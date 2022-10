Felébredhet végre a szunnyadó óriás - Őrült rali és összeomlás is van a pakliban

Az elmúlt hónapokban nem történt túlságosan sok izgalom a kriptovaluták, és azon belül a bitcoin piacán. Gyakorlatilag az év elején látott zuhanás óta csak oldalazik a legnagyobb piaci értékű kriptopénz árfolyama, ami azt is jelenti, hogy a bitcoin-piac volatilitása történelmi mélypontra csökkent. Egy ideje tehát érik már egy nagyobb elmozdulás valamelyik irányba, erre mutat rá a Glassnode on-chain adatszolgáltató legfrissebb elemzése , amelyben az optimista és a pesszimista forgatókönyvet preferálók is találnak bőven muníciót. Az elemzés foglalkozik a bányászokkal, a gyenge on-chain aktivitással, a tőzsdék tartós lecsapolásával és a HODLerek rendíthetetlen bizalmával.

Nem sok történt mostanában

A bitcoin-piac volatilitása egy stabilcoinéra hasonlít, egy hihetetlenül kis, 1000 dollárnál is szűkebb sávban mozgott az árfolyam az elmúlt heteken, és néhány hónapos távlatban sem látszottak sokkal nagyobb elmozdulások. Ennek érdekessége, hogy a bitcoin rendkívül alacsony volatilitású időszakai nagyon ritkák, és vannak olyan történelmi példák, amelyek során az árfolyam rendkívüli erővel tört ki felfelé, vagy lefelé egy ilyen oldalazás után.

A pesszimista forgatókönyv

Az on-chain (vagyis blokkláncon belüli) aktivitás egy hatékony eszköz a hálózati kihasználtság mérésére és modellezésére. Az egyszerű értelmezés, hogy a hálózati hatások konstruktívak, és így a bitcoin felhasználói aktivitásának tartós és pozitív iránya valószínűleg konstruktív az eszközár számára is - természetesen ugyanez igaz fordítva is.

Az alábbi diagram az új on-chain címek momentumát mutatja be, összehasonlítva a rövid távú (havi, piros) és a hosszú távú (éves, kék) mozgóátlagot. Amint az alább látható, 2018 novemberében a havi átlagos pozitív momentum elérésének hiánya volt az előfutára a 6 000 dollárról 3 200 dollárig való masszív esésnek. Ezzel szemben 2019. januárja egy új aktivitás kitörését jelentette, amelyet követően a piac 4 000 dollárról 14 000 dollárig ralizott.

A New Address Momentum nevű mérőszám egy újabb pozitív kitörés küszöbén áll, de még nem mutat a 2019-es példához hasonló erőt.

Az elmúlt hetek tapasztalatai arra utalnak, hogy az új kereslet beáramlása jelenleg nem kielégítő.

Ahogy a Glassnode megjegyzi, az új címek 30 napos mozgóátlagának 410 000 fölé történő kitörése (ekkor keresztezné felfelé a havi mozgóátlag az évest) a momentum javulásának és a potenciális emelkedés korai jelének lenne tekinthető.

Forrás: Glassnode

A nem nulla egyenleggel rendelkező címek növekedési üteme (narancs) augusztus óta szintén stagnál, ami hasonló a 2018 novemberi időszakhoz. Ez azt jelzi, hogy annak ellenére, hogy naponta mintegy 400 000 új cím érkezik, ugyanennyi olyan is van, amelyből kiürül a teljes egyenleg.

A nem nulla egyenlegű címek számának 42,6 millió alá való esése azt jelezné, hogy a tárcák jelentős mértékű megtisztítása van folyamatban, ami disztribúciót és a piac gyengeségét jelezheti.

Forrás: Glassnode

A transzfervolumen (USD) is összeomlott a ciklus mélypontjait közelítve, 19,2 milliárd dollárral naponta. Ez a 2017 decemberében látott volumencsúcs alatt van, és csak kis mértékben magasabb, mint a 2021 május-júliusi mélypontok.

