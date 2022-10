A világtörténelem legnagyobb összeomlása jön a híres üzletember szerint

Az orosz-ukrán háborúnak és a ránk leselkedő energiaválságnak, a koronavírus-helyzet kínai alakulásának és az ingatlanpiaci nehézségeknek, a világszerte elharapódzó inflációnak és a jegybankok sorozatos kamatemeléseinek, illetve az egyre reálisabb recessziós félelmeknek köszönhetően kimondottan rossz évük van eddig a tőzsdéknek, és egyáltalán nem biztos, hogy az eddig látott esésekkel már elértük az "alját" a piacokon. Több híres guru és befektetési szakértő is megfogalmazta már véleményét a kilátásokkal kapcsolatban, a nagy volumenű megmondásaitól hirhedt Robert Kiyosaki is állást foglalt nemrég: az üzletember tulajdonképpen megismételte a szinte pontosan egy éve tett jóslatát, miszerint a világtörténelem legnagyobb összeomlásával nézünk szembe, a farkaskiáltás mellett konkrét befektetési tanácsokat is adott a guru.

Soha nem látott összeomlás jöhet?

A bevezetőben is említett okoknál fogva 2022 egyelőre korántsem a tőzsdék éve, ahogy azt a lenti, vezető amerikai tőzsdeindexek idei teljesítményét ábrázoló grafikonból is láthatjuk.

A széles körben ismert, befektetői hozzáállásra és pszichológiára fókuszáló "Rich Dad Poor Dad" szerzője, Robert Kiyosaki már korábban, szinte napra pontosan egy éve is kongatta a vészharangot, a guru most is kihangsúlyozta, hogy a jelenlegi visszaesés kifejezetten súlyos lehet.

Ez lesz a világtörténelem legnagyobb összeomlása, soha nem volt még ennyire felpumpálva a (globális) adósság

- fogalmazott a pénzember a Kitco Newsnak adott interjújában, hozzátéve: "Bármi, amit ki lehet nyomtatni, például egy részvény, egy kötvény vagy egy dollár, azt én nem akarom" - ez azonban nem azt jelenti, hogy ne fektetne semmibe az üzletember.

Kiyosaki kifejezetten aktív a közösségi médiafelületeken, szinte napi rendszerességgel posztol a Twitteren - a legutóbbi sok megosztást és kedvelést elért kiírásával le is lőjjük a poént, a guru ugyanis a jelenlegi bizonytalan helyzetben ha nem is a részvénypiacon, de remek vételi lehtőséget lát, mégpedig a nemesfémek és a kriptovaluták esetében.

BUYING OPPORTUNITY: if FED continues raising interest rates US $ will get stronger causing gold, silver & Bitcoin prices to go lower. BUY more. When FED pivots and drops interest rates as England just did you will smile while others cry. Take care {:url} — therealkiyosaki (@theRealKiyosaki) October 2, 2022

Csilloghatnak a nemesfémek

A nemesfémek - különösen az arany és az ezüst - népszerű termékek lehetnek és fedezetet jelenthetnek az infláció és a bizonytalanságok ellen, legalábbis a klasszikus vélekedés szerint, a mögöttes logika alapján ugyanis ezeket a termékeket a fiat pénzekkel ellentétben nem lehet csak úgy a "semmiből kinyomtatni", ennél fogva értéküket nagyrészt nem befolyásolják a világ gazdasági eseményei. A jelek szerint így gondolkozik Kiyosaki is, a Kitco Newsnak adott interjúban is arany és ezüst vásárlására biztatta a nagyérdeműt.

Az idei év árfolyamalakulásait tekintve bár nem mondható el, hogy biztos menedékül szolgáltak volna a nemesfémek a befektetők számára, az arany árfolyama 2022-ben azonban "mindössze" mintegy 6,5 százalékkal csökkent a vezető tengerentúli részvényindexek 17-28 százalékos eséséhez képest. A sárga nemesfémmel kapcsolatban egy másik befektetői guru, Jim Rickards véleményét osztja Kiyosaki, aki egyszer azt jósolta, hogy az arany ára unciánként 15 000 dollárig fog emelkedni.

