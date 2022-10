Így keresik rommá magukat a bennfentesek a kisbefektetőkön

Ha egy vállalat menedzsmentje vásárolja az adott cég részvényeit, általában pozitív jelnek vehető, hiszen azt tükrözi, hogy belső folyamatok beható ismerete mellett is jó befektetésnek, vagy alulértékeltnek gondolják a papírt. Más a helyzet abban az esetben, amikor a bennfentesek nem veszik, hanem adják a részvényeket és még egyet csavar a helyzeten, amikor egy olyan cégről van szó, amelynek papírja mémrészvénnyé vált. Ez történt ugyanis az AMC esetében, melynek szárnyalását kegyetlenül kihasználták a bennfentesek és jelentős profitokat tettek zsebre. Közben az árfolyam már a mánia előtti szinten van, sok kisbefektető pedig megégette magát.

Nagyot kaszáltak a nagykutyák

Néhány ember eléggé meggazdagodott az AMC kétéves hullámvasútjából, de nem a cég szuperhűséges, "Apes" néven ismert, gyémántkezű befektetői voltak azok. A Fox Business elemzése szerint a vállalat bennfentesei, például hedge fundok, magántőke cégek, valamint a világ legnagyobb moziláncának igazgatósági tagjai, felsővezetői és más nagybefektetők az elmúlt két évben

888 millió dollár értékben adtak el részvényeket, a mostaninál jóval magasabb árfolyamon.

A Dataroma nevű weboldal neves befektetők portfólióit és valós idejű részvénytranzakcióit követi nyomon, és a portál adatai szerint a legnagyobb tranzakciókat a Silver Lake magántőke cég, a Mudrick Capital hedge fund, és a kínai székhelyű Wanda Group konglomerátumhoz tartozó Wanda America Entertainment bonyolította.

Együttesen 782 millió dollárnyi részvényt adtak el.

De a vállalat tisztviselői, például Adam Aron vezérigazgató, vagy az AMC pénzügyi és humánerőforrás-vezetője is 106 millió dollár értékben adtak el részvényeket egy sor különösen jól időzített és jövedelmező tranzakció során. Ezekre az eladásokra azután került sor, hogy az AMC 2021 elején csatlakozott az úgynevezett mémrészvény-őrülethez, és a kisbefektetők serege elkezdte kapkodni a részvényeket, az égbe küldve az árfolyamot.

Az AMC részvényei azóta meredeken zuhantak a folyamatos működési veszteségek közepette, majd az esésre a menedzsment is rátett egy lapáttal, miután nemrég bejelentették, hogy részvényeket osztanak ki (osztalékként), ezzel hígítva a részvényállományt.

A vállalat kritikusai szerint a bennfentes eladások rámutatnak, hogy a nagybefektetők és a vállalat vezetői mekkora hasznot húztak az AMC túlnyomórészt kisbefektetői részvényesi bázisának hűségéből - és egyesek szerint a piac megfelelő regulázásának hiányából.

Az AMC-sztori

Az egész mémrészvény-őrület ott kezdődött, hogy az említett kisbefektetők, akik magukra (de leginkább egymásra) előszeretettel „ape” jelzővel hivatkoznak, a Reddit nevű nevű online fórumon össszeverődtek és a közösségi médiában terjedő tippek és pletykák alapján kezdték vásárolni a részvényeket a járványidőszak alatt. Mivel a Fed a kamatlábakat közel nulla szinten tartotta és két kézzel nyomtatta a pénzt, az olyan cégek spekulatív részvényei, mint az AMC, a számítógépes játékokat forgalmazó GameStop, és a Bed Bath & Beyond nevű kiskereskedő cég, szárnyalni kezdtek, és még hónapokig ezeken a felpumpált szinteken maradtak.