A transzfervolument ilyen mértékű csökkenése azt jelzi, hogy a bitcoin-hálózaton belül jelentős mértékű apátia uralkodik: a rendkívül visszafogott on-chain aktivitás a hálózat kihasználtságával, az azzal kapcsolatos érdeklődéssel, és a felhasználói bázis növekedésével kapcsolatos érdektelenségre utal.

Ezek a faktorok tehát mind a pesszimista forgatókönyvet támasztják alá.

A transzfervolumen (7 napos exponenciális mozgóátlagának) 18 milliárd dollár alá való csökkenés a hálózati forgalom jelentős csökkenését jelezné, és további piaci gyengeségre utalhat.

Forrás: Glassnode

Figyelemre méltó, és egy kis reményt adhat azonban a mempoolban nemrég megfigyelhető karakterváltozás.

A "Mem" a memória rövidítése, a mempool pedig az a hely, ahol az egyes hálózati csomópontok a függőben lévő kriptotranzakciók listáját tárolják. Gyakran hasonlítják egy váróteremhez, ahol a tranzakciók arra várnak, hogy egy bányász vagy validátor feldolgozza őket.

A Glassnode csomópontjának mempoolját elérő tranzakciókban átadott coinok mennyisége szeptember óta folyamatosan emelkedik.

Forrás: Glassnode

Ugyanez figyelhető meg az elküldött tranzakciók számában is, a fizetett átlagos tranzakciós díj nagyon szerény növekedése mellett. Bár ez nagyon korai és rövid távú jelzés, de összhangban van az éves átlaghoz közelítő New Address Momentummal, ezért érdemes ébernek maradni.

Ezek a mérőszámok potenciálisan pozitív kilátást nyújtanak a következő időszakra, bár a valódi felpattanás esélyeinek növeléséhez szükség van egy emelkedő tendencia kialakulására és annak fennmaradására. Abban az esetben, ha ezek csupán átmeneti, múló eseményeknek bizonyulnak, a fent leírt, nagyobb fajsúlyú makro tendenciák nagyobb valószínűséggel érvényesülnek.

Forrás: Glassnode

Az árfolyam oldalazásból való kitöréséhez minden bizonnyal szükség lesz valamilyen sztorira, vagy eseményre. Ilyen szempontból a bányászok az utóbbi időben reflektorfénybe kerültek, miután a hashrate és a bányászat nehézsége új történelmi csúcsokra emelkedett. Ez azt jelenti, hogy a BTC előállítási költségei is megemelkedett, annak ellenére, hogy a bányászok hash-re eső bevétele (másik oldalról az árfolyamesés miatt) minden idők legalacsonyabb szintjére került.

A nehézségi regressziós modell (Difficulty Regression Model) egy becsült, teljes átlagban számított termelési költség, és ennek értéke egybeesik az elemzés születésekori 19,3 ezer dolláros spot árral. Ahogy a lenti ábrán is látszik, legutóbb 2018 közepén láttuk hasonló keresztet (amikor az árfolyam felülről keresztezte a modell értékét),

és nem sokkal ezután következett be egy jelentős kapituláció a bányászoknál, amely több hónapig tartott.

Forrás: Glassnode

Nem meglepő tehát, hogy bányászati Hash Price (lényegében azt mutatja, hogy mennyit keresnek a bányászok a nyújtott számítási teljesítményért) ezen a héten történelmi mélypontokat ért el. Az, hogy a Hash Price most a 2020-as felezés utáni mélypontok alá esett, annak ellenére, hogy az árfolyam durván kétszer olyan magasan van, jól mutatja, hogy a hashrate verseny közelmúltbeli növekedése mennyire kiélezetté vált.

