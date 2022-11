Amerikában beborult a hangulat

Portfolio 2022. november 01. 16:59

A keddi kereskedés kedvező hangulatban indult Ázsiában, a vezető részvényindexek emelkedést mutattak. Magyarországon hétfőn és kedden is kereskedési szünnap van, ám Európában és az Egyesült Államokban is kinyitnak a tőzsdék. Az európai részvénypiacokat jó hangulat jellemezte, a tengerentúlon viszont már nem volt olyan rózsás a helyzet a nyitás után, a befektetők továbbra is a Fed kamatdöntésére várnak.