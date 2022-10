Új akvizíciós lehetőségek, új nagy megrendelések - Felülmúlhatja a várakozásokat idén a Gloster

Hozta az elemzői várakozásokat a Gloster és a társaság jövője is ígéretes a romló nemzetközi hangulat ellenére – ez volt a legfőbb üzenete a Gloster online Befektetői Klubjának, melyet tegnap tartott a BÉT Xtend kategóriában lévő vállalat. Az élő közvetítésen szó volt még a Gloster fejlődési lehetőségeiről, terveiről és stratégiájáról is, illetve a féléves pénzügyi eredményeket is elemezték.

A nemzetközi szoftverfejlesztési üzletág árbevétele meghaladta az előzetes elemzői várakozásokat, az üzletág az autógyártás digitalizációs trendjét követi - mondta el Sághy Balázs, az Equilor senior elemzője. A társaság működésében a chiphiány és a globális ellátási láncok okozta problémák várhatóan 2023-ra enyhülnek. Az elemző szerint az intelligens épületek üzletág is komoly növekedés előtt állhat, mivel a Gloster napelem és hőszivattyú telepítési kompetenciát épített ki.

Összességében Sághy Balázs elmondta, hogy az IT szektor nem nagy energiaigényű, így nem súlyosan érintett a válságban, de a bérnövekedés, ár-bér spirál, infláció, forint gyengülés hatással lehet a Gloster eredményére is. A vonatkozó sajtóközlemény szerint a társaság azonban felkészült erre, hiszen az árbevételének már 70 százaléka euró alapú bevétel és a társaság célja tovább növelni azt, hogy így kiküszöbölhetőek legyenek a forint gyengülésének hatásai.

A Gloster vezetését hitelesnek, meggyőzőnek látták a befektetési döntésüket megelőzően a tárgyalási folyamatok során is, a tervek végrehajtásra kerülnek és jövőbe látóak - mondta el egyebek mellett Oszkó Péter, intézményi befektető, az OXO Technologies igazgatóságának elnöke. Fontos tényezőként emelték ki a több lábon állást és a kialakult környezetre való rugalmas reagálás lehetőségét, emellett fontosnak tartották az is, hogy a Gloster nyit az export piacok felé, ugyanis az export bevételek folyamatosan tudnak növekedni, ez pedig még tovább dinamizálhatja a fejlődést és a cég felértékelődését. Oszkó Péter összességében elmondta, hogy a társaság azokkal a képességekkel rendelkezik, amelyeknek meg kell lennie ahhoz, hogy stabilan az OXO Holding befektetői portfoliójában tartsák, ezért a későbbiekben is a társasággal szeretnének maradni.

A világ vállalatainak 80 százaléka tervez valamilyen informatikai bővítést a sajtóközlemény szerint, ez látszik a társaság eredményeiben is, hiszen több, mint 1, 1 milliárd forintos nyitott rendelésállománnyal zárt 2022 június végével - mondta el Szekeres Viktor alapító, a Gloster igazgatóságának elnöke.

Megjegyezték még a befektetői klubon, hogy Európában elindult az a folyamat, amelynek során a drága IT szakembereket az olcsóbb, keleti területről érkező, kiszervezett informatikai szakemberekkel váltják ki, ez jó növekedési lehetőséget jelenthet a Gloster csoport számára. A társaság alapítója elmondta: a Gartner 11,8 %-os növekedést vár 2023-ra a globális szoftveripar területén és ezt a trendet a Gloster is érzékeli, hiszen a nagy ügyfelekkel – így a BMW-vel, Audival - már most a 2024-25 projektekről folynak tárgyalások.

Az elnök szerint

a Gloster teljesíteni fogja az idei elemzői várakozásokat és még akár felül is teljesítheti azokat,

ez azonban az egyelőre előre pontosan nem vetíthető bizonytalan gazdasági környezet függvénye. A társaság előtt állnak új akvizíciós lehetőségek, új nagy megrendelések, amelyek – éppen a chiphiány és a szállítási nehézségek miatt - nem biztos, hogy ebben az évben realizálódnak, hanem áttolódhatnak a következő évre.

Szekeres kiemelte, hogy a Gloster az előtte álló akvizíciókat saját forrásból tudja finanszírozni és legfeljebb kisebb összegű zártkörű tőkeemelésekre lehet szükség, így a társaság nem kiszolgáltatott a magas kamatozású banki hiteleknek. 2025-re a menedzsment várakozásai szerint 40 százalék lesz az export értékesítési aránya, amely jelentős növekedés a jelenlegi 1/3-os arányhoz képest.

Ezt két módon fogjuk elérni, egyrészt a jövő tavaszra tervezett német értékesítési iroda megnyitásával, ahol a sales kollégák már közvetlenül a DAH régióból fogják behozni a nagy német szoftverfejlesztési projekteket, így köztes közvetítő nélkül, közvetlenül a felhasználónak fogunk tudni dolgozni.

Másrészt ehhez a stratégiához építjük a kapacitásainkat is, hamarosan nyitjuk a pécsi irodánkat és már folyamatban van a veszprémi iroda indítása is. Itt az a stratégiánk, hogy egyetemek mellé települünk be és itt igyekszünk megnyerni magunknak a környék legjobb szakembereit azért, hogy ők helyezkedjenek el nálunk és vegyenek részet ezeknek a nagy nemzetközi projekteknek a megvalósításában.” – mondta Szekeres Viktor.

A Gloster részvénye a befektetői klubot követő kereskedési napon már 4,9 százalékos pluszban van.

