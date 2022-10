Gyülekeznek a viharfelhők a világ második legnagyobb gazdasága felett – Mégis miért éri meg itt befektetni?

2019 után a Fidelity ismét megrendezte az ázsiai befektetésekre fókuszáló eseményét, az Asia Roadshow-t, az előadások és a panelbeszélgetések fókuszában Ázsia „újragondolása” állt. A konferencia házigazdája Al-Hilal István, a Közép- és Kelet-Európai üzletág értékesítési vezetője volt, az előadásokon többek között szó volt a világ második legnagyobb gazdaságának rövid távú kihívásairól, illetve hosszú távú befektetési lehetőségeiről is, de a gazdaság motorjának számító fogyasztói szokások várható alakulásáról is értekeztek a szakértők, illetve a saját, ázsiai piacon gyakorolt befektetési stratégiáját és filozófiáját is bemutatta a Fidelity portfóliómenedzsere.

Lehetnek bizonytalanságok, de ez nem számít hosszú távon Az első előadást a közel 20 éve a Fidelity-nél dolgozó Nitin Bajaj tartotta, a szakember elsősorban a befektetési filozófiájáról és stratégiájáról beszélt a kis kapitalizációjú ázsiai vállalatok részvényeit tömörítő befektetési alap vezető portfóliómenedzserként. Előadása első perceiben kiemelte alapvető filozófiáját, miszerint az értékük alapján árazott befektetések (value) hosszú távon felülteljesítik a növekedési potenciáljaik alapján árazott (growth) lehetőségeket, legalábbis az ázsiai régióban ez volt a helyzet az elmúlt bő 25 év távlatában. Forrás: Fidelity Befektetési stratégia tekintetében Warren Buffett hozzáállása köszönt vissza Bajaj szavaiból - saját elmondása szerint a szakember ritkán foglalkozik a makrokörnyezettel és nem elsősorban iparágakban gondolkozik, hanem vállalatspecifikusan keresi a legérdekesebb befektetési lehetőségeket, és nem részvényekben, hanem vállalatokban gondolkozik. Az alapnál elsősorban olyan tőzsdén jegyzett cégeket keresnek, amik a növekedési szakaszukban már elérték azt a biztonságosnak nevezhető állapotot, amikor stabilan termelnek profitot és honorálják a befektetői bizalmat osztalékkal, ráadásul már több éve. Kínával és úgy általában a keleti régióval kapcsolatban számos általános makrogazdasági bizonytalanságot lehet felsorolni, például lehet gondolni a lassuló ütemű GDP-növekedésre, a zéró-covid politika okozta széleskörű zárlatokra, az ingatlanpiaci bizonytalanságokra és a szabályozói környezet bizonytalanságára – elsősorban ezeknek köszönhetően Bajaj szerint sosem volt még olyan rossz a térség befektetői megítélése, mint napjainkban, utoljára talán 2000-ben, a dotcom-lufi kipukkanása idején látott ilyen éles elfordulást a befektetői közösség részéről, igaz, akkor az amerikai piacról „menekültek” az emberek. Egy ilyen környezetben és az idei részvénypiaci esést követően kifejezetten alacsonyak az értékeltségek a Bajaj által kiszemelt vállalatoknál, a szakember azonban ezt a helyzetet inkább lehetőségként éli meg, semmint tragédiaként, megfogalmazása szerint ugyanis a piac előbb-utóbb rá fog jönni, hogy a stabil hátterű, sok ideje velünk lévő és vélhetően több évtizedig velünk maradó, alapvető termékeket gyártó cégek alul vannak értékelve a jelenlegi környezetben, és amíg ez a helyzet fennáll, addig egyre nagyobb kitettséget tud szerezni ezekben a vállalatokban Bajaj alapja. Nem a koronavírus-járvány kirobbanásakor trendivé vált, masszívan veszteséges vállalkozásokra kell itt gondolni a portfóliómenedzser szerint, hanem olyan cégekre, akik például az ázsiai régió tésztaellátásában (noodles) töltenek be vezető szerepet, vagy akik csirkéket tenyésztenek a farmokon, de használtfurgon-kölcsönző cégről is sztorizott a szakember, ahol a hozzáértés fontosságát emelte ki (nem részvény, hanem vállalat!). Részletesen bemutatta mintegy zárásként a befektetési filozófiájának gyakorlati megvalósulását Bajaj: a példában egy olyan cégről beszélt, ami a régióban legnagyobb szereplőként biztosít IT-megoldásokhoz infrastruktúrát és összeszerelést, gyakorlatilag márkafüggetlenül tudják végezni tevékenységüket már évtizedek óta és folyamatosan nő a vállalatnál a bevétel és a profit. A kifejezetten alacsony értékeltségre felfigyelve már 2015 októberében elkezdte vásárolni az alap a részvényt, 2020 végéig azonban kisebb kilengések mellett oldalazott az árfolyam, ekkor viszont (Bajaj megfogalmazása szerint) a piac is észrevette, hogy olcsó a papír és a jegyzés hirtelen megduplázódott. Lényeg a lényeg: aki ezt a filozófiát követi, annak fel kell arra készülnie fejben, hogy akár hosszú évekig is nem lesz igaza, de ha valóban a fenti karakterisztikákkal rendelkező vállalat részvényébe fektetett, akkor előbb-utóbb bejöhet a számítása a szakember szerint. Forrás: Fidelity A fogyasztói szokások alakulása teremthet jó befektetési lehetőséget A Fidelity Roadshow második budapesti előadásán Himalee Bahl, a 22 éves pénzügyi tapasztalattal rendelkező befektetési igazgatóhelyettes beszélt. A szakember az előadását elsősorban az ázsiai fogyasztói szokások alakulására hegyezte ki, kollégájához képest tehát egy szélesebb körű, makrogazdasági „big picture” szemlélet mentén értekezett a kínai befektetési kilátásokról. Bahl elmondása szerint több tényező is fűti az ázsiai régió fogyasztásának dinamikus fejlődését, többek között ezek: a középosztály gyarapodása és ezzel együtt a nagyobb vásárlóerő kialakulása,

