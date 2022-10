"Hallod, tényleg drágább a nigériai pénz, mint a forint?" Igen

Komoly mélyrepülés volt a magyar fizetőeszköz számára eddig a 2022-es év, a dollár menedékvaluta-szerepének megerősödése és a magyar gazdaság energiafüggősége okozta romló külkereskedelmi mérleg mellett számos egyéb körülmény is összeesküdött a forint ellen, amiknek köszönhetően az egyik legrosszabbul teljesítő devizaként szerepel idén a dollárral szemben a magyar fizetőeszköz. Az extrém árfolyammozgás érthető módon keserű szájízt kölcsönöz sok hazai kisbefektetőnek, az elmúlt hetekben több közösségi befektetési platformon is divatossá vált a forint árfolyamának fejletlenebb országok pénznemeivel való összehasonlítása. De hogy miért tudtak az afrikai és a közép-ázsiai országok pénzei sokkal jobban teljesíteni a dollárhoz képest és hogy egyáltalán hogy is kell értelmezni a fennálló paritásokat, az már egy másik kérdés.

Mélyrepülésben a forint Az idei év valóságos rémálom volt a forintbefektetők számára, számos dolog összeesküdött a magyar deviza ellen a mögöttünk álló hónapokban. Ahogy arra Bod Péter Ákos még a hónap elején rámutatott, a mai zavaros időkben a piaci elemzők és befektetők jórészt egyetértenek a helyzetet okozó főbb tényezők mibenlétében, ezek pedig: Az amerikai dollárnak menedékvaluta mivolta eleve dollárerősödéssel és a peremhelyzetű országok valutáinak gyengülésével szokott járni globális kockázatok megnövekedése idején.

Ezt a hatást felnagyították a Fed kamatemelései, amelyek nagy tőkeáramlásokat indítottak a kockázatosabbaktól a legbiztosabb valuták (valuta) irányába.

A forint esetében külön kockázati tényező a magyar gazdaság energiafüggősége - a gázárak emelkedése rendre a feltörekvő piaci devizák gyengülését hozta, ezen belül különösen a forintét, amit elsősorban a nemzetközi összevetésben nagyobb energiaimport-kitettséggel szoktak magyarázni.

Ismét fellépett az ikerdeficit esete: az államháztartási hiányunk és a fizetési mérleghiányunk nagy.

