Hiába csökken az orosz behozatal, két éves csúcson az európai olajimport

A legfrissebb adatok tükrében jól halad a nyersolajimport diverzifikálása Európában a Moszkva elleni szankciók életbe lépése előtt, miután a múlt hónapban az orosz behozatali arány csökkenése mellett is nőtt az összesített import.

A Vortexa olajpiaci elemzőcég adatai szerint Törökországot nem számítva a kontinensre szeptemberben több mint napi 8,46 millió hordóra ugrott a nyersolaj importja, ami

2020 januárja óta a legmagasabb havi mennyiség.

Oroszország továbbra is a legnagyobb nyersolajszállítója Európának, az országból származó import aránya azonban a múlt hónapban 21 százalékra esett vissza, szemben a 2021-es 34 százalékos átlaggal.

Európa szeptemberben naponta mintegy 1,78 millió hordó orosz nyersolajat importált, ami kisebb növekedést jelent az előző havi napi 1,69 millió hordóhoz képest, amikor a szállítások 2016 eleje óta a legalacsonyabb szintre zuhantak - derül ki a Vortexa adataiból. Ugyanakkor Európa nem Oroszországból származó olajimportja idén folyamatosan emelkedik, a legfrissebb adatok szerint 2016 óta nem volt ilyen jelentős mértékű a nem-orosz olajbehozatal.

Az Európába érkező nyersolaj nagy részét az Afrikából érkező rakományok adták Líbiával az élen, ezek a szeptemberi behozatal 37 százalékát tették ki. Emellett a Közel-Keletről érkező import 2019 májusa óta a legmagasabban alakult, míg az Egyesült Államokból érkező behozatal január óta a legalacsonyabb volt.

Nem csak a kőolajjal áll egyre jobban a kontinens az orosz leválás tekintetében - a fentiek mellett még azt is fontos kiemelni, hogy az elmúlt hónapokban Európa például a Közel-Keletről és Ázsiából is nagy mértékben növelte a dízelimportját, ebben a tekintetben is jelentősen csökken tehát az orosz energiafüggőség - miközben a Vortexa adatai alapján

