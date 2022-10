Biztos befutók és titkos favoritok – indul az őszi aukciós nagyüzem

A következő hetekben idehaza is magasabb fokozatba kapcsol az őszi aukciós szezon; színre lépnek a legnagyobb házak is – derül ki a műtárgy.com összefoglalójából.

A nemzetközi feszültség növekedése, a gazdasági válságjelenségek hatással vannak a műkereskedelemre is; a globális piac a második félévben a legjobb esetben is szinten tartással számol, de nem zárható ki a visszaesés sem. Az eddig lezajlott őszi nemzetközi aukciók alapján ugyanakkor nem kell kongatni a vészharangot; hamarosan kiderül, menyire igaz ez a hazai piacra is. Fizetőképes keresletben egyelőre vélhetően nálunk sem lesz hiány, a gondot első körben inkább a potenciális beadók elbizonytalanodása okozhatja. Az októberi kínálat inkább átlagosnak mondható, de lehet, hogy a házak már a nálunk hagyományosan legerősebbnek számító téli aukciókra tartalékolnak.

A Fischer Emil kerámiagyárában készült szecessziós kulacs a Pálinkás Béla által tervezett dekorral 100 ezer forintról indul a BÁV online árverésén. Forrás: BÁV

Időrendi sorrendben haladva, egy már zajló, október 9-én záruló online árveréssel kezdünk, melyen a BÁV kínál kedvező árú, azaz zömmel az alacsonyabb árszegmensbe tartozó alkotásokat. A kínálat megjeleníti a ház teljes műfaji palettáját a festményektől kezdve az ékszereken át a műtárgyakig, bútorokig. A legnagyobb várakozás – néhány ékszer mellett – egy-egy Czóbel Béla és Kontuly Béla-csendélet, illetve egy Pálinkás Béla által tervezett szecessziós kulacs szereplését előzi meg; e tételek kikiáltási ára 1,2 millió, 480 ezer, illetve 100 ezer forint.

Az aukciós naptárban szerepel a WOP Galéria (Works on Papers) rendezvénye is, ennek tételeit azonban fix áron lehet megvásárolni október 11-ig. A kínálatban Nádler István és Konok Tamás 3,8 illetve 1,55 millió forintért megszerezhető egyedi munkái mellett három komplett mappára hívjuk fel a figyelmet: Nicolas Schöffer 1987-es varigráfiáit és Klimó Károly idei litográfiáit 1,2 millió, Zalavári József tavalyi szitanyomatait pedig 850 ezer forintért lehet megvásárolni.

A Műgyűjtők Háza október 12-én már a 245. árverését tartja. A legmagasabb árról, 205 ezer forintról Kádár György absztrakt olajképe indul, de a tételek túlnyomó többsége várhatóan néhány tízezer forintért megszerezhető lesz. A kínálatból kiemelünk még két, Gyarmathy Tihamér hagyatékából származó kisméretű egyedi munkát, melyekre egy tételben, 55 ezer forintról indulhat a licit. Az árverés teljes anyaga itt tekinthető meg.

Czóbel Béla Párizsi Szajna-part című festménye 46 millió forintos kikiáltási árral szerepel a Kieselbach Galéria aukcióján. Forrás: Kieselbach Galéria

A Kieselbach Galéria október 14-én rendezi őszi árverését. A legmagasabb ársávban nincs meglepetés: Vaszary János, Czóbel Béla, Aba-Novák Vilmos, Kontuly Béla és Patkó Károly munkáit kínálják, 32 és 60 millió forint közötti induló árakon. Klie Zoltán és Czene Béla árai a közelmúltban szintet léptek, Czene esetében ehhez az éppen a Kieselbach Galériában idén rendezett életmű-kiállítás is hozzájárult. Klie 1935-ben született Fantasztikus táj című művét, amitől alkotója csak évtizedekkel később vált meg, 44 millió forintról, míg Czene korai korszakának egyik főművét, a Paris ítélete című 1936-os olajképet 17 millióról indítják. Ezen az aukción kerül kalapács alá az idén elhunyt üzletember, Alexander Brody gyűjteményének számos darabja, köztük Rippl-Rónai József, Berény Róbert, Batthyány Gyula, Vaszary János, Vaszkó Ödön és Korniss Dezső több munkája is. A nagyon ismert és keresett művészek mellett a galéria ezúttal is kínál igen kvalitásos alkotásokat csaknem elfeledett vagy inkább csak szakmai körökben ismert művészektől; így többek között a XX. század első felében működött Domián Árpád, Barzó Endre és Karikás Ilona műveit is több millió forintos kikiáltási árral viszik kalapács alá. Igazi kuriózum a XX. század első fele egyik legismertebb kínai képzőművésze, Qi Baishi fametszetének felbukkanása. Az alkotásért, amit az 1950-es években egy magyar politikus kapott ajándékba a művésztől, 900 ezer forinton kezdődhet a licit.

