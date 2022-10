Mozgásba lendültek a hackerek: több mint félmilliárd dollár tűnt el a kriptotérből

A Binance csütörtökön késő este közölte, hogy egy, a BNB tokenhez kapcsolódó ún. cross-chain hidat "törtek át" a hackerek, ami lehetővé tette a számukra, hogy levigyék a tokeneket a hálózatról; a cross-chain hidak olyan eszközök, amelyek lehetővé teszik a tokenek átvitelét az egyik blokkláncról a másikra.

A BNB Chain-t, ami eredetileg Binance Chain néven volt ismert, a Binance 2019-ben fejlesztette ki, más blokkláncokhoz hasonlóan ez is rendelkezik egy natív, BNB nevű tokennel, amellyel kereskedni lehet, illetve amelyet játékokban és más alkalmazásokban lehet használni.

A vállalat közölte, hogy a hálózati validátorokkal - a blokkláncon tranzakciókat megerősítő és jóváhagyó személyekkel - együttműködve szüneteltette az új blokkok létrehozását a rendszerben és felfüggesztette a tranzakciók feldolgozását, amíg egy fejlesztői csapat kivizsgálja a hackertámadást.

"A cross-chain hidat, a BSC Token Hubot ért támadás miatt új BNB tokenek kerültek a rendszerbe. Megkértünk minden validálót, hogy ideiglenesen függessze fel a BSC-t" - közölte Changpeng Zhao, a Binance vezérigazgatója csütörtök este egy tweetben. Kiemelte:

A problémát mostanra sikerült megfékezni. Az önök pénzeszközei biztonságban vannak. Elnézést kérünk a kellemetlenségekért, és további frissítéseket fogunk eszközölni

A BNB Chain azóta újraindította működését.

An exploit on a cross-chain bridge, BSC Token Hub, resulted in extra BNB. We have asked all validators to temporarily suspend BSC. The issue is contained now. Your funds are safe. We apologize for the inconvenience and will provide further updates accordingly. {:url}