Ezzel párhuzamosan elkezdték kiszorítani a shortosokat, akik kénytelenek voltak zárni a pozícióikat, ezzel elindítva egy öngerjesztő folyamatot (short squeeze), amivel exponenciálisan nőtt az árfolyam. Ez néhány nagybefektető körében komoly veszteségekhez vezetett. Mégis, eltekintve attól a rövid eufórikus periódustól, amikor az egyik hedge fund, a Melvin Capital bedobta a törölközőt, a meghirdetett 1000 dollárig tartó short squeeze soha nem valósult meg.

Részben a heves vásárlások miatt felpattanó árfolyamnak volt köszönhető, hogy az AMC-nek sikerült elkerülnie a csődöt, miután járvány miatt az egész USA-ban bezártak a mozik. A menedzsment ezután a megemelkedett részvényárfolyamot a feltőkésítésre (részvénykibocsátással) és az adósságok egy részének visszafizetésére használta fel.

A Dataroma elemzése azoban azt is kimutatja, hogy

a vezetőség a vételi láz segítségével alaposan megszedte magát.

Egy példa erre: Adam Aron, az AMC szókimondó vezérigazgatója, aki a közösségi médiában közzétett posztokban és még privát találkozókon is éltette a kisbefektetőket, 43 millió dollárt keresett a bennfentes eladásokból, jóval az AMC-részvények jelenlegi egyszámjegyű értékét meghaladó áron történő értékesítéssel. Az AMC részvényei közel 90 százalékot estek az egy évvel ezelőtti csúcsértékükhöz képest.

Adam Aron, az AMC vezetői, és az igazgatótanács egy meggazdagodási rendszert működtetett az egyéni befektetők kárára, akik valójában megmentették a vállalatot

- mondta Marc Cohodes volt hedge fund trader, az AMC menedzsmentjének gyakori kritikusa.

Még akkor is, amikor az árfolyam jóval a csúcs alá esett, a kisbefektetők közül néhányan a közösségi médiában közzétett posztokban még mindig fogadkoztak, hogy megtartják a részvényeiket arra spekulálva, hogy ez egy short squeeze-t indít el, amely a részvényeket 1000 dollárig repítheti.

Fentről lehet nagyot esni

Az AMC részvényei 2021. június 2-án 72 dollár fölé emelkedtek. Néhány kirívó esetet leszámítva azóta nagyrészt esett az árfolyam az AMC egyenetlen jegybevételi teljesítménye, a folyamatos működési veszteségek és a vezetőség további "hígító" részvényértékesítése közepette, mely a vállalat mérlegének biztosítását szolgálta.

A piaci veszteségek különösen súlyosak voltak a kiskereskedők és mások számára, akik csak nemrégiben szálltak ki a papírból. Valójában a közelmúltbeli csökkenést figyelembe véve csak azok a befektetők lennének még mindig pluszban, akik a mémőrület kezdete előtt vagy környékén vásároltak részvényeket, amikor a részvény 5 dollár körül vagy az alatt mozgott. Az AMC részvényei (figyelembe véve a közelmúltban történt részvényfelosztást egy új elsőbbségi részvénysorozat létrehozását) csütörtökön 6 dolláron zártak.

Kimentették a céget

A bennfentesek részvényeladása természetesen nem illegális. Valójában ez elég gyakori az USA-ban, ahol a vezetők sokszor hivatkoznak a "vagyontervezésre", mint indokra. A vezetők javadalmazási tervei jelentős mennyiségű részvényopciót tartalmaznak a felső vezetés számára, hogy érdekeiket összehangolják a részvényesek érdekeivel.

Az értékpapír-szabályozók előírják ezeknek a bennfentes értékesítéseknek a közzétételét, hogy a befektetőközönséget figyelmeztessék arra, hogy a vezetőség hogyan látja a vállalat üzleti kilátásait. A részvényvásárlás általban pozitív, az eladás pedig inkább negatív jelként fogható fel.

A bennfentes eladások időszakának nagy részében az AMC pénzügyi helyzete némileg javult, különösen több kasszasiker, például a "Top Gun" című film után, amely az év elején rekord jegybevételeket hozott, és 14 hét után 1,4 milliárd dolláros jegyeladást generált világszerte.