Tetszenek a számai. Szerintem a 15 000 dollár nem kizárt az arany esetében

- mondja Kiyosaki.

Az ezüst árfolyama viszont jelentősen megsínylette az idei évet, a napokban látott spekulatív rali ellenére is 12,6 százalékos mínuszban van a jegyzés.

Az ezüst (jegyzése) 3-5 évig 20 dolláron marad, majd 100 és 500 dollár közé emelkedik

- fogalmazott a kilátásaival kapcsolatban egy tweetben a guru, hozzátéve, hogy az arannyal ellentétben "mindenki megengedheti magának az ezüstöt".

TIME FOR POOR TO GET RICH. Stocks, bonds, mutual funds, ETF & Real Estate crashing. As PREDICTED Middle class being wiped out. Silver moving sidewards. Silver to stay at $20 for 3-5 years, then climb to $100 to $500. Everyone can afford silver even poor. Accumulate silver now. {:url} — therealkiyosaki (@theRealKiyosaki) September 13, 2022

Bár sokféleképpen lehet kitettséget szerezni az aranyban és ezüstben, például nemesfém-bányász vállalatok részvényeinek megvásárlásával, vagy akár tematikus tőzsdén jegyzett befektetési alapok (ETF) vételével is - Kiyosaki ezzel ellenben csak közvetlenül magát a fémet vásárolja. Még az év elején azt tweetelte, hogy csak a "valódi arany- és ezüstérmékek" érdeklik, nemrég pedig úgy fogalmazott, hogy

egyetlen okból vesz aranyat és ezüstöt: ha kényszerhelyzetbe kerül, akkor ezeket bárhol a világon elkölthesse.

A bitcoin az új arany?

A legelvetemültebb kriptofanatikusok szerint a bitcoin "az új arany", holott ez a feltételezés az eddigi tőzsdei esések során még nem állta meg a helyét. Kiyosaki is kedveli a piaci méretét tekintve legjelentősebb kriptovalutát, aminek árfolyama az elmúlt években elképesztően volatilisan alakult. Az interjúban Kiyosaki megosztotta a történetet, hogyan szállt be a sztoriba az egyik lejtmenet során.

"Amikor a bitcoin először elérte a 20 000 dollárt, akkor elkezdtem figyelni, de (a jegyzés) ismét beesett" - mondja.

Amikor aztán fordult a befektetői hangulat és ismét elérte a 6000 dollárt, akkor vettem belőle hatvanat

A bitcoin jegyzése tavaly novemberben érte el a 68 990 dolláros csúcsot, ma azonban egy kriptovalutával mindössze 20 000 dollár körül kereskednek, ez több mint 70 százalékos visszaesést jelent a csúcshoz képest, de még mindig jóval a Kiyosaki által fizetett árfolyam felett van. A jövőre nézve optimista a guru a blokklánc-technológiát illetően, és készen áll arra, hogy a saját megfogalmazása szerint újra megvegye az alját" az esésnek

- 1000 dollár körüli szintre várja az alját a guru, itt tervez nagy értékben vásárolni.

+1: Élelmiszer

Az élelmiszerárak világszerte emelkednek az ellátási láncokat érő nehézségek közepette, ez Kiyosaki szerint is egy olyan terület, amire a befektetőknek érdemes odafigyelniük. A jelenlegi inflációs környezetben szerinte "a legjobb befektetés most a tonhalkonzervek és a sült bab", tweetelte még júniusban, hozzátéve, hogy

az aranyat, ezüstöt és bitcoint nem lehet megenni", de a tonhalat és a babot igen.

Best INVESTMENT: Cans of Tuna Fish. Inflation about to take off. Best investments are cans of tuna & baked beans. You cant eat gold, silver, or Bitcoin. You can eat cans of tuna and baked beans. Food most important. Starvation next problem. Invest in the solution. Take care. {:url} — therealkiyosaki (@theRealKiyosaki) June 13, 2022

Címlapkép: Matt Carasella/Patrick McMullan via Getty Images