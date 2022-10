Megatrendek és forradalmi újítások jönnek a befektetésekben, de mik a buktatók?

Rövid távon a megemelkedett energiaárak, az infláció, a növekvő hozamkörnyezet és a gazdasági lassulás kényszeríti alkalmazkodásra a megtakarítások és befektetések piacának kereslet- és kínálatoldali szereplőit egyaránt. De mi lesz a következő egy-két évtized nagy sztorija? Mibe fognak tudni fektetni a jövő generációi? Ezeket a kérdéseket járták körbe a szakértők a Portfolio Future of Finance 2022 konferenciáján.

Markus Melchart, az Invesco ausztriai és közép-kelet-európai régiójának értékesítési vezetője és Eva Miklasova, az Invesco ausztriai és közép-kelet-európai régiójának ETF-üzletágáért felelős vezetője a vagyonkezelés jövőbeni irányairól beszéltek közös előadásukban. Kiemelték, hogy az illikvid befektetésekben (ingatlanok, magántőke) lévő vagyon jelentősen nőtt az utóbbi 5 évben, miközben a hedge fund iparág mindezt csak jóval lemaradva tudta követni. A jövőben várhatóan ezek az illikvid befektetések egyre nagyobb szeletet hasítanak ki maguknak a befektetésekben, mivel a lakossági kereslet is növekszik.

A szakértők szerint a passzív befektetések és az ETF-ek piaca is nagy növekedési potenciállal bír a jövőben. Jelenleg az amerikai ETF-piac a világ legnagyobbja, de gyorsan nő ez a szegmens Európában is. Idén augusztussal bezárólag Európában a befektetési alapok több mint 200 milliárd dollárnyi tőkekiáramlást szenvedtek el, miközben ugyanezen időtávon az ETF-ek közel 70 milliárdnyi tőkét vonzottak be.

Jövőformáló erővel bírnak a befektetések piacán a tematikus befektetések is – emelik ki az Invesco szakértői. Európában a tematikus alapokban kezelt vagyon és az ilyen típusú alapok száma is növekszik, ez igaz az aktívan kezelt alapokra és az ETF-ekre is.

Kiss Péter, az Amundi Alapkezelő Zrt. befektetési igazgatója előadásában a makro- és megatrendeket emelte ki a vagyonkezelési piacon. A legfontosabb makrogazdasági trend jelenleg az infláció a világban - emelte ki a szakértő. Az infláció velünk fog maradni, és bár lejjebb jön ez a következő 2-3 évben, a következő 5-10 évben magasabb lehet az infláció szintje, mint azt korábban várták. Mindennek hatása van az eszközallokációra is, mivel megváltoznak a korrelációk az eszközcsoportok között, illetve megváltoznak a hozamelvárások is. A kötvények már nem feltétlenül fognak menedéket nyújtani egy részvénypiaci esésben, a magasabb infláció emellett a részvénypiaci várható hozamokat is rontja.

A megatrendek között kiemelte a környezeti kihívásokat, demográfiai és társadalmi változásokat, a technológiai forradalmat ás a gazdasági változásokat. Itt külön kitért az energiaátmenet fontosságára, amely nagy befektetési potenciállal bír a jövőben. Szerinte az energiaátmenet az infláció tartós emelkedésével fog járni, a fejlett világban a mindenkori inflációt nagyjából egy százalékponttal dobja majd meg az energiaátmenettel összefüggő befektetési szükséglet.

A vagyonkezelők előtt álló kihívások kapcsán Kiss Péter a holnap befektetőit emelte ki, azt, hogy miképpen tudják őket megszólítani a vagyonkezelők. A holnap befektetői már lehet, hogy inkább a metaverzumban fognak befektetni, erre is fel kell készülnie a szektornak. A kihívások között említette még a szabályozást: sok mindennel kell most foglalkozni, Európában a fenntartható pénzügyek szabályozása nagy erőforrásokat emészt fel a pénzügyi szektorban.

Nyéki Zsolt, a Dorsum Blockchain Competence Center vezetője a blockchain technológia és a digitális eszközök jövőjéről tartott előadást. Miközben 5 éve még azt néztük, egyáltalán mire lehet jó a blockchain technológia, ma már több megoldással is találkozhatunk, amely erre épül. Az egyik ilyen a CBDC projekt, a digitális jegybankpénzre vonatkozó kísérletek. Másik nagy téma kriptók világa, hiszen a blockchain technológia ebben is forradalmi változásokat hozott.

A tokenizáció hasonlóan nagy fejlődési ugrást fog jelenteni, mint a dematerializált értékpapírok elterjedése – hangsúlyozta. Tokenizálni ma már gyakorlatilag mindent lehet, festményt, autót, stb. A szakértő úgy véli, hogy ezek a technológiák velünk maradnak a jövőben is, szerinte 10-15 éven belül már elérhetőek lesznek a tokenizált értékpapírok. A kripteszközök elterjedése kapcsán kiemelte hátráltató tényezőként a kiforrott szabályozási környezet hiányát, a kriptók tárolásának problémáját, a nagy volatilitást, amely reputációs kockázatot hordoz, illetve az ügyfél-átvilágítás lehetőségének hiányát.

Az előadásokat követő panelbeszélgetésben a vagyonkezelés jövője került terítékre.

Bilibók Botond, a Hold Alapkezelő vezérigazgatója szerint a jövőben is szükség lesz vagyonkezelésre: amíg lesznek megtakarítások, lesz vagyonkezelés, de a határok össze fognak mosódni a szekciók között. A technológia le fogja tarolni az alapkezelői szektort is, megvannak már az új kihívók – tette hozzá. Pető Gábor, a Forestay Group finanszírozási és tranzakciós igazgatója kiemelte, hogy az ingatlanszektor egy jelentős evolúciós fejlődésen ment keresztül.

Juscsák György, a JP Morgan Asset Management igazgatója úgy véli, hogy a konszolidációs folyamat már elindult a szektorban, ez fel fog gyorsulni. 10 év múlva elképzelhető, hogy lesz pár globális alapkezelő és pár butik szolgáltató, de akik középen vannak, azok ki fognak hullani. Ez a szakma már nem az a szakma, ahol a Bloomberg terminál mögött ülve lehet okosan befektetni, itt már elemzői háttér alap, emiatt pedig a konszolidáció elkerülhetetlen. Pető Gábor (Forestay) szerint érteni kell az egyes piacok, területek helyi jellemzőit, sajátosságait, ehhez pedig jelen kell lenni az adott piacon – tette hozzá.

Bilibók Botond (Hold) szerint mindaddig, amíg a befektetők úgy vélik, hogy önmaguktól is felül tudják teljesíteni a piacot, addig lesz tere és helye a passzív befektetéseknek. Juscsák György (JP Morgan) úgy véli, hogy az elmúlt években kinyomtatott pénzek a részvény- és kötvénypiacon jelentek meg, amelyek pedig kedveztek a passzív befektetéseknek. Az elmúlt 1-2 év során azonban ez a trend megváltozott, az aktív vagyonkezelés kezd újra előrekapni, volatilis környezetben ezt jobban keresik a befektetők.

Képek és címlapképek: Portfolio/Stiller Ákos