Fenntarthatatlanná teheti a magyar gazdaságot a magas gázár

A Budapest Economic Forum 2022 második szekciójában az elszálló energiaárak magyar gazdaságra gyakorolt hatásáról beszélgetett Weinhardt Attila, a Portfolio vezető elemzője Pletser Tamással, az Erste olaj- és gázipari elemzőjével és Szabó Gergellyel, a MET Central Europe regionális elnökével. Pozitív felütéssel indult a beszélgetés, a szakemberek egybehangzó véleménye szerint kisebb-nagyobb fennakadások mentén az idei télen már rendben lehet Európa energiaellátása, a jelenlegi környezet pedig komoly perspektívaváltást hoz majd magával, elsősorban az energiáról való gondolkozás attitűdje változhat meg, ami jelentős keresletcsökkenéshez vezethet a kontinensen. Hosszabb távon is tartósan magas gázárakkal kell azonban vélhetően szembenéznie Európának, és már a mostaninál jóval alacsonyabb, 60-80 euró/MWh fölötti gázár is fenntarthatatlanná teheti a magyar külkereskedelmi mérleget és a gazdasági pályát, ezért minél gyorsabban kezelni kell ezt a témát.

Megoldjuk az idei telet?

Az európai gázellátás idei alakulását tekintve volumen szempontból rendben lehetünk, az időbeli fogyasztással lehet viszont probléma, azaz ha például február végén jön egy hirtelen hidegfront úgy, hogy közben már nem kapunk orosz gázt és a kínaiak is elkezdik felvásárolni az LNG-t és ebből is szűk kínálat lesz, ha ezek egyszerre bekövetkeznek akkor

előfordulhat az, hogy néhány napra korlátozni kell az ellátást, elsősorban az ipari felhasználás területén

- hangsúlyozta Pletser Tamás, az Erste olaj- és gázipari elemzője. Hozzátette azonban a szakember, hogy a legfrissebb előrejelzések szerint meleg télnek nézünk elébe, ez optimizmusra adhat okot.

Hetek óta energiaár-csökkenő időszakban vagyunk, folytatta az optimista vonalon Szabó Gergely, a MET Central Europe regionális elnöke. A TTF gáztőzsdén például már nem csak a spot árakon látszik a jelentős csökkenés, de a front month termékek megawatt-óránkénti ára is 120 euró alá esett vissza. A szakember nem elsősorban az időjáráselőrejelzési szempontot ragadta meg a kilátások tárgyalásakor, szerinte a valódi erő a keresletcsökkentésben rejlik. A két szakember egybehangzó véleménye szerint kisebb-nagyobb problémák ellenére

az idei télen már rendben lehet Európa energiaellátása.

Forrás: https://tradingeconomics.com/

Hogy fog alakulni a gázár a jövőben?

Pletser az idei és a következő telet tartja elsősorban nehéznek, a TTF-re vonatkozó árfolyambecslése pedig mindkét évre jelenleg átlagosan 150 euró. Az évtized második felére már 50-100 eurós szintre számít, bár kiemelte, hogy ez a 2010-20-as időszakhoz képest még így is rendkívül magas, az akkori árak (20 euró körüli) többszöröse.

Szabó Gergely szerint jóformán lehetetlen, hogy az 50-100 eurós szint alá kerüljön a jövőben, az évtized második felében a gázár, azaz a korábbi szintek már nem lesznek elérhetőek, ez pedig komoly perspektívaváltást hoz magával, elsősorban az energiáról való gondolkozás attitűdje változik majd meg szerinte. A rendkívül energia-intenzíven működő Európa érdemben nem tette még ugyanis fel a kérdést, hogy a fogyasztást hogyan lehet akár csak 10-15 százalékkal is visszafogni, pedig ezzel meg lehet fogni a volumenkiesés áremelő hatását. A szakember szerint ez a váltás a következő egy évben fog igazán kicsúcsosodni, elég a rezsicsökkentés csökkentésének hazai gondolkozásra gyakorolt hatását megnézni - tette hozzá.