Forrás: Glassnode

De mi történik akkor, ha a bányászok valóban kapitulálnak? Ahhez tudni kell, hogy még mekkora tartalékaik vannak, amelyektől meg tudnak szabadulni. Az alábbi diagram azt mutatja, hogy az ismert bányászok egyenlege 2019 óta 10x-szeresére nőtt, és ma összesen 78 200 BTC-t tartanak. Ez 19 300 dolláros árfolyamon 1,5 milliárd dollárt ér, ami önmagában nem tűnik túl nagy mennyiségnek, de nagyjából jól ábrázolja a probléma méretét.

Ebből a túlnyomó többség a BinancePoolhoz, Poolinhoz, Lubianhoz és F2Poolhoz kapcsolódó bányászok birtokában van. Mindegyiküknek stagnált az egyenlegük 2022-ben, ami arra utal, hogy a 40 000 dollár alatti árak jövedelmi stresszt okoztak, és viselkedésbeli változást motiváltak.

Forrás: Glassnode

Összességében a bitcoin keresleti oldala – az on-chain aktivitással és a hálózati részvétellel mérve - enyhén szólva is erőtlen. A mempoolban lehet találni némi reményt, azonban továbbra is 1,5 milliárd dollárnyi coin van a bányászok kezében, akik rendkívül nehéz helyzetben vannak. Ha a bányászok esetleges disztribúciója találkozik a vékony ajánlati könyvekkel, a historikusan alacsony kereslettel, valamint a tartós makrogazdasági bizonytalansággal, és az uralkodó likviditási korlátokkal, az komoly esést válthat ki a piacon.

Az optimista forgatókönyv

Persze mint mindennek, ennek az érmének is két oldala van, nézzük milyen érvek szólnak az optimista forgatókönyv mellett. A meglehetősen silány on-chain kihasználtsági profil ellenére a folyamatban lévő tranzakciók nettó hatása pozitív alaphangot tart fenn.

Októberben a legtöbb tárcakohorszban jelentős változás volt tapasztalható az egyenlegváltozási magatartásban. A legkisebbnek számító, úgy nevezett Shimpektől (kevesebb, mint 1BTC) a bálnákig (10 000 BTC-ig) terjedő kohorszok

a nettó egyenlegcsökkenés és disztribúció (piros) helyett a nettó akkumuláció és az egyenlegnövekedés (kék) irányába változtatták meg viselkedésüket.

Tekintettel arra, hogy az árfolyam stagnál és alacsony a volatilitása, ez arra utal, hogy a kereskedési ársáv mélypontjain türelmes halmozzák fel a bitcoint a befektetők.

Forrás: Glassnode

Ezt az URPD grafikonon lehet megjeleníteni, rövidtávú (STH, piros) és hosszútávú (LTH, kék) befektetőkre bontva. Láthatjuk, hogy az új, friss vásárlók (STH-k) között gazdát cserélő coinok mennyisége jelentősen megnő a 18-20 000 dollár közötti árakon, ami megerősíti a fenti megfigyeléseket.

Jelentős "légüres tér" van 12-18 000 dollár között, ahol nagyon kis forgalom történt, és így lefelé mozdulva jelentősen megnőhet a volatilitás abban az esetben, ha a vevők nem tudják tartani a frontot.

Az is nyilvánvaló, hogy az LTH-k által tartott coinok nagyon széles körben vannak jelen, jóval 30 000 dollár feletti árakon. Ezek a bitcoin-befektetők a legkevésbé árérzékenyek, és ebben a szakaszban azt lehet mondani, hogy megbékéltek a birtokukban lévő nem realizált veszteségekkel.

Forrás: Glassnode

A tőzsdéken tartott tartalékok is tovább csökkentek, október folyamán többéves mélypontokra zuhantak, és visszatértek a 2018. januári szintekre. Gyakorlatilag az összes coinvolumen, amely a legutóbbi cikluscsúcs óta a tőzsdékre áramlott, mostanra nem tőzsdéhez kapcsolt tárcákba került.

