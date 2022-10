Elképesztő, hogy mit tesznek a magyarok a megtakarításaikkal - Friss tanulmány rántja le a leplet a biztosításokról

Amikor valaki megtakarítást köt, a biztosító és a biztosított is hosszútávon kalkulál vele. A biztosítónak különösen érdekében áll a hosszú szerződés, hiszem a fix hozamokat nehéz rövidtávon teljesíteni, illetve a vállalat befektetései ingadozhatnak. Ezért sem mindegy az, hogy mikor törölnek nagyobb arányban szerződéseket. A biztosítók is komolyan kutatják az ilyen rátákat, illetve rengeteg szakirodalom foglalkozik ezzel. Az ügyfelek viselkedését általában a dinamikus szóval jellemzik, ez azt jelenti, hogy az ügyfelek törlési valószínűsége a gazdasági helyzet hatására változhat. Jason Campbell egyik kutatásában két hipotézist különböztetett meg.

Az egyik ilyen a kamatláb-hipotézis: ez azt jelenti, hogy az ügyfelek akkor tartják meg szívesebben a biztosításaikat, ha magas a hozamgarancia, azonban ha más befektetési formák jobb megtérülést hozhatnak, akkor inkább törlik azt. A másik, a vésztartalék-hipotézis szerint a törlések a nehéz pénzügyi időszakokban következnek be, tehát akkor törlődik nagyobb számban a megtakarítás, ha az embereknek szüksége van a pénzre a gazdasági helyzet miatt.

Más szerzők az infláció, munkanélküliségi ráta, kamatláb és az ehhez kapcsolódó tényezőket vették figyelembe. Szepesváry a tanulmányában is ezeket vizsgálta meg a megtakarításos életbiztosítások viszonylatában.

A vizsgált adatsorok

Ebben az írásban a szerző négyféle biztosítást nézett meg:

Az egyik a klasszikus, folyamatos díjfizetésű, vegyes megtakarításos életbiztosítás, amely 2,25, ill. 1,6 százalékos technikai kamattal rendelkezik, a többlethozamnak pedig a 80 százalékát téríti meg. Ez a biztosítás plusz összeggel kiegészítve lejár a biztosított halálakor, ezért ennek a kockázatdíját is pluszban hozzáadja a befizetendő díjhoz. A második típus az elsőhöz hasonló megtakarításos életbiztosítás, ugyanolyan a hozamokkal rendelkezik, azonban a haláleseti kiegészítő kevésbé játszik benne szerepet. A harmadik konstrukció egy folyamatos díjfizetésű nyugdíjbiztosítás, aminek a hozama 2, ill. 1,6 százalék, a többlethozamnak pedig szintén a 80 százalékát juttatja vissza. Ezen felül ez a biztosítás rendelkezik egy 20 százalékos állami adójóváírással a típusa miatt. Az utolsó pedig egy egyszeri díjas, hagyományos megtakarítás, aminek előre rögzített kamatperiódusai vannak, így a szerződők 1-3 hónappal előre tudhatják, milyen lesz a várható hozamuk. Ezek a termékek és szerződéscsoportok egy meg nem nevezett magyar biztosító kínálatában találhatóak meg.

A tanulmány az egyes termékek törlési rátáját a 2019-2021-ig tartó időszakban vizsgálja meg, ez a törlési ráta pedig az adott hónapban visszavásárolt életbiztosítások arányát jelenti a teljes élő állományszámhoz képest. A törlési arányok az alábbi szempontok alapján lettek megvizsgálva:

Az egyik ilyen a külső és belső kamatkörnyezet változása , aminek egyik tényezője az MNB által szabályozott hozamgarancia. Ez változtathatja a szerződő viselkedését pozitívan akkor, ha egy bizonytalan gazdasági helyzetben fix hozamot tud kínálni, de negatívan akkor is, ha a piacon lehet találni jobban megtérülő befektetési formákat is. Ilyenkor azt is érdemes megnézni, hogy ha az ügyfélnek a már rögzített hozamperiódus során csökken az ígért kamatszintje, az hogyan befolyásolja a megtakarítás életét. A külső kamatkörnyezetet a tanulmány az ÁKK referenciahozamaival méri, illetve azt is figyeli, ha új, jobb hozamokat kínáló állampapírok kerülnek bevezetésre.

, aminek egyik tényezője az MNB által szabályozott hozamgarancia. Ez változtathatja a szerződő viselkedését pozitívan akkor, ha egy bizonytalan gazdasági helyzetben fix hozamot tud kínálni, de negatívan akkor is, ha a piacon lehet találni jobban megtérülő befektetési formákat is. Ilyenkor azt is érdemes megnézni, hogy ha az ügyfélnek a már rögzített hozamperiódus során csökken az ígért kamatszintje, az hogyan befolyásolja a megtakarítás életét. A külső kamatkörnyezetet a tanulmány az ÁKK referenciahozamaival méri, illetve azt is figyeli, ha új, jobb hozamokat kínáló állampapírok kerülnek bevezetésre. A következő szempont az infláció növekedése : ha az infláció jobban nő, mint a várható hozam, a megtakarítás reálértékének csökkenéséhez vezet.

