nem tükrözik feltétlenül az alapkezelők saját befektetési stratégiáit.

Címlapkép: Getty Images