Patkó Károly Patakparton című 1928-as olajképét 32 millió forinton indítják a Kieselbach Galéria árverésén. Forrás: Kieselbach Galéria

Ugyancsak október 14-én zárja aukcióját az Online Art Galéria, kínálatában néhány százezer forintról induló XIX-XX. századi festményekkel. Szántó Piroska 420 ezer forinton kezdő Pléhkrisztusa mellett egy kortárs alkotást, Lakner László Rózsák című ismert rézkarcát emeljük ki; utóbbi munka 260 ezres induló árat kapott.

Nívós grafikai anyagot kínál a Régikönyvek.hu október 16-ig tartó online árverése, melyen a legkeresettebb hazai kortárs művészek, így többek között Keserü Ilona, Maurer Dóra, Bak Imre, Konok Tamás, Lantos Ferenc, Nádler István sokszorosított munkáira is lehet licitálni, rendszerint a 100 és 300 ezer forint közötti sávból indulva.

Rippl-Rónai József: Somssich gróf portréja a Virág Judit Galéria árverésének legdrágább tétele lehet; kikiáltási ára 100 millió forint. Forrás: műtárgy.com

A Magyar Festészet Napján, október 18-án tartja 70. árverését a Virág Judit Galéria. Az anyagot Rippl-Rónai József, Gulácsy Lajos, Patkó Károly, Tihanyi Lajos és Vaszary János neve fémjelzi; az ő munkáik egy része egyetlen gyűjteményből, a közelmúltban elhunyt Kornai Péter kollekciójából származik. Ennek darabja volt az árverés legmagasabb áron, 100 millió forinton induló tétele, Rippl-Rónai 1910 körül született portréja is gyűjtőjéről és barátjáról, Somssich Gézáról. Ugyanezen kollekcióból származik Vaszary János kimagasló kvalitású akvarellje, a Díva kék pamlagon (induló ára 12 millió forint), míg Vaszary egy másik műve, a San Domenico hotel kertje Taorminában (kezdő ára 40 millió forint) évtizedekig egy svájci magángyűjteményben rejtőzött. Vaszary-alkotás lesz az árverés záró tétele is; a művész párizsi korszakából származó olaj virágcsendélet 36 millió forinton kezd. 17 év után árverezi újra a Virág Judit Galéria Tihanyi Lajos Párizsi táj című 1925-ös avantgárd festményét, ami 2005-ben 19 millió forintért kelt el és most 24 millió forintról indul. Patkó Károly római ösztöndíjas évei alatt egész Itáliát bejárta; ott született művei közül kerül most kalapács alá a Lerici (Vitorlások Lericiben) című, 1929 körül készült olajtempera kép, melyre 26 millió forintról indulva várják a liciteket. Nagy érdeklődésre tarthatnak számot Gulácsy Lajos grafikái is, melyek az említett Kornai-gyűjteményből kerültek az aukcióra. Az árverés valamennyi tétele itt tekinthető meg.

Gulácsy Lajos Kalapos nő című 1914-es rajzára 7,5 millió forintról indulhat a licit a Virág Judit Galéria árverésén. Forrás: műtárgy.com

Október 19-én Indián nyár címmel tartja közel 200, zömmel XX. századi és kortárs munkát felvonultató aukcióját a Pintér Aukciósház. Különlegességnek számít a kínálatban Gross-Bettelheim Jolán 1,6 millió forintról induló pasztellje, illetve a nemrég elhunyt Méhes László korai, cím nélküli, vegyes technikájú, 1,4 millió forinton kezdő akt-részlete.

A Bodó Galéria október 20-i őszi aukcióján tucatnyi munka is hétszámjegyű kikiáltási árat kapott. XIX. és XX. századi, valamint kortárs alkotóik, köztük ifj. Markó Károly, Nagy Oszkár, Scheiber Hugó, Hencze Tamás és ef Zámbó István nagy piaci keresletnek örvendenek. A legmagasabb árról, 5,5 millió forintról egy húsz éve készült, cím nélküli Nádler István-olajképet indít a ház.