Csak októberben 123 500 BTC-t vontak ki a tőzsdékről, ami a forgalomban lévő kínálat 0,86 százalékának felel meg. Bár a tőzsdei tartalékok alakulása önmagában nem jelent jelzést, a fenti és az alább vázolt kontextusban ez alapvetően támogatja a pozitív forgatókönyvet.

Forrás: Glassnode

Az egyik legnagyobb tőzsdének számító Coinbase-ről nagyon nagy mértékű, -41 600 BTC nettó kivonás történt ezen a héten, amivel a teljes csökkenés a 2020. március utáni egyenlegcsúcshoz képest -48,4 százalékra emelkedett. A Glassnode szerint úgy tűnik, hogy ezek a kivonások mind a befektetői tárcákba, mind pedig az intézményi szintű letéti megoldásokba áramlanak. Legalábbis ezek a tárcák nem keresztezték egymást más tőzsdéhez kapcsolódó tárcákkal, így nagy valószínűséggel tulajdonosváltást tükröznek - ami ebből kiolvasható, hogy az intézményi kereslet nem tűnt el.

Forrás: Glassnode

Egy másik, a tőzsdékkel kapcsolatos mérőszám a két fő eszköz, a BTC és az ETH 30 napos nettó áramlásának egyensúlya a négy legnagyobb stablecoin, az USDT, USDC, BUSD és DAI 30 napos nettó áramlásához viszonyítva.

A lenti ábrán láthat "vonalkód" narancssárga értéket ad vissza, ha a BTC és az ETH tőzsdékre irányuló áramlása pozitív (azaz a két fő eszköz USD-ben kifejezett nettó beáramlásáról van szó, nem kiáramlásról) - erre úgy érdemes gondolni, mint az eladói nyomás erősödésére.

értéket ad vissza, ha a BTC és az ETH tőzsdékre irányuló áramlása pozitív (azaz a két fő eszköz USD-ben kifejezett nettó beáramlásáról van szó, nem kiáramlásról) - erre úgy érdemes gondolni, mint az eladói nyomás erősödésére. A nettó pozícióváltozás zöld értéket ad vissza, amikor a stablecoinok beáramlása a tőzsdékre nagyobb, mint a BTC és ETH dollárértéke (pozitív vásárlóerő), és fordítva piros értéket ad vissza, amikor több BTC és ETH áramlott be, mint stabilcoin (negatív vásárlóerő).

Jelenleg azt láthatjuk, hogy a BTC és ETH 30 napos nettó áramlása kivonások volt, és ezzel párhuzamosan 3 milliárd dollár/hó feletti stablecoin áramlott a tőzsdékre,

ami növeli a relatív vásárlóerőt.

Az USD tartalékok növekednek, míg a megvásárolható coinok száma csökken.

Forrás: Glassnode

Mivel a tőzsdéken keresztüli nettó áramlások a jelek szerint pozitív irányba hajlanak, érdemes megvizsgálni, hogy a meglévő hosszabb távú befektetők körében tapasztalható-e bizalomvesztés.

A BTC-ben tartott teljes USD vagyon, az egyes coinok utolsó tranzakciójának időpontjában értékelve, most aránytalanul el van tolódva a hosszabb távú befektetők felé. A coinokban tartott vagyon aránya, amely az elmúlt 3 hónapban mozgattak, most minden idők legalacsonyabb szintjén van. Ezt megfordítva, a 3 hónapnál régebb óta tartott coinokban a vagyon most történelmi csúcson van.

Ez tehát azt jelenti, hogy a HODL-erek továbbra is kitartanak, bármennyire is kegyetlen volt a mostani medvepiac.

