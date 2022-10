Amundi: a részvénypiaci kilátások nem pozitívak

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban az Amundi Alapkezelő írását olvashatják:

"A részvénypiaci kilátásaink nem kifejezetten pozitívak az év további részét tekintve, így a szegmens alulsúlyozását preferáljuk, azonban ennek ellenére találhatóak vonzó lehetőségek mind földrajzi, mind szektorális értelemben.

Az utóbbi időben kifejezetten jól szerepeltek a részvények, azonban ahhoz, hogy a rali folytatódhasson, szükség lenne az infláció mérséklődésére és a kötvényhozamok tartós csökkenésére. Ennek jelei azonban – egyelőre – nem láthatóak. A legfőbb kérdés továbbra is az, hogy az amerikai jegybank mikor kezdi el levenni a fékpedálról a lábát. Az amerikai munkaerőpiaci adatok továbbra is meglehetősen pozitív képet mutatnak, ami jele lehet annak, hogy a magas inflációs környezet a vártnál hosszabban velünk maradhat, így a Fed sem farolhat ki túl gyorsan a szigorítás mögül. Azonban olyan hangok is megjelentek, ami szerint a Fed túlrántotta a kormányt, és ahogy a covid alatti eszméletlen mennyiségű pénznyomtatáskor, ismét túlreagálhatja a helyzetet, csak a másik irányban.

A borús kilátások miatt elsősorban azokat a defenzív papírokat preferáljuk, amelyek részvénypiaci visszaesés idején is stabilan szerepelhetnek. Ezek a vállalatok viszonylag állandó kereslettel, stabil eredménnyel, és általában magas osztalékkal rendelkeznek, érdemes például az egészségiparra gondolni. Ezek a szektorok az idei év eddigi részében is felülteljesítettek az átfogó piachoz képest, és a negatív folyamatok folytatódása esetén továbbra is így tehetnek. Mellettük, amennyiben az inflációs adatok mérséklődni kezdenek és annak a jele látható, hogy a Fed enyhíthet a szigorúságán, érdemes lehet a szigorítások eddigi legnagyobb vesztesei közül is elkezdeni szemezgetni. A magas „duration”-profilú növekedési/technológiai papírok idén ugyanis nagy zuhanáson vannak túl, de ennek nehezén jó eséllyel már túl vagyunk, de azért továbbra is indokolt az óvatosság, mint ahogy azt az elmúlt napokban a nagy technológiai cégek negyedéves jelentései is bizonyították, melyek alulmúlták a várakozásokat. Közülük is elsősorban azokat a vállalatokat preferáljuk, amelyek erős mérleggel és stabilan növekvő szabad pénzárammal rendelkeznek.

A földrajzi allokációt tekintve relatív értelemben az alapvetően energiaexportőr észak-amerikai régiót preferáljuk. Európában továbbra is az energiakrízis további alakulása a legfontosabb tényező, hiszen a gazdaságot jelentősen veszélyeztetik a megemelkedett energiaárak, amelyek a részvényárfolyamokat is sebezhetővé teszik. Az utóbbi időben azonban látszanak a jelei a gázkrízis enyhülésének az enyhébb időjárásnak és a bőséges LNG szállítmányoknak köszönhetően, amelyek a gázár csökkenését is elhozták– bár az árfolyam így is többszöröse a korábban megszokottnak. A további javulás az alulárazott nyugat-európai, különösen az azon belül is alulértékelt brit papírok, illetve a KKE régió részvénypiacai számára is felhajtóerőt jelenthet. Európán belül érdemes még kiemelni az energiaszektort, amely eddig is kiemelkedően teljesített, és az energiatermelő vállalatok értékeltsége továbbra is nyomottnak tűnik.

A fejlődő piacokat egy esetleges gazdasági recesszió érzékenyebben érintheti, illetve a dollár erősödése sem a kockázatosabb piacok felé tereli a befektetőket, bár utóbbi mérséklődésének a jelei már láthatóak, amely stabilizálhatja ezt a részvényszegmenst. Kínában a most megrendezett pártkongresszuson Hszi Csin-ping megerősítette a hatalmát, ami alapvetően rossz hír a befektetőknek, hiszen egyrészt a kommunista párt a piacpárti politika helyett az erősebb államban hívő részlege került erős pozícióba, másrészt a zéró covid politikát is tovább folytatná Hszi, ami a kínai gazdaságot kevésbé kiszámíthatóvá és sebezhetővé teszi. Így hiába a kínai papírok drasztikus idei esése, a részvénypiac nem tűnik alulértékeltnek. Latin-Amerika továbbra is vonzónak tűnik, mely az idei évben az árupiaci raliból profitálni tudott és az energiaválságtól is messzebb helyezkedik el, a részvények árazása pedig még az eddigi felülteljesítés után sem tekinthető túlzottan magasnak.

Modell-portfóliónkban a fejlődő piaci részvények súlyát csökkentettük a fejlett piaci részvények javára."

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.