Az AMC azonban már a leállás előtt is egzisztenciális problémákkal küzdött.

Nyomás alá helyezte a céget többek között a streaming terjedése, amely továbbra is csökkenti a jegyeladásokat, valamint a korábbi terjeszkedés finanszírozására használt jelentős adósságállomány. Az AMC továbbra is veszteséges, bár nem akkora mértében, mint korábban, a jegypénztári bevételek pedig továbbra is a járvány előtti szint alatt vannak.

A nehéz működési környezet miatt az egyik versenytárs, a Cineworld nemrégiben arra kényszerült, hogy csődvédelmet kérjen. Aron azt mondta, hogy az AMC el fogja kerülni a hasonló sorsot a korábbi feltőkésítési terv, és egy nemrégiben készült másik terv alapján, amelyben egy új elsőbbségi részvénysorozatot hoztak létre, "APE" tickerrel, tisztelgésként a hűséges kisbefektetői bázisának.

"Jó hígítás"

A csőd túlélésének ára van a lakossági részvényesek számára, akik az AMC befektetői báziásnak 90 százalékát teszik ki. Az "APE" létrehozása részvényfelosztással egyenértékű, és előkészítette az elkövetkező hetekben a részvények jelentős eladását és a részvényállomány felhígulását.

Az AMC hatósági bejelentésekben és közleményekben többször figyelmeztette a befektetőket, hogy részvényei a szokásos mérőszámok alapján túlértékeltek, és hogy készüljenek fel "a befektetésük teljes vagy jelentős részének elvesztésének kockázatára". Aztán szeptember végén, amikor az AMC bejelentette, hogy 425 millió új APE-részvény eladását tervezi, Aron a lépést "jó hígításnak" nevezte, hogy az AMC elkerülje a Cineworldhöz hasonló sorsot.

Megjegyzéseit az elemzők széles körben kritizálták, mert ilyen kifejezés nem létezik, és a hígítás szinte mindig befektetői veszteségekhez vezet, mert növeli a részvények számát, még akkor is, ha segíti a vállalat túlélését. Mivel az APE elsőbbségi részvény és nem törzsrészvény, a hígításhoz nem kellett a részvényesek jóváhagyása - ellentétben a további törzsrészvény-kibocsátásra irányuló kísérletekkel, amelyeket a befektetők leszavaztak.

Az a helyzet, amelyben a kisbefektetők most találják magukat, a menedzsmentet tükrözi. Az AMC teljesen kiirtja és felhígítja a befektetőit, akik továbbra is menekülnek

- mondta Alicia Reese, a Wedbush elemzője.

Ki és mennyit keresett az AMC-n?

A bennfentesek már régen elkezdték kivonni pénzüket a cégből:

Vegyük a Mudrick Capitalt. A New York-i székhelyű hedge fund még a mémrészvény-őrület kezdete előtt, 2020 decemberében 26,7 millió dollár értékben eladta AMC-részesedését. A részvény ára akkor 2,50 és 3,40 dollár között mozgott. Júniusban aztán az AMC egy SEC-bejegyzésben közzétette, hogy megállapodást kötött a Mudrick Capital további 230,5 millió dollár bevonásáról. A vállalat a pénzt 8,5 millió AMC-részvény 27,12 dolláros részvényenkénti áron történő eladásával szerezte meg. A részvények a hírre emelkedtek. Az eladás bejelentésének napján a részvény 33,53 dolláros napközbeni csúcsot ért el, a Mudrick pedig a teljes részesedését eladta egy nem közölt nyereségért. A részvények ára alapján a Mudrick több mint 40 millió dollárt kaszálhatott az ügyleten.