: ha az infláció jobban nő, mint a várható hozam, a megtakarítás reálértékének csökkenéséhez vezet. Az utolsó ilyen tényező a Covid-19, illetve az ahhoz kapcsolódó szigorítások. Itt a vésztartalék-hipotézist lehet vizsgálni, ugyanis a világjárvány folyamán nőtt a bizonytalanság és a munkanélküliségi ráta, így változhat a törlési valószínség is. A tanulmány használ egy ún. szigorúsági indexet is, ugyanis egy nagyobb szigorúság esetén több szereplőnek kellhet a megtakarításaihoz nyúlnia, de az is lehet, hogy inkább a járvány utánra hagyták meg a nagy költekezéseket. Magyar viszonylatban két másik szerző szerint nem volt szüksége az embereknek a megtakarításaik felszabadítására, ez pedig a magas foglalkoztatottsági-rátának és a hitelezési moratóriumnak volt köszönhető. A kutatás célja az, hogy az előbb említett tényezők törlési rátára vonatkozó ráhatását, vagy annak hiányát bizonyítsa.

A kamatkörnyezet hatása

A különböző adatsorokat megvizsgálva a szerző a belső és külső kamatváltozások viszonylatában alapvetően azt a következtetést vonhatta le a folyamatos megtakarítási, ill. a nyugdíjbiztosítás tekintetében, hogy a referenciahozamok 2021 második felében elkezdődő növekedése nem befolyásolta alapjaiban a törlési rátát. Ez valószínűleg azért van így, mivel ezeket a konstrukciókat azért kötik, mivel hosszú távú, folyamatosan befizetett összegekkel működő megtakarításos életbiztosításra van szükségük. Mivel ezek biztonságos konstrukciónak számítanak, amelyeknek könnyű kihasználni az előnyeit, nem fognak áttérni az állampapírokra. Ehhez hozzájárul az is, hogy statisztikák szerint a magyarok 73%-a inkább a biztonságos befektetéseket választja, a befektetés teljesítménye nem annyira fontos az itthoni szereplőknek. Több kutató szerint ez a pénzügyi tudatosság hiányosságára vezethető vissza: a magyar piaci szereplők többségének nincs elég információja az elérhető hozamokról, így azt nem tudják összehasonlítani más befektetési módszerekkel – az ezzel kapcsolatos információk szerint 30-38 százalék azoknak az aránya, akik tudatosan összehasonlítják az ajánlatokat a befektetés előtt.

Bár nem lehet egyértelmű bizonyítékot levonni a fentiekből, de az látszik, hogy a referenciahozam és a törlési hajlandóság között nincs kimutatható kapcsolat.

Az egyszeri díjas konstrukciót rövidebb tartási idő jellemzi, ezért itt a tanulmány az 1 és 5 éves referenciahozamokat vette alapul. A referenciahozam a biztosítás átlagos hozama fölé nőtt 2021 utolsó hónapjaiban, azonban ez nem emelte meg a biztosítás törlési arányát. A korábbi időszakban sem volt kiugróan magas a visszavásárlás, viszont ekkor jobb is volt a megtérülése, mint a referenciahozam. A törlések darab- és díjarányosan is meg lettek vizsgálva, ami pedig ennél a konstrukciónál szembetűnő, hogy a díjarányos törlések száma sokkal magasabb. Ebből arra lehet következtetni, hogy az ügyfelek befektetési összege nagyon változó: a magasabb összegeket befektetők hajlamosabbak előbb kivenni a pénzüket a megtakarításból. Azt is érdekes szempont, hogy a törlés után egy hónappal az esetek 80 százalékában nem csökkent a kamatszint, tehát nem a belső kamatváltozás késztette az embereket a visszavásárlásra. A maradék 20 százalékról viszont kiderült, hogy nagyon kamatérzékeny: a másik csoport már akár 1 százalékos hozamcsökkenésnél is törölte a szerződését.

A további vizsgálhatóság érdekében a törölt szerződések két klaszterre lettek bontva. Az első csoportba az alacsonyabb díjú szerződések, a másodikba a magasabb díjúak kerültek. A két csoportra bontott adatokban külön-külön is látszik, hogy

a magasabb díj nagyobb törlésvalószínűséggel rendelkezik, emellett három olyan időszak van, amikor kiugróan magas, vagy éppen alacsony a törlési arány.

Az egyik 2019 júniusa, itt ugyanis nem csökkent a biztosítások hozama, az alacsonyabb díjú csoport szerződéstörlése mégis a duplájára emelkedett. Ez valószínűleg annak az eredménye, hogy ekkor vezették be a MÁP+ államkötvényt, ami a kedvező kamatozásának és adózási feltételeinek köszönhetően népszerűvé vált a befektetőknél, és szívesebben helyezték át ide a pénzüket. Érdekes, hogy pont a kevésbé kamatérzékeny ügyfelek döntöttek inkább a váltás mellett: ez azt bizonyítja, hogy a MÁP+ egy jó állami konstrukció volt, remek marketinggel és támogatásokkal megtoldva.