Ezzel szemben még láthatunk ellentétes folyamatokat a kontinensen, például 200 milliárd eurós rezsicsökkentési program indul Németországban, ennek inkább gázkereslet növelési hatása lesz. Emellett Európában az elmúlt másfél évben folyamatosan eresztették rá a lakosságra és az ipari felhasználókra is a piaci árakat, tehát a gondolkodás alakulása már elindult, ez egy-másfél éven belül fog igazán látszódni a keresleti oldalon - mutatott rá a szakember.

Forrás: Mónus Márton, Portfolio

Mekkora a baj?

Eddig kevés szereplővel lehetett Európa-szerte érdemben a termelés visszafogásáról beszélgetni, mert mindenki csak a saját értékláncában volt „hajlandó” gondolkodni. A következő időszakban viszont egyre többen fognak az energiaárak szerint optimalizálni, és ebben hatalmas potenciál rejlik, vélekedett Szabó Gergely. Pletser Tamás szerint rengeteg tartalék van még a jelenlegi rendszerben; Hernádi Zsolt beszédére visszautalva úgy fogalmazott a szakértő, hogy a Mol-vezér által előrevetített 35-40 milliárd köbméteres földgázcsökkenés (gázhiány) kevesebb, mint 10 százaléka az európai fogyasztásnak, ekkora hiányt rövid távon is könnyen át lehet hidalni akár a termosztátok letekerésével, akár az energia-intenzív folyamatokba való belenyúlással.

Hosszabb távon is tartósan magas gázárakkal kell majd vélhetően szembenéznie a kontinensnek, emlékeztetett Weinhardt Attila, a Portfolio vezető elemzője az imént elhangzottakra, emellett olyan drasztikus a hazai külkereskedelmi mérleg romlása, hogy ilyet még Bod-Péter Ákos sem látott életében, és ezek alapján feltette azt a fontos kérdést, hogy mi lesz a magyar gazdasággal, ha a magas energiaár-környezet fennmarad? A fent leírt gázárpálya mentén milyenek a makrogazdasági kilátások, illetve mindez milyen pressziót eredményez a vállalati-termelési szektorra?

Ezzel kapcsolatban az Erste elemzője elmondta, hogy a korábbi közép-kelet-európai modell két lábra épült: az olcsó orosz energiára, és az ebből történő beruházási és fogyasztási eszközgyártásra, amit a Távol-Keletre értékesítettünk elsősorban, azaz Kínának.

Ez a modell nem fog működni. Egyrészt olcsó orosz energia nem lesz, legalábbis egy darabig biztosan, másrészt (...) Kína is önellátás felé szeretne nyitni, ezért a modell mindkét lába elbukik

- vázolta, amiből szerinte az következik, hogy más modellre kell átállni. A másik fontos megjegyzése Pletsernek, hogy makroelemzőkkel való közös számításai alapján az jött ki, hogy:

a 60-80 euró/mWh fölötti gázár fenntarthatatlanná teszi a külkereskedelmi mérleg hiányt és így a magyar gazdaság pályáját,

így ezért minél gyorsabban kezelni kéne ezt a témát.

Forrás: Mónus Márton

Szabó Gergely azzal egészítette ki kollégáját, hogy szerinte a 60-80 eurónál alacsonyabb gázár nem valószínűsíthető a jövőben, ezért valóban ki kell váltani valamivel a gázfogyasztást.

A lehetőségek szűkösek, az alapműködése miatt gázfogyasztást erősítő megoldás lenne a megújulókra való minél nagyobb áttérés. Így önmagában ez nem lenne megfelelő és a többi területen (szén, hidro, nukleáris) is limitáltak a lehetőségek. Azt viszont fontos látni Szabó Gergely szerint, hogy a jelenlegi árak mellett sok olyan beruházás fog megtérülőbe fordulni, ami eddig nem volt az és ahogy azt a koronavírus-járvány kapcsán láttuk: a társadalmak gyorsan áttértek az új világra, sok innováció is indult. Ez most is egy új világ, aminek még a sokkszerű szakaszában vagyunk, de

a keresletcsökkentés és a kínálatmegújítás oldalán is fognak jönni mindenféle meglepetések még

- igyekezett némileg pozitív felhanggal zárni a beszélgetést a szakember.