A New York-i székhelyű hedge fund még a mémrészvény-őrület kezdete előtt, 2020 decemberében 26,7 millió dollár értékben eladta AMC-részesedését. A részvény ára akkor 2,50 és 3,40 dollár között mozgott. Júniusban aztán az AMC egy SEC-bejegyzésben közzétette, hogy megállapodást kötött a Mudrick Capital további 230,5 millió dollár bevonásáról. A vállalat a pénzt 8,5 millió AMC-részvény 27,12 dolláros részvényenkénti áron történő eladásával szerezte meg. A részvények a hírre emelkedtek. Az eladás bejelentésének napján a részvény 33,53 dolláros napközbeni csúcsot ért el, A részvények ára alapján a Mudrick több mint 40 millió dollárt kaszálhatott az ügyleten. A Silver Lake magántőke cég , amely igazgatósági tagsággal rendelkezett az AMC-ben, 534,8 millió dollár értékben adott el AMC-részvényeket a mémmánia első napjaiban, részvényenként 14 és 24 dollár közötti áron.

, amely igazgatósági tagsággal rendelkezett az AMC-ben, 534,8 millió dollár értékben adott el AMC-részvényeket a mémmánia első napjaiban, részvényenként 14 és 24 dollár közötti áron. A Wanda Entertainment , amelynek egyik képviselője szintén az igazgatóságban ült, 220,7 millió dollár értékben adott el AMC-részvényt február 1. és 2021. március 20. között, a Dataroma szerint 13,98 és 14,60 dollár közötti áron.

, amelynek egyik képviselője szintén az igazgatóságban ült, 220,7 millió dollár értékben adott el AMC-részvényt február 1. és 2021. március 20. között, a Dataroma szerint 13,98 és 14,60 dollár közötti áron. Úgy tűnik, hogy az AMC vállalati bennfentesei még jobban időzítették eladásaikat, mint a hedge fundok kereskedői, derül ki a Dataroma jelentéséből. Például 2021. június 3-án, mindössze egy nappal azután, hogy az AMC elérte az eddigi legmagasabb napi árfolyamot 72,62 dolláron, Anthony Saich és Gary Locke igazgató egyenként 600 000 dollár és 1,7 millió dollár értékben adott el részvényeket 58,50 dollárért, illetve 49,82 dollárért. Ugyanezen a napon Daniel Ellis, a vállalat globális fejlesztésért felelős vezető alelnöke, John McDonald, az amerikai műveletekért felelős ügyvezető alelnök és Carla Chavarria HR-vezető 681,6 ezer dollár, 1,71 millió dollár és 2,5 millió dollár értékben adott el részvényeket 49,52, 56,59 és 62,67 dolláros áron.

Ugyanezen a napon Daniel Ellis, a vállalat globális fejlesztésért felelős vezető alelnöke, John McDonald, az amerikai műveletekért felelős ügyvezető alelnök és Carla Chavarria HR-vezető 681,6 ezer dollár, 1,71 millió dollár és 2,5 millió dollár értékben adott el részvényeket 49,52, 56,59 és 62,67 dolláros áron. Még ugyanebben az évben, novemberben a vállalat pénzügyi igazgatója , Sean Goodman 6,6 millió dollárt keresett azzal, hogy részvényeit 39,21 és 40,36 dolláros árfolyamon értékesített. Idén eddig Goodman 3,4 millió dollárnyit adott el részvényeiből részvényenként 18 és 22,98 dollár közötti áron.

, Sean Goodman 6,6 millió dollárt keresett azzal, hogy részvényeit 39,21 és 40,36 dolláros árfolyamon értékesített. Idén eddig Goodman 3,4 millió dollárnyit adott el részvényeiből részvényenként 18 és 22,98 dollár közötti áron. A 68 éves Aron 2015 óta tölti be a vezérigazgatói posztot. Valamivel több mint 42 millió dollárnyi részvényt adott el az AMC-részvényeiből három részletben 2021 novemberétől 2022 januárjáig 22,84, 30,86 és 40,52 dolláros részvényenkénti árfolyamon.

Aron a 2021. augusztusi gyorsjelentésben hozta nyilvánosságra tervezett eladásait, és azt mondta, hogy a bevételt vagyonrendezési célokra fogja felhasználni. A 2022. januári gyorsjelentés utáni befektetői konferencián azt mondta:

Ezek az eladások most már befejeződtek.

Címlapkép: Getty Images