Forrás: Glassnode

Ezt az úgynevezett Binary Liveliness mérőszám is megerősíti, ahol két kulcsfontosságú dolgot kell kiemelni:

A Liveliness, vagy befektetői élénkség grafikonja akkor emelkedik, amikor a hosszú távú befektetők elköltik eladják a coinjaikat, minél többet adnak el, annál meredekebb lesz. Ehhez képest a csökkenő trend akkumlációt és erős HODLing - vagyis a hosszútávon való tartás - stílusú magatartást jelez. A régi befektetők egyszerűen nem költenek.

A Binary Liveliness oszcillátor, amely a görbe közelmúltbeli meredekségét hasonlítja össze egy 30 napos gördülő alapvonalhoz képest, extrém mélyponton van. Az ilyen események általánan egybeesnek a szélsőséges HODLing viselkedéssel, amelyet általában a medvepiac korai-középső szakaszában történő akkumuláció, illetve közvetlenül a pozitív fordulat (a kínálat beszűkülése) előtt látunk.

Forrás: Glassnode

Zárásként, megerősíti, hogy a fenti megfigyelések pozitív irányultságúak, ha megnézzük a hosszú távú befektetők kínálati tendenciáját és nagyságrendjét. Itt két nyomvonalat érdemes nézni:

A lila görbe az LTH-kínálat aktuális nyomvonalát mutatja, amely most 13,82 millió BTC-vel minden idők legmagasabb szintjén van, ami a forgalomban lévő kínálat 72 százalékát jelenti.

görbe az LTH-kínálat aktuális nyomvonalát mutatja, amely most 13,82 millió BTC-vel minden idők legmagasabb szintjén van, ami a forgalomban lévő kínálat 72 százalékát jelenti. A sárga görbe az LTH-kínálatra alkalmazott módosítás, amely 155 nappal hátrébb tolja azt. Ez azt próbálja modellezni, hogy hol történtek az eredeti vásárlások e kohorsz által.

Az utóbbi narancs görbét vizsgálva azt láthatjuk, hogy az LTH vételi magatartás tekintetében egy nagyon hasonló medvepiaci minta rajzolódik ki, mint 2018-ban. A legérdekesebb azonban a rendkívül erős felfelé ívelő ️ pálya a LUNA májusi összeomlása során. Annak ellenére, hogy az árak azóta több mint 56 százalékot esetek, és a globális makrogazdasági problémák megrázták a piacokat, a hosszú távú befektetői kohorsz jelentősen növelte BTC-állományát ebben az időszakban. Röviden, megvették az esést.

Forrás: Glassnode

A bitcoin optimista forgatókönyvét tehát egyértelműen a HODLer kohorsz rendíthetetlen meggyőződése és egyenlegének tartós növekedése tápálja. A likvid coinok továbbra is áramlanak ki a tőzsdékről, a relatív stablecoin vásárlóerő növekszik, és a szélsőséges volatilitás és az elszenvedett esés sem tudta megingatni a bitcoin legkitartóbb híveit.

Összefoglalás

Ez tehát egy optimista és a pesszimista érvelés bitcoin mellett és ellen, tekintettel az alacsony volatilitású időszakra, amely ritkán ér véget csendesen. Mivel egy valószínűsíthetően jelentős mozgás lehet a láthatáron, az on-chain adatok segítségével felmérhetjük a kereslet és a kínálat egyensúlyát.

A pesszimista eset mellett szól az alacsony on-chain kihasználtság, és egy közelgő kapitulációs esemény a bányászok részéről. A kereskedési és utalási volumenben lévő több éves mélypontok közben jelentős disztribúció jöhet a bányászok felől, ami az alacsony likviditás miatt jelentős esést hozhat.

Az optimista forgatókönyv a végső menedékként szolgáló HODLereket veszi szemügyre, ahol a tőzsdékről a HODLer tárcákba áramló kínálat minden idők legmagasabb szintjén van. Annak ellenére, hogy relatíve kevesen vannak, a bitcoin megrögzött híveinek meggyőződése töretlen, és egyenlegük tovább növekszik.

