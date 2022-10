Friss felmérés: egyre több magyar tenne félre a nyugdíjra, csak nincs miből

Jelentősnek mondható változások és ellentétek láthatóak a nyugdíjkilátásokban. A 30-59 éves korosztályban az öngondoskodást fontosnak tartók aránya a korábbi években mért alig több mint 80 százalékról 87 százalékra emelkedett, ugyanakkor egyre többen vannak, akik szerint nem fognak tudni kielégítően megélni: az idei második negyedévben már 75 százalékuk gondolta úgy, hogy az állami nyugdíj kevés lesz a megélhetéshez. Emellett 68 százalék úgy nyilatkozott, hogy nem tud nyugdíjas éveire takarékoskodni, mert most másra kell neki a pénz - mondta Székely Pálma, a K&H életbiztosításokért és saját értékesítési csatornákért felelős vezetője budapesti sajtótájékoztatóján.

Meglehetősen vegyes kilátásokkal készülnek a középkorúak, a 30-59 évesek a nyugdíjas éveikre. Nagyon sokan vannak, akik szerint az állami nyugdíjuk kevés lesz, ezért egyre nagyobb azoknak a száma, akik fontosnak tartják az öngondoskodást - derült ki a K&H sajtótájékoztatóján.Az eseményen elhangzott, hogy a megkérdezettek 87 százaléka, vagyis 10-ből majdnem 9-en nagyon fontosnak tartják a nyugdíjas korra való takarékoskodást, szerintük nem elég csak az állami juttatásokra számítani. Az előző években 10-ből 8 megkérdezett vélekedett így, vagyis javulás történt ezen a téren.

Ugyanakkor a válaszadók 68 százaléka azt mondta, most más célra kell a pénz, ami mellett nem tud a nyugdíjra is takarékoskodni: ez magasabb arány az elmúlt három évben jellemző 60-64 százalékhoz képest. Az idei eredményekből látszik az is, hogy 2,79 millió ember egyelőre nem tudja finanszírozni a nyugdíjcélú, vagyis hosszú távú megtakarítását.Az is kiderült a kutatásból, hogy a megkérdezett korosztályok tagjainak csupán 25 százaléka számol azzal a forgatókönyvvel, amely szerint nyugdíjas éveiben elegendő állami nyugdíjat fog kapni. Ezzel szemben 48 százalékuk azon a véleményen van, hogy annyira kevés állami nyugdíja lesz, hogy abból nagyon nehezen fog megélni, 27 százalékuk pedig egyenesen úgy vélekedik, hogy gyakorlatilag semmire nem lesz elegendő a nyugdíja. Vagyis az érintettek háromnegyede úgy véli, az állami nyugdíj kevés lesz a mindennapi életéhez.

Címlapkép: Getty Images