2021 áprilisában kicsit egyértelműbb volt a helyzet: itt biztos, hogy a hozamváltozási mutató okozta a törlésszámok hirtelen megnövekedését. Azon szerződéseknél, amelyek 1 százalékkal rosszabbul teljesítettek volna a következő hónapban, a kisebb díjkategóriában 3-3,87-szer, a magasabban 5,8-5,9-szer többen törölték a biztosításukat. Mindezekből arra következtethetünk, hogy a hozam változása kifejezetten erős tényező a törlések szempontjából.

2021 júniusában is igaz volt az, hogy a következő havi hozamcsökkentésre az ügyfelek törléssel válaszoltak, a hozam ebben az időszakban viszont inkább nőtt. A szerződések 90%-nál nem volt hozamcsökkenés, így alapvetően a törlési szám ebben a hónapban kifejezetten alacsonynak mondható.

A belső kamatszintek változásának megfigyelésével összességében az mondható el, hogy a hozamszint játszott közre leginkább a törlések számának változásában,

hiszen amikor csökkent a kínált hozam, a törlések megnőttek, amikor pedig nőtt vagy nem változott, a törlések száma alacsony maradt.

A külső tényezőknél a MÁP+ állampapír bevezetése volt az, ami befolyásolni tudta a törlési rátát,

ugyanis a jó konstrukciónak köszönhetően többen fektették át oda a pénzüket, jobb megtérülést remélve.

A növekedő infláció és a Covid-19

Az infláció is nagyon fontos tényező a biztosítások tekintetében, hiszen minél nagyobb az infláció, annál kisebb a reálérték, amit egy ilyen biztosításon keresni lehet. A 2021 vége óta folyamatosan tartó növekedése miatt pedig a biztosítók érdekeltek lehetnek abban, hogy emeljék a hozamszintet, ha pedig ez nem történik meg, egy pénzügyileg tudatos ügyfél törölheti a biztosítását, hiszen az infláció miatt veszíthet rajta. Azt láthatjuk azonban, hogy sem a megtakarításos életbiztosítások hozama, sem a piacon fellelhető más, alacsony kockázat befektetési formák nem érik el a szezonálisan igazított maginfláció értékét. Ezen felül

összevetve az infláció és a referenciahozam adatait azt látjuk, hogy a kettő párhuzamosan változik egymással. Ha pedig van kapcsolat a két adatsor között, és a referenciahozamnak nincs hatása a törlési hajlandóságra, valószínűleg az inflációnak sem lesz.

A Covid-19 járvány szigorításait tekintve alapvetően elmondható, hogy

a vegyes életbiztosítások esetében nem volt kimutatható kapcsolat a törlési arány és a szabályok szigorodása között. Ez az egyszeri díjas termékeknél sincs másképp, azonban itt úgy tűnik, mintha a szigorítás után néhány hónap késéssel megnövekedett volna a törlések száma.

A késés azzal magyarázható, hogy az ilyen típusú megtakarításhoz már csak végső esetben nyúlnak az emberek, illetve ha nem fizetik be a díjat, a biztosító csak egy kis idő után mondja fel a szerződést. Szignifikáns kapcsolat azonban itt sem mutatható ki a két faktor között, de ez nem zárja ki azt, hogy valami komplexebb gazdasági összefüggés állna a háttérben, ez azonban biztosan nem jelentős, hiszen a szigorítások körül nincs jelentős kiugrás az értékek között.

Végső következtetések

A különböző megtakarításos életbiztosítások törlési rátájának és a hozamkörnyezet kapcsolatát összegezve elmondható, hogy nincs jelentős összefüggés a két adatsor között. A vizsgált időszakok nagy részében a technikai kamat meghaladta a referenciahozamot, azonban amikor ez megfordult, akkor sem látszódott emelkedés a törlések számában. Aminek a legnagyobb hatása volt a törlésre, az a hozamszint változása: főleg a magasabb díjú, egyszeri díjfizetésű életbiztosítások esetében jelenik meg az, hogy már egy kisebb, egy százalékos hozamcsökkenésre is törléssel reagálnak az ügyfelek. Nem elhanyagolható tényező az egyéb befektetési formák megjelenése sem: a kedvező MÁP+ konstrukció megjelenése nem csak az előbb említett hozamérzékeny ügyfeleket biztatja a törlésre, hanem a kisebb megtakarítási összeggel rendelkező, folyamatosan pénzt befizető szereplőket is.

Ebből pedig azt lehet leszűrni, hogy Magyarországon még nem elég fejlett a pénzügyi kultúra és tudatosság.

A kisebb összeget befektető magyarok kevésbé tájékozottak a befektetési-, inflációs- és kamatkörnyezetről, mint a nagyobb befektetéseket eszközölő polgártársaik. Ezek és a MÁP+ alapján azt feltételezhetjük, hogy a belföldi, megtakarítani vágyó szereplőknek egy egyszerű, könnyen átlátható, biztos kamatot hozó konstrukcióra van szükségük.

Címlapkép forrása: Getty Images