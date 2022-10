I. Lipót nemesi adománylevele, Bem tábornok hadiparancsa – Ritka történelmi dokumentumok az online aukción

A történelmi dokumentumok mintegy ablakot nyitnak a múltra, kézzelfogható közelségbe hozzák a történelem egyes időszakait, történéseit, híres vagy épp ellenkezőleg, ismeretlen, hétköznapi alakjait. A történelmi dokumentumok elsődleges forrásoknak, direkt bizonyítékoknak számítanak, így aztán a kutatók számára különleges jelentőséggel bírnak, de mindenki találhat közöttük olyan darabokat, amelyek valami miatt megszólítják.

A történelmi dokumentumok sokfélék lehetnek, egyebek mellett jogi dokumentumok, kimutatások, újságcikkek, levelek, jegyzőkönyvek, oklevelek, fotók – és a sort még hosszasan folytathatnánk. Ide sorolható, és valódi kuriózumnak számít Bem tábornok 1849. június 8–án, Nagyszebenben keltezett hadiparancsa, amelyben az altábornagy a magánházaknál elszállásolt katonaság esetleges kihágásairól és azok megbüntetéséről rendelkezik. Az írásból kiderül, hogy a férfi fülébe olyan panaszok jutottak a legkülönfélébb forrásokból, amelyek a „magyar hadsereg becsületét elhomályosítják”, így a magánházaknál elszállásolt katonák kihágásainak ismertetése után leszögezi, hogy az egyébként „jó fizetést” kapó katonáknak meg kell elégedniük a szállással és az étkezéssel.

Bem tábornok hadiparancsa, melyben a magánházaknál elszállásolt katonaság esetleges kihágásairól és azok megbüntetéséről rendelkezik. 1948. június 8. Forrás: műtárgy.com

A vizuális anyagok, fotográfiák különösen érzékletessé teszik a múlt egy szeletét. Még egy portrén is számtalan tanulmányozni való részlet akad: az alany testtartása, öltözete, a fényképen szereplő társasága és a háttér is mind-mind értékes információt jelent. Ez az 1950-ből származó újévi üdvözlőkártya Horthy Miklós kormányzót és a családját, Horthy Miklósnét, Horthy Istvánnét és ifjabb Horthy Istvánt ábrázolja, értékét a fotón túl a rajta szereplők autográf aláírása adja.

Horthy Miklós kormányzót és családtagjait ábrázoló, autográf aláírásukkal ellátott üdvözlőkártya, 1950. Forrás: műtárgy.com

Az aláírás a fotónál is elérhetőbb közelségbe hoz egy-egy híresebb történelmi alakot. Mindig érdekes belegondolni, hogy a papír egy évtizedekkel korábban élt, a történelemórákon tanult személy keze nyomát viseli. Batthyány Lajos 1848-ból származó autográf aláírása egy őrnagyi kinevezésből lett kivágva, a dokumentumra később korabeli dokumentumból ragasztották rá a „MINISTERELNOK” feliratot. Magyarország első alkotmányos miniszterelnöke fontos feladatának tekintette az alkotmányos önkormányzat kiépítését, ezen belül pedig az önálló fegyveres erő megszervezését. Létrehozta a nemzetőrséget, amelynek ügyeit az Országos Nemzetőrségi Haditanács elnökeként ő maga intézte.

Batthyány Lajos (1806-1849) miniszterelnök, az Országos Nemzetőrségi Haditanács elnöke autográf aláírása őrnagyi kinevezésből kivágva, 1848. Forrás: műtárgy.com

A történelmi dokumentumok esetében nem az esztétikum az elsődleges szempont, amit a gyűjtő figyelembe vesz a vásárláskor, ám előfordul, hogy az adott tárgy nemcsak érdekes, hanem míves kivitelezésű is. Így van ez például a Zólyom megyei tisztviselők, közéleti személyiségek, a Magyarországi Kárpát Egyesület vezetőinek emlékalbumnál is, amelyet már csak azért is öröm kézbe venni, mert a zománcberakásos, Zólyom vármegye címerével díszített borító különösen szép, aprólékosan díszített, a lapszélek aranyozottak. Az album 64 darab nevesített kabinetfotót tartalmaz egyebek mellett orvosokról, jegyzőkről, polgármesterekről.

Zólyom megyei tisztviselők, közéleti személyiségek, a Magyarországi Kárpát Egyesület vezetői emlékalbuma, 1907. Forrás: műtárgy.com

Válogatásunk legrégebbi tétele a szintén míves, helyenként aranyozott betűkkel, festett címerképpel, valamint I. Lipót aláírásával, fa fokos függőpecséttel ellátott pergamen 1698-ból, amellyel a magyar király II. Apafi Mihály erdélyi fejedelem ajánlására magyar nemességet és címert adományozott máramarosszigeti szigeti Tar Márton és a fiai, Márton és Zsigmond részére. Ezt kiegészíti a szigeti Tar család leszármazását az adományostól egészen a 20. századig bemutató dokumentum.

I. Lipót a máramarosszigeti szigeti Tar Márton hajdú és fiai: Márton és Zsigmond részére magyar nemességet és címert adományoz. Latin nyelvű pergamen, 1698. Forrás: műtárgy.com

Az aukció tételeit érdemes áttekinteni, hiszen az érdeklődők további kincsekre bukkanhatnak közöttük. A történelmi dokumentumok mellett egyéb papírrégiségek, műalkotások, használati tárgyak és ékszerek szerepelnek a tételek között. A használati tárgyak közül a gyűjtők figyelmébe ajánljuk a XIX. század végéről származó, áttört, puttókat ábrázoló figurális díszítésű ezüst szivardobozt az ékszerek közül pedig a rendkívül finom, légies, gyémánttal ékesített arany függőt:

Ezüst szivardoboz. Áttört, játszó puttókat ábrázoló figurális díszítéssel. Forrás: műtárgy.com

Arany (Au/14k) függő, cca. 5 ct régi csiszolású gyémánttal ékítve. Jelzett. Bruttó: 39,6g. h: 55 cm. Forrás: műtárgy.com

Címlapkép: I. Lipót a máramarosszigeti szigeti Tar Márton hajdú és fiai: Márton és Zsigmond részére - II. Apafi Mihály erdélyi fejedelem ajánlására - magyar nemességet és címert adományoz. 1698. Címlapkép forrása: műtárgy.com