esete: az államháztartási hiányunk és a fizetési mérleghiányunk nagy. A gazdaságpolitikai alkalmazkodás késlekedései, az ellentmondásos intézkedések és zavaró kormányzati kommunikáció rontják a piaci megítélést, legfőképpen pedig az EU-forrásokhoz való hozzájutás körüli bizonytalanság vet árnyat a fizetőeszköz jövőjére. Ezeknek köszönhetően idén már közel 32 százalékot gyengült a forint a dollárral szemben. A fentiek ismeretében nincs mit szépíteni a dolgon: aki év elején dollárra váltotta forintmegtakarításait, az most masszív nyerőben ül. Nem véletlen ez, ugyanis az általunk követett devizák közül A FORINT GYENGÜLT AZ EGYIK LEGNAGYOBBAT AZ ÉV ELSŐ bő KILENC HÓNAPJÁBAN A ZÖLDHASÚVAL SZEMBEN. Az extrém árfolyammozgás érthető módon keserű szájízt kölcsönzött sok hazai kisbefektetőnek, az elmúlt hetekben több közösségi befektetési platformon is divatossá vált a forint árfolyamának fejletlenebb országok pénznemeivel való összehasonlítása. Önmagában persze a devizaarányok nem a gazdasági helyzetek és kilátások 1:1 arányú összevetését mutatják, mindenesetre beszédes ábrákat fogunk mutatni a következőkben. Mit jelent a paritás? Amikor két deviza váltóaránya 1, akkor beszélünk a pénznemek paritásáról – a világ két legfontosabb devizapárja egyébként július közepén érte el ezt a szintet, amikor már csak 1 dollárt kellett adni egy euróért, azóta pedig már a dollár az erősebb deviza. A paritásnak igazi jelentőségé a valuták aranyfedezeti korszakában volt, amikor az országok pénzeit az arany tartalmuk alapján hasonlították össze; ma azonban már nem az arany a mögöttes termék a valuták között, hanem ún. fiat-pénzek vannak és a valutákat más módszerek alapján viszonyítják egymáshoz, a valuták átváltási árfolyama közvetlenül a mindenkori kereslet-kínálati viszonyoktól függ. Emellett azt is mindenképp érdemes hangsúlyozni, hogy a paritás önmagában egy „önkényes” dolog, hiszen ha egy adott devizát lecserélnek egy tízszer többet érőre az országban (például amikor egy ország a saját pénzét a korábbi magas infláció miatt nominálisan letizedeli), akkor máris nem áll fenn paritás. Manapság tehát elsősorban pszichológiai szempontból érdekes az 1-es szintű kurzus, hiszen a paritás közeli árfolyam elsősorban azon múlik, hogy két országban nagyon hasonló a piaci értéke két olyan bankjegynek, amin azonos számok vannak. Ha holnap bevezetnénk az új forintot, ami 1000 régi forintot ér, attól még nem mondhatjuk, hogy most már több mint kétszer olyan értékes a forint, mint az euró. Ettől persze még lélektani érdekessége lehet, hogy paritás közeli árfolyamok az egyik deviza érdemi gyengülése miatt átlépik az 1-es határt, de ha ezek között még érdemi gazdasági kapcsolat sincs, akkor inkább statisztikai különlegességről beszélhetünk, mintsem közgazdasági jelentőségű eseményről. Érdekes devizapárok Ahogy a lenti ábrán is látható, a forint dollárral szembeni, nemzetközi összevetésben is jelentős gyengülése első ránézésre bicskanyitogató helyzetet teremtett és ma egy forint nem sokkal ér többet a kazah, az angolai vagy a nigériai fizetőeszköznél - még egyszer fontos kiemelni, hogy a paritásnak önmagában nincsen gazdasági állapotot magyarázó ereje, ez tehát inkább csak érdekességként fogható fel. De mit érdemes tudni ezeknek az országoknak a devizáiról, hogyan teljesítettek a dollárral szemben és miért sikerül számukra eddig sokkal jobban ez az év, mint a forint számára? Írásunkban egyébként azoktól a devizapároktól eltekintünk, ahol a feltörekvő ország pénze szorosan az euróhoz vagy a dollárhoz van kötve, így nem szerepel a listán a szomáliai shilling, a Nyugat-afrikai Valutaközösségi frank és a comorei frank sem. Fontos különbségként elmondható hazánk és a fenti országok között, hogy míg Magyarország energiaimport-kitettsége kimondottan nagy (főleg kőolajban), addig a három ország mind nettó energiaexportőrnek számít az olajtermelésüknek köszönhetően, ami egyébként az országok exporttevékenységének jelentős hányadát teszi ki. És míg Magyarországnak külföldről beszerezve az energiát romlik a külkereskedelmi mérlege az olajárak megugrásának is köszönhetően és ez nyomás alatt tartja a hazai devizát, addig az exportőrök a másik oldalon folyamatosan kapják a devizát az energiatermékeikért, ez pedig erősíti a devizájukat. Nigéria A nigériai naira árfolyama 2016-ig a dolláréhoz volt kötve, ezt követően azonban átállt a jegybank lebegő árfolyampolitikára. Idén eddig mindössze 6,5 százalékkal került lejjebb az afrikai ország devizája a dolláréhoz képest, míg a forinttal szemben 29,5 százalékot erősödött 2022-ben a naira, egy év alatt pedig 37,4 százalékkal került feljebb a jegyzése. Forrás: TransferWise Az amerikai nemzeti statisztikai hivatal áruforgalomról szóló jelentéséből származó adatok azt mutatták, hogy a nyersolajexport 5,9 milliárd naira értékben az idei második negyedévben Nigéria teljes exportjának mintegy 80 százalékát tette ki. Bár az energiaválságnak és a megugró olajáraknak köszönhetően jó helyzetben van az afrikai ország, a korábban állami