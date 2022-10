Kamatsokk: ez lehet a járható út a kkv-k hitelszerzéséhez

Portfolio 2022. október 18. 11:45

Egyre nagyobb szerephez jut Magyarországon is a kockázati-és magántőke-befektetés, előbbiben régiós szinten is éllovasnak számítunk, utóbbiban viszont még mindig nagy a lemaradásunk. Fejlődési lehetőségek még vannak, azonban a kkv-k számára a mostani kamatsokkos környezetben továbbra is a tőkebefektetés tűnik az egyetlen járható útnak a finanszírozásban – emelte ki Katona Bence, a Hiventures vezérigazgatója a Portfolio Future of Finance 2022 konferenciáján tartott előadásában.