a kiaknázatlanság (under-penetration) egyes szolgáltatások piacán,

a technológiai fejlődés adta lehetőségek,

a hazai innováció térnyerése és

Ahogy a lenti ábrán is látszik, a rendelkezésre álló jövedelem 2005 óta ugrásszerűen nőtt Kínában, az előrejelzések szerint 2030-ra az évi több mint 10 ezer dollár disposable income-al rendelkező lakosok száma a 2020 előtti szinthez képest több mint megduplázódhat. Forrás: Fidelity A kiaknázatlanság kérdéskörében két példát is hozott Bahl: a nyugati országokban kifejezetten hangsúlyos lakásberendezési kiadások még alacsonyan alakulnak az ázsiai régióban egy főre levetítve, ez vélhetően egy olyan terület tehát, ahova az egyre jelentősebb rendelkezésre álló jövedelem áramolhat a jövőben. Emellett a pénzügyi lefedettség területén is van tere a fejlődésnek, a hitelkártyával és hitellel rendelkezők lakossági aránya ugyanis jelentősen elmarad még Kínában és az ázsiai országokban a „nyugati normától". Forrás: Fidelity A technológiai fejlődés tekintetében a koronavírus (fogyasztói szempontból) kedvező hatását emelte ki a szakember, a lezárások miatt ugyanis előtérbe került az e-kereskedelem lehetősége, és miután az emberek nagy mértékben átálltak erre a rendszerre, Bahl megfogalmazása szerint „innen nincs visszaút", nem fognak visszaalakulni a preferenciák a fizikai üzletek irányába. Ez párosul a hazai innováció térnyerésével, egy 2022 januári elemzés alapján ugyanis a kínai fogyasztók döntő többsége (72 százalék) a hazai márkákat részesítik előnyben a külföldiekkel szemben. A kedvező mechanizmusok tárgyalása után a rövid távú bizonytalansági tényezőkről is beszélt a Fidelity szakértője. Bár a világ szinte minden országa rég nem látott inflációval küzd, az ázsiai régióban a fogyasztói kosarak korántsem drágulnak olyan jelentős mértékben, mint például az Egyesült Államokban – mutatott rá Bahl. Emellett a csökkenő ütemű gazdasági növekedést, az ingatlanpiaci bizonytalanságokat, a szabályozói környezet alakulását és a növekvő geopolitikai kockázatokat is röviden érintette a szakember. Ezeket a tényezőket a helyükön kezelve és a kilátásokat alakító szerepüket nem elbagatellizálva a fogyasztói szokások alakulása jó befektetési lehetőséget teremt Kínában Bahl szerint, ezt mi sem támasztja jobban alá, mint az a tény, hogy Kínáé az egyik leggyorsabban növekvő és legnagyobb fogyasztói piac a világon, aminek mérete 2030-ra megközelítheti a 2019-es amerikai szintet. Forrás: Fidelity