tulajdonban lévő Nigerian National Petroleum Company vezérigazgatója, Mele Kyari azonban figyelmeztetett nemrég, hogy az országban az utóbbi időben megnőtt a vandál-tevékenységek száma, egyre nagyobb volumenű nyersolajlopásokról számolnak be. Kyari a múlt hónap végén egy interjúban kijelentette, hogy az ország visszaesett nyersolaj-kitermelése a Niger-deltában elkövetett csővezeték-rongálásokból eredő lopásoknak tudható be. Elmondása szerint 295 illegális beavatkozási pontot találtak a csővezetékek körül, ami a termelés leállásához vezetett. Napi 700 ezer hordó nyersolajat veszítünk, és ezt komolyan gondoljuk. Nincs olyan vállalat, amelyik úgy termelne, hogy elveszíti a nyersolaj 80 százalékát A Kőolaj-exportáló Országok Szervezete októberi jelentésében közölte, hogy Nigéria szeptemberi nyersolajtermelése körülbelül napi 1,1 millió hordó volt, ami a júniusban regisztrált 1,2 millió b/d-hez képest jelentős csökkenést jelent. Az OPEC a szeptemberi nigériai kitermelési kvótát az augusztusi 1,826 millió tonna/napról 1,83 millió tonna/napra emelte szeptemberben, azóta azonban jelentősen (napi 2 millió hordóval) csökkentették a tagországok össztermelési kötelezettségét pár hete, Nigéria kvótája jelenleg 1,14 mb/d. Angola Az angolai kwanza 2018 óta nem követi le a dollár árfolyamát, idén pedig nemhogy gyengült volna, de erősödött a legjelentősebb devizával szemben az angolai fizetőeszköz, mégpedig 11,9 százalékkal, márciusban még egyébként a világ legjobban teljesítő valutája volt a dollárral szemben. Májusig tartott az elképesztő mértékű kwanza-erősödés, ez elsősorban annak volt köszönhető, hogy az Afrika második legnagyobb olajtermelőjének számító ország gazdasági kilátásai jelentősen javultak az energiaválság és a megugró energiaárak közepette, emellett a devizarendszer liberalizálása is elősegítette a folyamatot az angolai központi bank vezetője szerint. A forinttal szemben eközben egészen elképesztő mértékben, 68,8 százalékkal erősödött 2022-ben a kwanza, egy év alatt pedig 88,2 százalékkal került feljebb az afrikai pénz jegyzése. Forrás: TransferWise A valuta erősödése természetesen egybeesett az energiaárak megugrásával, ugyanis Angola exportbevételének 90 százalékát az olaj teszi ki. A Nemzetközi Valutaalap előrejelzése szerint Angola gazdasága idén 2,9 százalékkal bővülhet, miután 2021-ben kilépett az öt éve tartó recesszióból. Angola bőséges kiaknázatlan olaj- és gázkészletekkel rendelkezik, ezek a Nemzetközi Kereskedelmi Igazgatóság (International Trade Administration, ITA) becslései szerint 9 milliárd hordónyi kőolajkészletet és 11 ezer milliárd köblábnyi földgázkészletet rejtenek. Az ország a nemrég bejelentett OPEC-kvótavágás óta novembertől napi 1,17 millió hordó kőolaj termelésére lesz kötelezve, ez a kvóta októberben még jóval magasabb, napi 1,52 mb/d volt. Kazahsztán 1993-ban tért át Kazahsztán az orosz rubelről a most is használatban lévő devizájára, a tengére. A pénznem rövid története során sokáig egyik vezető devizához sem volt szorosan kötve, de nem is feltétlenül kell utánanézni hogy ezt észleljük, ugyanis egészen elképesztő volatilitás volt a tenge árfolyamában idén. A kazah tenge a központi banki intervenciók ellenére valósággal összeomlott az ukrajnai háború kitörése okán még február végén, az agresszió okozta nyugati szankciók a rubel gyors leértékelődéséhez vezettek, aminek tovagyűrűző hatásként a tenge is meredeken bezuhant. Májusban és júniusban azonban már felülteljesítőnek számított a vezető devizával szemben is a kazah pénz, jelenleg pedig 9,9 százalékos a mínusz a dollárral szemben. A forintnál azonban így is sokkal jobban teljesített a közép-ázsiai ország pénze, idén eddig 20,7 százalékkal erősödött a magyar fizetőeszközhöz képest, míg egy éves távlatban 23,8 százalékos eddig a plusz. Forrás: TransferWise A kazahsztáni export 2022 első negyedévében ötéves rekordot ért el és 19,1 milliárd dolláron alakult, elsősorban a nyersanyagok árfolyamalakulásának köszönhetően. Kazahsztán legfontosabb exportcikke az olaj, amely 11,1 milliárd dollár bevételt hozott az országnak január és március között. A magas olajár azonban nem az egyetlen hajtóereje a kazahsztáni export növekedésének, a kazahsztáni nemzeti olajtársaság szerint a Kashagan és Tengiz olajmezőknek köszönhetően az olaj- és gázkondenzátum-kibocsátás ebben az időszakban 22,7 millió tonnára nőtt. Az ország elnöke még júliusban felszólította a kormányt arra, hogy bővítsék az ország olajszállítási lehetőségeit, a NATO-val és Kínával fenntartott kapcsolatok kiegyensúlyozására törekvő Kaszim-Zsomart Tokajev arra kérte szakértőit, vizsgálják meg egy Kaszpi-tengeren áthaladó csővezeték megépítésének lehetőségét, amely Oroszországot megkerülve szállítana olajat Európába - eredetileg szeptemberben indult volna a szállítás, ez azonban még nem valósult meg. Az orosz-ukrán konfliktus kitörése óta Kazahsztán egyre több jelét mutatja annak, hogy szakítana a fő szövetségesének számító Oroszországgal, és a nyugati hatalmak, valamint Kína felé nyitna. 